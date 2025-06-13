JIM JARMUSCH for bonjour records ¡ØCoffee&Cigarettes¡ÙExclusive T-shirt
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥å¥ó (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è / ÂåÉ½ º´¡¹ÌÚ¿Ê) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Öbonjour records (¥Ü¥ó¥¸¥åー¥ë ¥ì¥³ー¥É)¡×¤Ï¡¢1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´ÆÆÄJim Jarmusch¡Ê¥¸¥à¡¦¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ë¤è¤ë2003Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¤Î¡ØCoffee&Cigarettes¡Ê¥³ー¥Òー&¥·¥¬¥ì¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤Îbonjour records¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö T¥·¥ã¥Ä¤ò6/27 (¶â) ¤Ë bonjour records Âå´±»³Å¹¡¦Jadore JUN ONLINE ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á6/12¡ÊÌÚ¡Ë¤ËJadore JUN ONLINE ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏSpike Lee(¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥êー)¤ÎËå¡¦Äï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎJoie Lee(¥¸¥ç¥¤¡¦¥êー)¡¢Cinque Lee(¥µ¥ó¥¡¦¥êー)¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äーSteve Buscemi(¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß)¤¬¶¦±é¤·¤¿TWINS(ÁÐ»Ò)¡¢2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î°ì¤ÄThe White Stripes(¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹)¤ÎJack White(¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È)¤ÈMeg White(¥á¥°¡¦¥Û¥ï¥¤¥È)2¿Í¤Î¼ç±é¤Ë¤è¤ëJACK SHOWS MEG HIS TESLA COIL(¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¥á¥°¤Ë¥Æ¥¹¥é¥³¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë)¤Î2ºî¤«¤é¥·ー¥ó¤òºÎÍÑ¡£
Price¡§\11,000 (in tax)¡¡¡¡Size¡§M / L / XL¡¡¡¡Color¡§White,Black
¡Ú JIM JARMUSCH for bonjour records ¡ÖCoffee&Cigarettes¡× Exclusive T-shirt ¡Û
¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡§
2025Ç¯6·î12Æü (ÌÚ)
https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/tops/tshirt-cutsew/ZPM95020
¢£È¯ÇäÆü¡§
2025Ç¯6·î27Æü (¶â)
¢£È¯Çä¾ì½ê¡§
bonjour records Âå´±»³Å¹¡§https://www.bonjour.jp/store/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.junonline.jp/bonjour-records/
¡Ú Coffee&Cigarettes¡Ê¥³ー¥Òー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥·¥¬¥ì¥Ã¥Ä¡Ë ¡Û
1986Ç¯¤ËRoberto Benigni(¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ù¥Ëー¥Ë)¤ÈSteven Wright(¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥é¥¤¥È)¶¦±é¤Î¡ÖSTRANGE TO MEET YOU¡×¤ò»£±Æ°Ê¹ß¡¢Jim Jarmusch(¥¸¥à¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥å)¤Ë¤è¤êÃÇÊÒÅª¤Ë»£¤é¤ì¤¿11¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥àー¥Óー¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ä»þ¹ï¤Ë¥³ー¥Òー(¶ö¤Ë¥Æ¥£ー)¤ò°û¤ß±ìÁð¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¤È¤ê¤È¤á¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥åºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ëSteve Buscemi(¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß)¡¢Tom Waits(¥È¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä)¡¢Iggy Pop(¥¤¥®ー¡¦¥Ý¥Ã¥×)¡¢Isaac de Bankole(¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥É¡¦¥Ð¥ó¥³¥ì)Åù¤ä¡¢The White Stripes(¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹)¤ÎÆó¿Í¡¢Wu-Tang Clan(¥¦ー¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó)¤ÎRZA¤äGZA¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê½Ð±é¿Ø¤Ë¤è¤ê±é¤¸¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥åºîÉÊÆÃÍ¤Î¥æー¥â¥¢¤ä¥¢¥¤¥í¥Ëー¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú Jim Jarmusch¡Ê¥¸¥à¡¦¥¸¥ãー¥à¥Ã¥·¥å¡Ë ¡Û
1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¤Ë¤Æ±Ç²è¤ò³Ø¤Ó¡¢1980Ç¯¤ËÂ´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æ¡ØPermanent Vacation¡Ê¥Ñー¥Þ¥Í¥ó¥È¡¦¥ô¥¡¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤òÀ©ºî¡¢¤³¤ì¤¬´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤ë¡£
1984Ç¯¤Ë½é¾¦¶È±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡ØStranger Than Paradise¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥¶¥ó¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ë¡Ù¡¢1986Ç¯¤Ëº£ºî¡ØDown By Law¡Ê¥À¥¦¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥íー¡Ë¡Ù¤ò¸ø³«¡£1984Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤Ë4ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¸Î¡¦ÍäÀîÄ¹¼£»á¤âÀä»¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥àー¥Óー¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£