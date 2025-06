「ABEMA」にて6月16日週はナ・リーグ西地区因縁の対決！ドジャースvsパドレス4連戦を生中継　17日（火）、19日（木）は無料生中継！解説に高橋尚成、福留孝介、五十嵐亮太が登場！

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、平日を中心に生中継でお届けしています。

6月16日(月)から20日(金)の1週間はロサンゼルス・ドジャースvsサンディエゴ・パドレスの日本人対決を中心に21試合を生中継いたします。

ナショナル・リーグ西地区で首位争いを繰り広げる、ドジャースvsパドレスの直接対決。6月10日(火)から12日(木)にパドレスの本拠地・ペトコパークで行われた3連戦は2勝1敗でドジャースが勝ち越す結果となりました。

この週は舞台をロサンゼルス、ドジャースタジアムに移し17日(火)から20(金)に再び直接対決4連戦が行われます。「ABEMA」ではその4試合を全て生中継。17日(火)の初戦と19日(木)の3戦目を無料でお届けいたします。

17日(火)は高橋尚成さん、五十嵐亮太さん、19日(木)は福留孝介さん、五十嵐亮太さんのそれぞれダブル解説で迫力ある試合の模様をお届けいたします。

その他にも鈴木誠也選手所属のカブスや千賀滉大投手所属のメッツ、菅野智之投手所属のオリオールズなど日本人選手所属チームの試合をお届けいたします。

なお、「ABEMA」野球公式YouTubeにおいて「スポーツナビ 野球チャンネル」とのコラボ企画「もうすぐ因縁の対決!ドジャースvsパドレススペシャル」を公開中。ドジャースなどでプレーした齋藤隆さん、MLBジャーナリストのAKI猪瀬さん、DJケチャップさんを迎え、 “同地区ライバル戦”ドジャースvsパドレスの見どころをとことん語り尽くしています。ぜひこちらもあわせてお楽しみください。

6月平日のMLBの熱狂はぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■6月の放送予定(※日本時間表記)

6月16日(月)

ボルチモア・オリオールズ vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前2時35分試合開始

ニューヨーク・メッツ vs タンパベイ・レイズ/午前2時40分試合開始 【無料】

ロサンゼルス・ドジャース vs サンフランシスコ・ジャイアンツ/午前5時10分試合開始

アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs サンディエゴ・パドレス/午前5時10分試合開始 【無料】

6月17日(火)

ニューヨーク・ヤンキース vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前8時05分試合開始

タンパベイ・レイズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前8時35分試合開始

ロサンゼルス・ドジャース vs サンディエゴ・パドレス/午前11時10分試合開始 【無料】

6月18日(水)

ニューヨーク・ヤンキース vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前8時05分試合開始 【無料】

アトランタ・ブレーブス vs ニューヨーク・メッツ/午前8時15分試合開始

タンパベイ・レイズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前8時35分試合開始

シカゴ・カブス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ/午前9時05分試合開始

ロサンゼルス・ドジャース vs サンディエゴ・パドレス/午前11時10分試合開始

6月19日(木)

ニューヨーク・ヤンキース vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前8時05分試合開始

アトランタ・ブレーブス vs ニューヨーク・メッツ/午前8時15分試合開始

タンパベイ・レイズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前8時35分試合開始 【無料】

シカゴ・カブス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ/午前9時05分試合開始

ロサンゼルス・ドジャース vs サンディエゴ・パドレス/午前11時10分試合開始 【無料】

6月20日(金)

ニューヨーク・ヤンキース vs ロサンゼルス・エンゼルス/午前2時05分試合開始 【無料】

シカゴ・カブス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ/午前3時20分試合開始

アトランタ・ブレーブス vs ニューヨーク・メッツ/午前8時15分試合開始 【無料】

タンパベイ・レイズ vs ボルチモア・オリオールズ/午前8時35分試合開始 【無料】

ロサンゼルス・ドジャース vs サンディエゴ・パドレス/午前11時10分試合開始

