ちゃんみな＆Mrs. GREEN APPLE MAJ授賞式で話題を呼んだステージパフォーマンス映像を本日6月13日（金）20:00より公式YouTubeで公開！
音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（以下、MAJ）は、授賞式で披露され、大きな反響を呼んだちゃんみなとMrs. GREEN APPLEのパフォーマンス映像を、本日2025年6月13日（金）20:00よりMAJ公式YouTubeチャンネルで公開いたします。
公開対象の映像は以下の2本です。
・ちゃんみな：4曲メドレー「ハレンチ」「KING」「美人」「WORK HARD」
・Mrs. GREEN APPLE：「ダーリン」
【公開映像 概要】
■ ちゃんみな - ハレンチ～KING～美人～WORK HARD | MUSIC AWARDS JAPAN 2025
https://www.youtube.com/watch?v=IMs6G0o2XcI
■ Mrs. GREEN APPLE - ダーリン | MUSIC AWARDS JAPAN 2025
https://www.youtube.com/watch?v=JbJLXp3M9NI
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要】
・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）
※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)
・会場：ロームシアター京都
・放送：NHKにて生中継 ※22日（木）のみ
・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて
全世界配信 ※一部地域を除く
Leminoにてアーカイブ配信予定
・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/
・協力：文化庁 経済産業省
・後援：京都府 京都市 京都商工会議所 JETRO
【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】
・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa
・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/
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