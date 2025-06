新人アーティストたちの練習風景を大公開!?見どころ満載なK-POPバラエティ『Music Kへようこそ！』“LUN8編”が「Music K」にて配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、Prime Videoのサブスクリプション「Music K」 (ミュージックK)におけるオリジナルコンテンツ『Music Kへようこそ!』にて、最新エピソード“LUN8編”を、本日6月13日(金)よりMusic Kの会員を対象に配信いたします。

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」配信ページはこちら(https://amzn.to/45kqXXC)

●デビュー2周年を迎える多国籍グループ“LUN8”が「Music Kへようこそ!」に登場!

卓越したパフォーマンスはもちろん、メンバー同士のケミやSNSを通じたファンとの交流など、様々な魅力で世界中から絶大な人気を集めているK-POPアーティストたち。“Music K”オリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ!」では、ダンスや歌、ラップといったパフォーマンススキルから語学レッスンといった様々なトレーニングを経てデビューを果たした彼ら・彼女たちの練習室を訪問し、普段見ることのできないステージ裏の姿をお届け。

これからさらにK-POP界に活気を与えてくれることが期待される次世代のスターたちをゲストに迎え、毎月2アーティスト分のエピソードを更新している本コンテンツにおいて、本日最新話EP.15の配信を開始いたしました。

本日更新の最新エピソードEP.15に登場したのは、2023年6月15日に韓国の大手芸能事務所“fantagio”からデビューを果たし、大人気アイドル“ASTRO”の弟分としても注目を集めている多国籍グループ“LUN8”。

番組は各自の自己紹介から始まり、メンバー達が自身のことを“LUN8の大黒柱”、“奇跡の童顔”、“LUN8の華”と表現するなど序盤からそれぞれの個性が炸裂。その後は特技披露へと移り、メインダンサーのジュヌがフリースタイルのダンスを披露する姿や、ラッパーのカエルが身長184センチ越えのジュヌを飛び越えるという驚異のジャンプ力を披露します。

そしてその後、今月15日にデビュー2周年を迎えるメンバーたちからファンへ向けて感謝の気持ちを言葉にする場面も。「この2年間で僕たちとLUV8(ファンダム名)の絆が深まったと思います。2年間ずっと一緒にいてくれたLUV8も、途中から好きになってくれたLUV8も全ての方に感謝しています。ぜひ10周年、100周年も一緒に迎えましょう!」(ジンス)、「LUN8を応援してくれてありがとう。応援と愛情を当然と思わず、カッコいい舞台を届けるよう頑張ります!」(ジュヌ)などと愛溢れるメッセージを伝えます。

さらにセルフカメラタイムでは、日本人メンバーのタクマがファンに向けて筋トレを伝授する様子や、今年LUN8のメンバーに加入したユウマが、グループに合流するまでにメンバーから教えてもらった振り付けのコツを書き込んだノートを公開し、ダンスを披露する姿が収められています。また、“BLACKPINK”ジェニーのソロ曲であり、数多くのK-POPアイドルがSNSにダンス動画を投稿したことでも話題となった<like JENNIE>チャレンジにイアンが挑戦するなど、ファン必見の内容が盛りだくさん。

今年4月には、ポーランドのワルシャワを区切りにドイツやスペインをはじめとするヨーロッパの主要都市で初の単独ツアーを開催するなど、早くも世界から注目を集めている“LUN8”。そんな彼らの魅力がたっぷりと詰まった「Music Kへようこそ!」EP.15の“LUN8編”をぜひ、Music Kにてお楽しみください。

▼「Music Kへようこそ!」

エピソード15.【LUN8編】ステージ上とのギャップでファンを魅了する“LUN8”が登場!

詳細を見る :https://amzn.to/43V8y15

●“LUN8”の豪華グッズが当たるプレゼント企画も開催!

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」最新話更新を記念して、LUN8の直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら:https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、Music Kでは韓国の国民的音楽番組「SBS人気歌謡2025」を韓国放送の翌日、毎週月曜18時より日本最速・独占配信中。さらには、レジェンド級アイドル“東方神起”のチャンミンと“SHINee”ミンホがサイパンの地にゴルフの旅へ出かけるバラエティ番組「チャンミンとミンホの Buddy、Birdie」など、ファン必見の作品も勢ぞろい!ぜひMusic Kと共に推し活を楽しんでみませんか?

(C)SBS

(C)2022 seezn, SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp&node=2351649051)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)