ちゃんみな＆Mrs. GREEN APPLE　MAJ授賞式で話題を呼んだステージパフォーマンス映像を本日6月13日（金）20:00より公式YouTubeで公開！

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MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（以下、MAJ）は、授賞式で披露され、大きな反響を呼んだちゃんみなとMrs. GREEN APPLEのパフォーマンス映像を、本日2025年6月13日（金）20:00よりMAJ公式YouTubeチャンネルで公開いたします。



公開対象の映像は以下の2本です。



・ちゃんみな：4曲メドレー「ハレンチ」「KING」「美人」「WORK HARD」


・Mrs. GREEN APPLE：「ダーリン」



【公開映像 概要】


■ ちゃんみな - ハレンチ～KING～美人～WORK HARD | MUSIC AWARDS JAPAN 2025





https://www.youtube.com/watch?v=IMs6G0o2XcI



■ Mrs. GREEN APPLE - ダーリン | MUSIC AWARDS JAPAN 2025




https://www.youtube.com/watch?v=JbJLXp3M9NI


【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要】


・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）


※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)　


・会場：ロームシアター京都


・放送：NHKにて生中継　※22日（木）のみ


・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて


全世界配信 ※一部地域を除く


Leminoにてアーカイブ配信予定


・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/


・協力：文化庁　経済産業省


・後援：京都府　京都市　京都商工会議所　JETRO






【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】


・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA　


・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa


・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/


・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/


・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official


・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official


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