【Greeshow×日本防災協会認定品】災害時″水ストレス″から家族を守る最終兵器「電動浄水器GS-2811」がAmazonタイムセール突入！

従来品の限界を突破した3大革新

■ 革新1：ソーラー×手回しで「完全水ストレスフリー」

メリショー・ジャパン 株式会社

→ ハンドル約5~7分間回転し続けることで約500mlの浄水可能（*ハンドルを秒間2~3回転）

■ 革新2：超階層フィルター

5段階浄水プロセス

外付中空糸膜フィルター

KDFフィルター

高品質活性炭フィルター

レベルPPコットン

超高品質内蔵0.01ミクロン中空糸膜フィルター

》》》厚生労働省検査合格・日本防災協会認定品

■ 革新3：ワンボタン浄水で使いやすい

モバイルバッテリー機能付き》USB双方向充電機能

LEDライト搭載&SOSモード》緊急時の信号送信

フル充電で連続浄水230L》4人家族の10日分確保

防災専門家が認めた信頼性

認証アイコン：

日本防災協会認定品 厚生労働省水質検査適合 SGS微生物試験合格

PSE認証 防災士香村熏先生推奨

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Greeshowが選ばれる理由は何か？(https://www.amazon.co.jp/greeshow)

MERYSTAR会社で、香港に本社をおき、長年浄水器フィルターの技術を磨き、さまざまな経験を積み重ねてきました。

2021年GreeShowブランドを作り、「緑、溢れる」という願いを込めて、地球環境保護への取り組みをブランドイメージとしました。

弊社は、「地球のためになる」をコンセプトに、お客様やお客様の大切な人だけでなく、自然環境から生産者や消費者に至るまでのプロセスにおいて、健康的なライフスタイルの提案の一つとして、携帯浄水器の開発・販売を行っています。