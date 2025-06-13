【Greeshow×日本防災協会認定品】災害時″水ストレス″から家族を守る最終兵器「電動浄水器GS-2811」がAmazonタイムセール突入！
メリショー・ジャパン 株式会社
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Greeshowが選ばれる理由は何か？(https://www.amazon.co.jp/greeshow)
従来品の限界を突破した3大革新
■ 革新1：ソーラー×手回しで「完全水ストレスフリー」
→ ハンドル約5~7分間回転し続けることで約500mlの浄水可能（*ハンドルを秒間2~3回転）
■ 革新2：超階層フィルター
5段階浄水プロセス
外付中空糸膜フィルター
KDFフィルター
高品質活性炭フィルター
レベルPPコットン
超高品質内蔵0.01ミクロン中空糸膜フィルター
》》》厚生労働省検査合格・日本防災協会認定品
■ 革新3：ワンボタン浄水で使いやすい
モバイルバッテリー機能付き》USB双方向充電機能
LEDライト搭載&SOSモード》緊急時の信号送信
フル充電で連続浄水230L》4人家族の10日分確保
防災専門家が認めた信頼性
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日本防災協会認定品 厚生労働省水質検査適合 SGS微生物試験合格
PSE認証 防災士香村熏先生推奨
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├ 通常価格：20,980円
└ タイムセール：14,979円（29%OFF）
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→ 5%クーポンコード：【92K6ON9J】入力で 》》実質14,230円
クーポンコードの使用期限：6月14日00:01～6月15日23:00
Greeshowが選ばれる理由は何か？(https://www.amazon.co.jp/greeshow)
MERYSTAR会社で、香港に本社をおき、長年浄水器フィルターの技術を磨き、さまざまな経験を積み重ねてきました。
2021年GreeShowブランドを作り、「緑、溢れる」という願いを込めて、地球環境保護への取り組みをブランドイメージとしました。
弊社は、「地球のためになる」をコンセプトに、お客様やお客様の大切な人だけでなく、自然環境から生産者や消費者に至るまでのプロセスにおいて、健康的なライフスタイルの提案の一つとして、携帯浄水器の開発・販売を行っています。