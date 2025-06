クレーネル『スマイルフェス2025 東京』ブース出展

株式会社クレーネル

株式会社クレーネルは、2025年6月14日~6月15日にベルサール秋葉原にて開催される「スマイルフェス2025 東京」に出展、初公開となる原型・デコレーションマスターを展示いたします。

【出展内容】

▼デコレーションマスター展示

・アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア(初展示)

商品ページ :https://claynel.jp/products/?item_id=10423

・ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア

商品ページ :https://claynel.jp/products/?item_id=10083

・トリダモノ 辰ちゃん 1/7スケールフィギュア

商品ページ :https://claynel.jp/products/?item_id=9989

・ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケールフィギュア(初展示)

▼原型展示

・アズールレーン 尾張 AnimeExpo2024 Ver. 1/7スケールフィギュア(初展示)

【販売情報】

▼アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア

アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemfZOqmqlX.html

あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187268

アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3144109/

▼ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア

CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943604&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943604&bid=_NoBrand&cat=004)

アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemSpOKFwon.html

あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-183426

アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3076368/

▼辰ちゃん 1/7スケールフィギュア

アニプレックス オンライン(ミニ色紙特典)→https://online.aniplex.co.jp/itemGfUSoEhY.html

あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-181607

アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3055289/

【開催概要】

開催期間: 2025年6月14日(土)10:00~21:00

2025年6月15日(日)10:00~18:00

会場: ベルサール秋葉原(〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル)

主催:株式会社グッドスマイルカンパニー

公式サイト: https://www.smilefest.com/smilefest2025/

グッドスマイルカンパニーがお届けする、フィギュアの祭典「スマイルフェス」。

1,000点を超える最新フィギュアの展示や、ここでしか手に入らない限定商品を多数ご用意。 豪華商品が当たるキャンペーンも開催!

昨年よりさらにパワーアップして、皆さまのご来場をお待ちしております。

【権利表記】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) Cygames, Inc.

(C)トリダモノ

【株式会社クレーネル概要】

商号: 株式会社クレーネル

本社所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役 清水広美

株主構成: 株式会社アニプレックス100%

主な事業内容: 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託

公式サイト: https://claynel.jp/

公式X: https://twitter.com/Claynel_news

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クレーネル 担当:業務管理部

TEL:03-5825-4530 E-mail:cln_info@claynel.jp

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。