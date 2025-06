『2025 Miss SAKE Japan』グランプリは北海道代表館農知里さんに決定！！

一般社団法人Miss SAKE

このたび一般社団法人Miss SAKE(東京都港区港南一丁目9番36号、代表理事 大西美香)は、 6 月 13 日(金)に『2025 Miss SAKE Japan 最終選考会 』を開催し、「2025 Miss SAKE Japan」を決定致しました。

日本の伝統ある文化 「日本酒」を中心に日本文化の魅力を世界へ繋ぐアンバサダーの役割を

担う「2025 Miss SAKE Japan」は北海道代表 館農知里さんに決まりました。 今回、12代目として「2025 Miss SAKE Japan」に選ばれた館農知里さんは「日本酒は、四季折々の自然、伝統工芸、そして職人技が融合した、日本文化の結晶です。その一滴一滴には、自然との調和や思いやりといった、日本人の「心」が込められています。Miss SAKEとしての誇りと責任を胸に、この奥深い日本酒の物語をより多くの人に伝え、日本酒の魅力を国内外へと広めていきたいと願っています。日本酒は、単なるお酒ではなく、長い歴史の中で育まれた文化であり、人々をつなぐ架け橋でもあります。今後の活動を通して、一人でも多くの日本酒と日本のファンを増やすことができたら、これ以上の喜びはありません。皆様の温かい応援を、どうぞよろしくお願いいたします。」と抱負を口にしました。これから1年を通じて日本全国、海外にも積極的に足を運び、日本酒を切り口にした日本の食文化に関する啓発や日本への観光誘致活動を行っていきます。

その他の結果は以下のとおりです。

― 2025 Miss SAKE Japan 審査結果 ―

グランプリ : 北海道代表 館農知里(たてのちさと)さん

準グランプリ : 千葉代表 弭間 花菜(はずまかな)さん

京都代表 堀越はな(ほりこしはな)さん

審査員特別賞 : 沖縄代表 竹尾和佳奈(たけおわかな)さん

オーディエンス賞: 大阪代表 荻野まどか(おぎのまどか)さん

地域活動貢献賞 : 静岡代表 永田しおり(ながたしおり)さん

鳥取代表 伊吹莉奈(いぶきりな)さん

【2025 Miss SAKE Japan 最終選考会 開催概要】

【日程】2025年6月13日(金)17:30~20:45(16:30 開場)

【会場】ウェスティン都ホテル京都 「瑞穂の間」(京都府京都市東山区粟田口華頂町1)

【主催】一般社団法人Miss SAKE

【後援】農林水産省、経済産業省、国税庁、文化庁、観光庁、内閣府知的財産戦略本部、日本貿易振興機構(JETRO)、日本政府観光局(JNTO)、日本酒造組合中央会、日本酒造⻘年協議会、 京都府、京都市

【SDGs : 地方創生、そして女性の活躍を推進できる社会づくりを】

私達は、日本に生まれ、そして育ったことを誇れる女性たちが増えることを望んでいます。

四季折々の気候に恵まれ、各地域ならではの文化や伝統を育み、食や産物の豊かな日本の良さを改めて発見する機会がMiss SAKEです。

能力や意欲の高い女性たちが、日本のどの地域に暮らしていても、等しくチャンスに恵まれ、夢や成長を実現できる社会がこれからの日本に必要なことであり、強い未来を想像することに繋がります。

同時に年齢や性別を超えて交流の機会が保たれ地域の課題を解決していくことが、持続可能な社会の発展に寄与します。

Miss SAKEを通して、全国が同じ目的のもとに連携し、女性の活躍から日本を世界を元気にする活動を推進します。

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒(2014 Miss SAKE)」が誕生。それより12年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。

2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出されました。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。12年目となる2025 Miss SAKE Japanでは、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

[2025年6月現在までの活動実績例]

(国内)「日本酒フェア」/「IWC表彰式」/「日本臨床細胞学会」/「伊勢志摩サミット」/「ラグビーW杯2019ファンゾーン」/「米 ・食味分析鑑定コンクール国際大会」/「第109回日本泌尿器科学会総会」/ 「ツーリズムEXPOジャパン」/ 各酒造組合・酒蔵イベント/ 各種産業展 / 各企業レセプション/各学会レセプション/ 各警察署飲酒運転注意イベント / 各自治体田植え・稲刈りイベント等

(海外)「ブラジルW杯」/「ミラノ万博」/「ユネスコ本部表敬訪問」/在中日本国大使館「大使公邸 春の交流会」/「在印日本大使館 日本酒PRイベント」/「Salon du Sake in Paris」/「Salon del Manga in Barcelona」/「JAXA:Space Symposium in Cololado」/「Monaco Yacht Show」/『2018 東京国際映画祭』プロモーションイベント at カンヌ国際映画祭/「THE JOY OF SAKE:Honolulu, New York, Las Vegas, London」/「Japan Culture Festival in Sri Lanka」/「Sake Dinner in Phnom Penh」/「Washu Fes at Hong Kong」/「Matsuri in Sydney」/「Sake Reception at Shanghai」/「アジア国際美酒コンテストin China」/「在印日本大使館 日本酒PRイベント」等

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます。

https://www.misssake.org/blog/

https://prtimes.jp/a/?f=d56502-110-b274735f3e3195142f59d7d91a2f6314.pdf

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人Miss SAKE 担当:森田

〒108-0075 東京都港区港南一丁目9番36号アレア品川13階

Tel/Fax 03-6822-2470 03-6822-2471

Mail: sake@misssake.org