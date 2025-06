出場停止スタッフのお知らせ ※6月14日発表｜北九州【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

2025年6月14日、メットライフ生命Fリーグ2025-26 ディビジョン1の出場停止選手についてお知らせいたします。

■出場停止選手

<ボルクバレット北九州>

対象スタッフ:花嶋 悠コーチ

出場停止試合数: S6 侮辱(4試合の出場停止)

出場停止対象試合:

- 2025年6月15日(日) 第3節「ボアルース長野 vs ボルクバレット北九州」

- 2025年6月21日(土) 第4節「フウガドールすみだ vs ボルクバレット北九州」

- 2025年6月28日(土)第5節 「ボルクバレット北九州 vs しながわシティ」

- 2025年7月5日(土) 第6節「湘南ベルマーレ vs ボルクバレット北九州」

詳細はこちら>>https://www.fleague.jp/score/penalty.html

