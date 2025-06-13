クレーネル『スマイルフェス2025 東京』ブース出展
株式会社クレーネルは、2025年6月14日～6月15日にベルサール秋葉原にて開催される「スマイルフェス2025 東京」に出展、初公開となる原型・デコレーションマスターを展示いたします。
【出展内容】
▼デコレーションマスター展示
・アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア（初展示）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=10423
・ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=10083
・トリダモノ 辰ちゃん 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9989
・ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケールフィギュア（初展示）
▼原型展示
・アズールレーン 尾張 AnimeExpo2024 Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）
【販売情報】
▼アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemfZOqmqlX.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187268
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3144109/
▼ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943604&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943604&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemSpOKFwon.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-183426
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3076368/
▼辰ちゃん 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン(ミニ色紙特典)→https://online.aniplex.co.jp/itemGfUSoEhY.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181607
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3055289/
【開催概要】
開催期間： 2025年6月14日（土）10:00~21:00
2025年6月15日（日）10:00~18:00
会場： ベルサール秋葉原（〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル）
主催：株式会社グッドスマイルカンパニー
公式サイト： https://www.smilefest.com/smilefest2025/
グッドスマイルカンパニーがお届けする、フィギュアの祭典「スマイルフェス」。
1,000点を超える最新フィギュアの展示や、ここでしか手に入らない限定商品を多数ご用意。 豪華商品が当たるキャンペーンも開催！
昨年よりさらにパワーアップして、皆さまのご来場をお待ちしております。
【権利表記】
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) Cygames, Inc.
(C)トリダモノ
【株式会社クレーネル概要】
商号： 株式会社クレーネル
本社所在地： 東京都千代田区
代表者： 代表取締役 清水広美
株主構成： 株式会社アニプレックス100％
主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託
公式サイト： https://claynel.jp/
公式X： https://twitter.com/Claynel_news
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社クレーネル 担当：業務管理部
TEL：03-5825-4530 E-mail：cln_info@claynel.jp
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。