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バリュエンス、フィリピンにてブランド買取「ALLU BGC」をオープン！
Valuence International Singapore Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、フィリピンにてブランド買取「ALLU BGC」を2025年6月16日（現地時間）にオープンいたします。
フィリピン・タギッグ市に新規出店！
Valuence International Singaporeは、2021年1月よりフィリピンにおいてブランド買取サービス「ALLU（アリュー）」の展開を開始し、現在ではマニラ首都圏をはじめとする東南アジア地域で、多くのお客さまにご利用いただいております。このたびオープンするブランド買取「ALLU BGC」は、都市開発が急速に進む活気あるエリアに位置しており、経済・文化の中心として注目されるタギッグ市へ出店いたします。これにより、フィリピンにおける「ALLU」のさらなる認知拡大やリユースの普及促進、お客さまの利便性向上を目指します。
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU BGC概要
・店舗名：ALLU BGC
・オープン：2025年6月16日（月）
・営業時間：11:00～18:00（現地時間）
・住所：One Park Drive Unit 807,11th Drive, corner 9th Ave,Taguig City, 1634 Metro Manila
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、タガログ語、日本語
・Facebook：https://www.facebook.com/allu.philippines/
・Instagram：https://www.instagram.com/allu.ph/
■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資
・設立：2019 年 12 月
・代表：アントニオ・リー
・本社所在地：133 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413
■Valuence International Ltd.
・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。本件に関するお問合わせ先｜本件に関するお問い合わせ先｜ バリュエンスホールディングス株式会社 広報室TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc関連リンクValuence International Ltd. 公式サイトhttps://www.valuence.inc/company/#group_02Facebookhttps://www.facebook.com/allu.philippines/Instagramhttps://www.instagram.com/allu.ph/
フィリピン・タギッグ市に新規出店！
Valuence International Singaporeは、2021年1月よりフィリピンにおいてブランド買取サービス「ALLU（アリュー）」の展開を開始し、現在ではマニラ首都圏をはじめとする東南アジア地域で、多くのお客さまにご利用いただいております。このたびオープンするブランド買取「ALLU BGC」は、都市開発が急速に進む活気あるエリアに位置しており、経済・文化の中心として注目されるタギッグ市へ出店いたします。これにより、フィリピンにおける「ALLU」のさらなる認知拡大やリユースの普及促進、お客さまの利便性向上を目指します。
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU BGC概要
・店舗名：ALLU BGC
・オープン：2025年6月16日（月）
・営業時間：11:00～18:00（現地時間）
・住所：One Park Drive Unit 807,11th Drive, corner 9th Ave,Taguig City, 1634 Metro Manila
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、タガログ語、日本語
・Facebook：https://www.facebook.com/allu.philippines/
・Instagram：https://www.instagram.com/allu.ph/
■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資
・設立：2019 年 12 月
・代表：アントニオ・リー
・本社所在地：133 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413
■Valuence International Ltd.
・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。