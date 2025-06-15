超、神曲完成。松本いちか×倉本すみれによるアイドルユニット「fleuЯR」ついにデビューシングルCD化決定！
2025年5月に配信リリースし本格始動した、松本いちか、倉本すみれによるアイドルプロジェクト
「fleuЯR（フルール）」が2025年7月23日に6曲入りのマキシシングル「好きすぎる/明日くもりのち」をリリース！
一度聴いたら耳から離れない至高のメロディ！奇跡の王道アイドルポップソング「好きすぎる」
2人の掛け合いが完璧にマッチした青春感溢れるキラーチューン「明日くもりのち」
の2曲の神曲がCD化！
CD盤は「明日くもりのち」のバラードバージョンとカラオケ2曲を追加した6曲入りマキシシングル。
作詞作曲はSMAPなどにも楽曲提供をしている逢坂泰精。アレンジはAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」をはじめ、数々のヒット曲を手がけてきた武藤星児が担当。
最強の作家陣による極上アイドルポップソング！
「好きすぎる」MV
https://www.youtube.com/watch?v=uvS9rjfReYw
2025/07/23リリース
タイトル：好きすぎる/明日くもりのち
アーティスト：fleuЯR
価格：\1680（税抜\1528）
1.好きすぎる
2.明日くもりのち
3.明日くもりのち(バラードバージョン)
4.好きすぎる(カラオケ)
5.明日くもりのち(カラオケ)
6.明日くもりのち(バラードバージョンカラオケ)
アーティスト情報
fleuЯR Official (@fleurr_official) https://x.com/fleurr_official
松本いちか (@MatuMoto_Ich1ka) https://x.com/matumoto_ich1ka
倉本すみれ (@kuramotosumire) https://x.com/kuramotosumire
最新情報はこちらをチェック
YouTube
https://www.youtube.com/@fleurrofficial
TikTok
https://www.tiktok.com/@fleurr_official?_t=ZS-8wqFUP4Cc2j&_r=1(https://www.tiktok.com/@fleurr_official?_t=ZS-8wqFUP4Cc2j&_r=1)
https://www.instagram.com/fleurr___official/?igsh=MWZycjc2dXNnc3ppYg%3D%3D&utm_source=qr#(https://www.instagram.com/fleurr___official/?igsh=MWZycjc2dXNnc3ppYg%3D%3D&utm_source=qr#)
fleuЯR 松本いちか(左)、倉本すみれ(右)
デビューシングル「好きすぎる/明日くもりのち」