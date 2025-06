【TGI フライデーズ】アメリカンの夏、はじまる！ CHUMS x TGI FRIDAYS 初コラボで、ポップでおいしい冒険へ。

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が運営する、世界41カ国・450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、TGI FRIDAYSとCHUMSによる、夢のアメリカンコラボレーションがこの夏ついに実現します。2025年6月16日(月)~7月13日(日)の期間限定で、両ブランドの ”FUN” が詰まったコラボバーガー&ポテト、さらにここでしか手に入らない限定Tシャツが登場します。

CHUMS x TGI FRIDAYS

“In Here, It’s Always Friday(ここではいつでも金曜日)”を掲げ、非日常なハレの日体験を提供するTGI FRIDAYS。そして “Hang with your Chums!(仲間と遊ぼう!)” を合言葉に、日常もアウトドアもポップに彩るCHUMS。 アメリカの自由と遊び心をルーツに持つ2つのブランドが、この夏「食」と「ファッション」で織りなす、ワクワクが止まらないコラボレーションがはじまります。CHUMSのオリジナルBBQソースを使ったバーベキューバーガー、香ばしいスパイス香るシャカシャカポテト、そしてバーガーをモチーフにしたグラフィックTシャツまで、遊び心とこだわりが満載。この夏、仲間と一緒にアメリカンな冒険を楽しんでください。

■CHUMS BBQ BACON EGG FRIED ONION BURGER/チャムス バーベキューベーコン エッグ オニオンフライ バーガー (コラボステッカー付き) 価格:\2,190(税込\2,409)

200gのジューシーなビーフパティに、スモーキーで甘みのあるCHUMSオリジナルBBQソースを豪快にトッピング。レタス、トマト、チェダーチーズ、クリスピーベーコン、目玉焼き、オニオンリングを重ねた贅沢バーガーに、フライドポテトがセット。

CHUMS BBQ BACON EGG FRIED ONION BURGERCHUMS ORIGINAL BBQ SAUCECHUMS x TGI FRIDAYS

■SHAKE SHAKE POTATOES/ シャカシャカポテト 価格:\430(税込\473)

フライデーズのクラシックなフライドポテトに、CHUMSオリジナルスパイスをオン。香味野菜の旨みとスパイスの香りがクセになる、アメリカンスタイルの“シャカシャカ”ポテト。

SHAKE SHAKE POTATOESCHUMS ORIGINAL SPICE HOTCHUMS ORIGINAL SPICE MILD

■CHUMS × TGI FRIDAYS コラボレーションTシャツ

アメリカンダイニング×アウトドアブランドのエッセンスを詰め込んだ、遊び心あふれる限定Tシャツが登場。

胸元には、赤白ストライプのネクタイをつけたブービーバード。背面にはバーガー&ポテトのポップなグラフィックとコラボロゴが大胆に配置され、ここでしか手に入らない特別感を演出します。親子ペアで着られるキッズサイズも展開!

大人サイズ(M, L, XL) :\4,500(税込\4,950)

キッズサイズ(KM, KL) :\3,500(税込\3,850)

※販売店 TGI FRIDAYS 全店舗・CHUMS ONLINE SHOP (www.chums.jp)

CHUMS x TGI FRIDAYS

■スペシャルキャンペーン 1:お会計10,000円以上で抽選

期間中、店内またはCHUMS直営店でのお会計が1万円以上(税込)のお客様を対象に、

その場で当たる抽選を実施!

CHUMSオリジナルスパイス または TGI FRIDAYS お食事券が当たる。

対象店舗:

TGI FRIDAYS全12店舗/CHUMS 表参道店・昭島アウトドアヴィレッジ店・東京ソラマチ店・昭和記念公園店

■スペシャルキャンペーン 2:Instagram投稿キャンペーン

フライデーズ店内での体験やコラボメニューの写真を自由に投稿して、

ハッシュタグ:#tgifridayschums をつけてInstagramに投稿

抽選で、CHUMSスパイス あるいは フライデーズお食事券が当たる。

この夏、アメリカンな“食・遊・服”をまるごと楽しめる、CHUMS × TGI FRIDAYS のスペシャルコラボをお見逃しなく!

CHUMS x TGI FRIDAYS

CHUMS (チャムス)とは

1983年、アメリカ・ユタ州で誕生したアウトドアブランド「CHUMS(チャムス)」は、リバーガイドがサングラスの落下防止用に開発した“オリジナル・リテイナー”からスタートしました。以来、“Hang with your CHUMS!(仲間と遊ぼう!)”を合言葉に、遊び心とカラフルなデザイン、そしてアウトドアにも日常にもなじむ高い機能性を備えたアイテムを展開。ブランドのシンボルである愛らしいブービーバードとともに、家族や仲間と一緒に楽しむ 「FUNなライフスタイル」を提案し続けています。

CHUMS

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ・ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday(ここではいつも金曜日)」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム&ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」 となりました。

TGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYS

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI フライデーズ 全12店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店TGI FRIDAYS 有明ガーデン店TGI FRIDAYS