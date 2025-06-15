超、神曲完成。松本いちか×倉本すみれによるアイドルユニット「fleuЯR」ついにデビューシングルCD化決定！

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COLLISION

2025年5月に配信リリースし本格始動した、松本いちか、倉本すみれによるアイドルプロジェクト


「fleuЯR（フルール）」が2025年7月23日に6曲入りのマキシシングル「好きすぎる/明日くもりのち」をリリース！



一度聴いたら耳から離れない至高のメロディ！奇跡の王道アイドルポップソング「好きすぎる」


2人の掛け合いが完璧にマッチした青春感溢れるキラーチューン「明日くもりのち」


の2曲の神曲がCD化！



CD盤は「明日くもりのち」のバラードバージョンとカラオケ2曲を追加した6曲入りマキシシングル。


作詞作曲はSMAPなどにも楽曲提供をしている逢坂泰精。アレンジはAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」をはじめ、数々のヒット曲を手がけてきた武藤星児が担当。



最強の作家陣による極上アイドルポップソング！



「好きすぎる」MV
https://www.youtube.com/watch?v=uvS9rjfReYw



2025/07/23リリース　


タイトル：好きすぎる/明日くもりのち


アーティスト：fleuЯR


価格：\1680（税抜\1528）



1.好きすぎる　　　　　　　　　　　　　


2.明日くもりのち　　　　　　　　　　　


3.明日くもりのち(バラードバージョン)


4.好きすぎる(カラオケ)　　　　　　　


5.明日くもりのち(カラオケ)　


6.明日くもりのち(バラードバージョンカラオケ) 　　　　



アーティスト情報
fleuЯR Official (@fleurr_official)　https://x.com/fleurr_official
松本いちか (@MatuMoto_Ich1ka)　 https://x.com/matumoto_ich1ka
倉本すみれ (@kuramotosumire)　https://x.com/kuramotosumire



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fleuЯR　松本いちか(左)、倉本すみれ(右)


デビューシングル「好きすぎる/明日くもりのち」