【DPC KOBE】次世代型インドア・ピックルボール施設が神戸に上陸！USA発「DIADEM」日本初進出 - 7.6（Sun） WE ARE GO !

【リリース概要|DPC KOBE始動】

株式会社ITC



2025年7月、フロリダ発の本格インドア・ピックルボール専用施設「DIADEM PICKLEBALL COMPLEX(DPC)」が日本初上陸、神戸の地に「DPC KOBE」としてオープンします。

本施設は、アメリカの新鋭ラケットスポーツブランド「DIADEM(ダイアデム)」と、神戸を基点にテニス事業を展開する「ITC」が、日本国内における独占契約を締結し実現しました。

「身体を動かすことも、語り合うことも、すべてが“PLAY”の一部。私たちはプレイするために生きる。」

DIADEMの情熱的スピリット “LIVE TO PLAY” を日本で初めて本格導入した、専用ピックルボール施設です。

DPC KOBEは神戸から全国へ、この新しいライフスタイルを発信していきます。

7月6日(日)には、世界チャンピオン・ダニエル・ムーア氏を迎えたオープニングイベントを開催。一般参加の募集および報道関係者の取材も受け付けています。また前日7月5日(金)には報道関係者向けの取材DAYも実施いたしますので、以下にご案内いたします。

MEDIA|メディア向け取材のご案内



グランドオープン前日の7月5日(金)には、テレビ局・新聞社限定の独占取材DAYを設けております。報道関係の皆さまには、関西初のピックルボール専用コート「DPC KOBE」の全貌をいち早くご覧いただき、施設内撮影や体験取材が可能です。ぜひ貴社の特集・ニュース企画にご活用ください。





■ 7月5日(金)|独占取材DAY(テレビ局・新聞社限定)

時間:10:00~17:00 の間で、各社1時間ずつご案内(先着順)

内容:

・ DPC KOBE施設内の取材・撮影

・ 関西初のピックルボール専用コートとしてのご紹介

・ アナウンサー・レポーターの方によるピックルボール体験企画も可能です(ラケット貸出可)

・ 特集・ニュースのロケ撮影に適した時間枠となっております

※ご希望の時間帯を、下記までメールまたはお電話にてご連絡ください(先着順で調整させていただきます)。なお、7月6日(土)のグランドオープン当日も引き続き、撮影・取材いただけます。

DPC KOBE Grand Opening in July 2025 - Japan’s First Dedicated Indoor Pickleball Complex

This summer, Kobe will host the grand opening of DPC KOBE, Japan’s first full-scale indoor pickleball facility, created through an exclusive partnership between Florida-based racket sports brand DIADEM and Kobe-based tennis operator ITC.

This facility marks the first full-scale adoption of DIADEM’s core philosophy-“LIVE TO PLAY”-in Japan. It’s more than just a sports venue-it’s a community hub where movement, conversation, and connection all become part of a vibrant lifestyle called play.

Launching from Kobe, DPC aims to expand this exciting new culture of pickleball nationwide.

On Sunday, July 6, we will host a special grand opening event featuring World Champion Daniel Moore. Registration is open to the general public, and media coverage is also welcome. In addition, a dedicated Media Preview Day will be held on Friday, July 5, the day before the grand opening.

本場アメリカの熱狂が、DIADEMとともに神戸へ--ピックルボール、上陸。

ウェルネス×共創|新スポーツ「ピックルボール」--日本初上陸の次世代型施設 神戸に誕生

テニス、バドミントン、卓球--。

これらのすぐれた要素を融合した新感覚ラケットスポーツ『ピックルボール』。発祥地アメリカではプロリーグの設立や著名アスリートの参入が相次ぎ、近年スポーツ文化の中心的存在へと成長しています。

競技性とレクリエーション性を兼ね備え、子どもからシニアまで、幅広い世代が一緒に楽しめるピックルボール。会話と笑顔が自然に生まれるこのスポーツは、競技主導の従来のスポーツ観を一新し、心身の健康を重視するウェルネス時代の象徴的カルチャーとして、いま急速に注目を集めています。

このムーブメントを牽引するのが、フロリダ州に本拠を置く新鋭ブランド「DIADEM」。競技用具メーカーの枠を超え、地域や世代をつなぐ“共創のインフラ”として、次世代型施設「DIADEM PICKLEBALL COMPLEX(DPC)」の世界展開を進めています。

この思想に共鳴した私たちITCは、DIADEMとの日本独占契約を締結し、既存テニス施設を大規模リノベーション。日本初のDPCとなる「DPC KOBE」は、ウェルネスと共創が交差する新たな拠点として、2025年7月神戸に誕生します。

初期イメージ画像

A New Era of Pickleball: Wellness and Co-Creation in Kobe



Pickleball blends the best of tennis, badminton, and table tennis into a fun, welcoming sport for all ages and skill levels. What sets pickleball apart is not just the game itself, but the vibrant community it creates-players, spectators, and staff all share in the energy, conversation, and joy of the space.

DPC KOBE, inspired by DIADEM’s “LIVE TO PLAY” spirit, brings this unique culture to Japan. With high-quality courts, immersive sound, and comfortable lounge areas, it’s a place to play, connect, and relax-promoting wellness and new ways to socialize.

Backed by ITC’s trusted experience in tennis and community building, DPC KOBE is more than a sports venue-it’s a new home for co-creation and active living in Japan.

DPC KOBE|グローバル×ローカル ピックルボールがつなぐ、共創のコミュニティ

アメリカの新鋭スポーツブランド「DIADEM」と「ITC」が日本独占契約を締結

年齢や体力、経験の違いを問わず、誰とでもすぐにゲームが楽しめる。ピックルボールの魅力は、それだけにはとどまりません。

順番を待ちながら交わされる笑顔や会話、ベンチでのちょっとしたやりとり、そして熱い応援。スタッフもいっしょになって、そうした全てが空間の一部として機能する--。

この“まるごと楽しい”、“みんなで創る”空間こそが、ピックルボールという文化の核心であり、DPC KOBEが育てようとしている新しい価値観でもあります。

このDPC KOBEは、アメリカ・フロリダに拠点を置くDIADEMの情熱的スピリット “LIVE TO PLAY” を日本で初めて本格導入した、専用ピックルボール施設です。

競技者の視点で設計された高品質な専用コートに加え、本場DPCの疾走感やリズムを再現する音響設備も導入。プレイ中の没入感を高めるとともに、空間全体のテンションを心地よく支えます。

プレーに疲れたら、テーブルやソファーで観戦やおしゃべりをしながら軽食を楽しむ。

身体だけでなく心にも寄り添う--ウェルネスと対話を軸にした、あたらしい社交のスタイルを提案していきます。

この挑戦を支えているのは、長年にわたりテニス指導と地域コミュニティ運営を行ってきたITCの経験と信頼、そしてDIADEMの革新的な発想と設計思想。

この二つの力が交差することで、DPC KOBEという“競技を超えた居場所”が誕生しました。

「身体を動かすことも、語り合うことも、すべてが“PLAY”の一部。私たちはプレイするために生きる。」

DPC KOBEは神戸から全国へ、新しいライフスタイルを発信していきます。

写真 | DPC KOBE の立ち上げに先立ち、私たちはアメリカ・フロリダ州にある本場 DIADEM PICKLEBALL COMPLEX を訪れました。エネルギーに満ちた空間は、この熱量を日本で再現したいという強いインスピレーションを与えてくれました。







DPC KOBE | Where Global and Local Meet-A Community Built Through Pickleball



At DPC KOBE, everyone is welcome-regardless of age, experience, or fitness level. The true magic of pickleball lies not just in the game, but in the lively atmosphere: smiles and conversations while waiting, friendly exchanges on the sidelines, and enthusiastic support from both players and staff. The entire space becomes a shared, joyful experience.

Inspired by DIADEM’s “LIVE TO PLAY” spirit, DPC KOBE introduces this unique culture to Japan. High-quality courts and immersive sound create an energizing environment, while comfortable lounges invite you to relax, watch, and connect.

More than just a place to play, DPC KOBE redefines social space through wellness and dialogue-supported by ITC’s trusted experience in community-building and DIADEM’s innovative vision. Together, they have created a home for active living and co-creation beyond sport.

We are excited to bring the vibrant energy of the American DPC - as seen in the photos - to life here in Kobe. Starting from Kobe, DPC KOBE aims to spark a new lifestyle movement across Japan.

7.6(Sun) GRAND OPEN|オープニングセレモニー&イベント開催



2025年7月、神戸に日本最大級のピックルボール専用インドア施設「DPC KOBE」が誕生!

そのグランドオープンを記念して、トップアスリートを迎えたスペシャルイベントを開催します。

初心者から経験者まで、どなたでもご参加いただけます(事前申込制)。

開催概要

日程| 2025年7月6日(日)

会場| DPC KOBE(ITC神戸インドアテニス 内)

〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-16

持ち物| 動きやすい服装・シューズ(用具貸出あり)

その他| 更衣室あり/メディア取材の可能性あり

午前の部|セレモニー&無料体験(要申込)

時間| 10:00~11:50(開場 9:30)

定員| 先着50名

参加費| 無料(Peatix事前予約)

申込| https://10am0706-dpckobe.peatix.com

対象| 小学生以上の初心者

主な内容:

オープニングセレモニー

ピックルボール紹介・デモンストレーション

初心者向け体験レッスン

エキシビジョンマッチ

抽選会(豪華賞品)

出演者:

ダニエル・ムーア(DIADEM/講師)

鳥谷 敬(元阪神タイガース/ゲスト)

加藤 季温(元プロテニスプレーヤー/MC)

鳥谷 敬

午後の部|特別レッスン&実践体験(要申込・有料)

時間| 13:00~15:30(開場 12:30)

定員| 先着50名

参加費| 3,000円(税込/Peatix事前予約)

申込| https://13pm0706-dpckobe.peatix.com

対象| 中学生以上のラケットスポーツ経験者(初心者歓迎)

主な内容:

世界王者による実践レッスン

トップ選手とのラリー&対戦体験

技術指導・アドバイス

参加者限定抽選会

出演者:

ダニエル・ムーア(DIADEM/講師)

加藤 季温(MC)

■ ご注意

未就学児はコート内には入れません(保護者同伴でコート外見学可)

両部ともにラケット・ボール貸出あり

各部とも定員に達し次第、受付終了となります

Daniel Moore (@japandan14)







7.6 (Sun) GRAND OPEN | Opening Ceremony & Pickleball Experience Event



DPC KOBE, one of Japan’s largest indoor pickleball complexes, opens in Kobe this July!

To celebrate, we’re hosting a special event with top athletes. All levels welcome (advance registration required).



Event Details

Date: Sunday, July 6, 2025

Venue: DPC KOBE (inside ITC Kobe Indoor Tennis)

Address: 2-1-16 Wakamatsucho, Nagata-ku, Kobe

What to bring: Sportswear and shoes (equipment rental available)

Other: Changing rooms available / Media coverage possible



Morning Session: Ceremony & Free Trial (Registration Required)

Time: 10:00-11:50 (Doors open 9:30)

Capacity: 50 (first-come, first-served)

Fee: Free (Peatix registration)

Register: https://10am0706-dpckobe.peatix.com

For: beginners (elementary school age and up)

Highlights:

Opening ceremony

Pickleball demo

Beginner lesson

Exhibition match

Prize raffle

Guests:

Daniel Moore (DIADEM, instructor)

Takashi Toritani (ex-Hanshin Tigers, guest)

Kion Kato (ex-pro tennis player, MC)

Afternoon Session: Special Lesson & Match Play (Registration & Fee Required)

Time: 13:00-15:30 (Doors open 12:30)

Capacity: 50 (first-come, first-served)

Fee: \3,000 (Peatix registration)

Register: https://13pm0706-dpckobe.peatix.com

For: Intermediate+ (junior high and up; beginners welcome)

Highlights:

World champion lesson

Match play with top athletes

Technique advice

Exclusive raffle

Guests:

Daniel Moore (DIADEM, instructor)

Kion Kato (MC)

Notes

Preschool children not allowed on court (may observe with guardian)

Equipment rental available

Registration closes when full

DIADEM PICKLEBALL KOBE|dpckobe.jp(https://dpckobe.jp)

Instagram(https://www.instagram.com/dpckobe) 🐦 X(https://x.com/dpckobe)

〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町2-1-16

TEL:078-642-1850



株式会社ITC|[運営]

〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町2-1-3

SDCグループは、プロ車いすテニスプレーヤー 小田凱人 選手を応援しています。