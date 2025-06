360Channel、ボートレース江戸川のLive2D生配信番組と公開収録スタジオを制作・プロデュース

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、関東興業株式会社(所在:東京都江戸川区、代表取締役社長:渡辺博也、以下関東興業)と協力し、関東興業が運営を受託するボートレース江戸川にて公開収録スタジオを設置し、2025年6月14日(土)より同スタジオにてLive2D生配信番組「七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch」を放送いたします。

チャンネルURL▶ https://www.youtube.com/@nanami_makuri

【七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想chについて】

本番組は、ボートレース江戸川の新規公式キャラクター「佐士原 七海」、「蒼浜 麻駆理」の2名が、ボートレース江戸川で開催されるレースの解説や展開予想を中心に、ボートレースの魅力をYoutube Liveにてお届けいたします。

また本番組は、BOAT RACE江戸川場内に設置した公開収録型のLive2D配信スタジオから配信しており、公式キャラクターのボイスを担当する各声優の配信風景を見る事ができます。

リアルとバーチャルが融合したこれまでにないボートレース予想番組にどうぞご期待ください!

■キャラクター紹介佐士原 七海(さしはら ななみ)

年齢21歳、身長148cm、職業ボートレーサー

新進気鋭のA2ボートレーサー。

もともとプロバスケ選手を目指していたが、身体が小さいことから断念。

その後、逆に身体の小ささがアドバンテージになる競技「ボートレース」の存在を知り、見事プロデビューを果たす。

もともとの運動神経の良さとストイックな性格が攻めるレースを生みだしており、勝負感の鋭さを活かした、まくりやまくり差しが得意。

おいしいものが大好きだが、職業柄体重を気にしないわけにはいかず、自制に苦労している。

蒼浜 麻駆理(あおはま まくり)

年齢23歳、身長169cm、職業レポーター(えどがわTV)

ボートレースを日々取材するお姉さん。

大学生時代から芸能活動をしており、レースのキャンペンガールやレポーター的な仕事を行っていた。

大学卒業後は「えどがわTV」に就職し、主にボートレース江戸川のレポーターを担当している。

誰にでも優しく、親しみやすい性格な一方で、実は自分に自信が持てず、端々に弱気な一面が出てしまう。

しかし苦手な事を先輩に頼み込み厳しく鍛えてもらうなど、心の強さと行動力を持っている。

【七海・麻駆理のギア全開★ガチ予想ch 詳細】

ボートレース江戸川について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20337/table/281_1_cd328cae3ee94018e5d6d65f35ced18c.jpg?v=202506150525 ]

東京都内にあるBOAT RACE場の中でも比較的都心に近く、最寄りの船堀駅と平井駅から無料シャトルバスを運行している。

最大の特徴は、全国に24場あるBOAT RACE場の中で唯一全面的に河川を使用した競走水面。選手には自然の影響が生み出す水面の変化への対応力が求められ、江戸川ならではの白熱したレース展開を楽しめます。

■HP:https://www.boatrace-edogawa.com/

