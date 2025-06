【フジテレビ】世界中で大ヒットしたタイBL『Love in The Air』を日本版にリメイク！『Love in The Air-恋の予感-』地上波放送決定！

株式会社フジテレビジョン6月16日(月)放送スタート毎週月曜25時45分~26時15分放送(関東ローカル)https://fod.fujitv.co.jp/title/2022 (配信ページ)

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて配信中の、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版となる『Love in The Air-恋の予感-』(略名、LiTA)が、6月16日(月)25時45分より地上波放送することが決定しました。

『Love in The Air-恋の予感-』原作:MAME/企画協力:Me Mind Y co., Ltd. & Magic Cube Entertainment Co., Ltd/(C)Love in The Air-恋の予感-制作委員会

タイBLドラマ『Love in The Air』は、人気小説「Love Storm」と「Love Sky」が一つの物語として生まれ変わり、Payu(嵐)、Rain(雨)、Prapai(風)、Sky(空)の4人が主役を飾る2022年に制作されたドラマです。突然の出会いが巻き起こす恋と、一夜の関係から始まる恋。嵐の訪れと共に、2組の激しくも優しい愛が展開していきます。

本作は、2023年の楽天TVのBLドラマ部門で販売本数年間ランキング1位を獲得するなど、数多くの視聴者を魅了しました。世界中で大ヒットを記録し、今もなお根強い人気を誇る作品です。

日本リメイク版『Love in The Air-恋の予感-』で主演を務めるのは、南雲奨馬、濱屋拓斗、鈴木曉、長妻怜央という注目の若手俳優4名。作品の世界観を彩る彼らのフレッシュな演技と、キャスト同士の自然な化学反応が視聴者の心を掴み、好評を得ました。さらに多くの方にこの作品の素晴らしさを届けたいという想いから、この度、本作の地上波放送が決定しました。初めてご覧になる方はもちろん、すでにご視聴いただいた方にも改めて楽しんでいただける内容となっていますので、ぜひこの機会にご覧ください。

【ストーリー】

嵐が吹き荒れるある夜、大学生の玲(濱屋拓斗)は車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てた玲の前に現れたのは、バイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。

助けてくれた彼のことがずっと頭から離れない玲は、同じ学部の友人・快(長妻怜央)がうんざりするほどあの夜の出来事を聞かせ、憧れを募らせていた。

そんな折、2人が通う建築学科に伝わる“伝説の先輩”の話を玲は耳にする。そしてその先輩こそ、あの日自分を助けてくれた彼・嵐士(南雲奨馬)だったことを知るのだった。

学部の先輩との集まりで再会を果たした2人だったが、嵐士は玲のことを「覚えていない」と言い、玲はがっかりしてしまう。

しかしその日の帰り道、またしても車の故障で動けなくなった玲は再び嵐士に助けられ彼の自宅へ行くことに。そこでなんと嵐士は修理代と称し身体を要求、玲は嵐士の色気に抗えず危うく受け入れてしまいそうになる。

何とか理性を取り戻した玲は嵐士をはねのけ、その場を乗り切るのだった。

しかしその後も玲の目の前に現れ、修理の対価を求める嵐士。なんとか回避するも、苛立ちが収まらない玲は仕返しをするため快を連れて嵐士が参加する違法のバイクレース開催会場に忍び込む。

しかし厳重に警備された会場でピンチに陥った玲を救ったのは、またしても嵐士だった。そして騒動に巻き込まれた友人の快もまた、そこで風磨(鈴木曉)と最悪な出会いを果たすのだが…

◇ ドラマ概要

■タ イ ト ル: 『Love in The Air-恋の予感-』

■放 送: 6月16日(月)25時45分~放送開始(関東ローカル)

以降、毎週月曜25時45分~26時15分放送予定

※放送日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい

■配 信: FODにて全話独占配信中

■オリジナル原作: 『Love in The Air』(タイ)

■メインキャスト: 早瀬嵐士 役 / 南雲奨馬

雨宮玲 役 /濱屋拓斗

河合風磨 役 /鈴木曉(あさひ)

空野快 役 /長妻怜央

■ス タ ッ フ: 監督/脚本:畑中みゆき

脚本/監督:灯敦生

音楽:柴田晃一

■U R L: http://www.loveintheair.jp (オフィシャルページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/2022 (配信ページ)

https://x.com/LoveinTheAirKOI (公式Xアカウント)

