7·î23ÆüÈ¯Çä¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¥Üー¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥­¥å¥¢¥º¥­¥åー¥ó¡õ¥­¥å¥¢¥­¥Ã¥¹³Ú¶Ê¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¡ª

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M07.We are¡ªYou ¡õ IDOL PRECURE¢ö


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M08.Awakening Harmony


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M10.GARDEN


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M11.Wonder Flowers ¥×¥ê¥­¥å¥¢ ～Akane Kumada Ver.～


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M12.Trio Dreams(TV¥µ¥¤¥º)


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M13.¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö Light Up¡ª ～Ami Ishii Ver.～


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M14.¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö Light Up¡ª ～Akane Kumada Ver.～


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M15.¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö Light Up¡ª ～Chihaya Yoshitake Ver.～


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