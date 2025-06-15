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【拓殖大学】活躍中のお笑い芸人ライブや人気マジシャンによるエンターテイメントショーなど目玉イベントが満載の学園祭「高尾祭」は６月２８日（土）～６月２９日（日）八王子国際キャンパスにて開催！
拓殖大学は、「高尾祭」を６月２８日（土）～６月２９日（日）の２日間八王子国際キャンパスにて開催します。今年度のキャッチフレーズは『拓け世界への扉』で、模擬店やダンス等のステージ企画の他、お笑いライブ、マジックショー等も予定されています。参加は事前申込不要。１．日 時 6月28日（土）10：00 ～ 16：00 6月29日（日）10：00 ～ 15：00 ２．会 場 拓殖大学 八王子国際キャンパス（東京都八王子市館町815-1） ＪＲ中央線・京王高尾線 高尾駅南口から京王バス直通5分 ３．内 容 ■ 参加団体 ・ステージ企画：吹奏楽、アカペラ、ダンス、音楽バンドなど ・野外模擬店：タコス、アメリカン・ドッグ、揚(あ)げパン、焼きそばなど ・教室企画：作品展示、研究発表、ワークショップなど ＜＜ 注目イベント ＞＞ ･お笑いライブ インポッシブル、Ｒ藤本、カゲヤマ、Everybody ･マジックショー〔マジシャン 呉（GO） 平成２８年度工学部卒業〕 ４．主 催 拓殖大学紅陵祭実行委員会 その他の詳細は以下、大学祭実行委員会HP よりご確認ください。 https://daigakusaitakushoku.wixsite.com/toppage ▼本件に関する問い合わせ先拓殖大学 広報室TEL：03-3947-7160メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/