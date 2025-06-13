¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤ÈÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡ª6/14¡ÊÅÚ¡ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

Age Global Networks³ô¼°²ñ¼Ò

¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Vtuber¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¡×¤Ï¡¢¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¡¢¥³¥èー¥Æ¡¢¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ¡¢¥«¥é¥«¥ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥Ã¥È¡¢¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê¤Î¥½¥í¿·¶Ê¤ò¡¢2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£




ÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë6¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î»îÄ°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ç¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£


¤Þ¤¿¡¢¤±¤âV¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¤Î³èÆ°4¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ 6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê3DÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£




10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¼þÇ¯¤òºÌ¤ëµ­Ç°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£



¥½¥í¶Ê6¶Ê¤¬6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

¢£ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡§


iTunes Store / Apple Music / amazon music / music.jp / ¥ª¥ê¥ß¥å¥¦¥¹¥È¥¢ / Spotify / KKBOX / mora / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / LINE MUSIC / YouTube Music / AWA / SMART USEN / ¥É¥ï¥ó¥´¥¸¥§¥¤¥Ôー / OTOTOY / Rakuten music / mysound / DEEZER / PLAYNETWAORK / TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT / TIDAL / FLO / VIBE / qobuz / Melon / genie / gracenote / SHaZaM / TikTok / Kurashiru / YouTube





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Grayish Heaven


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í


¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ìî¸ýÂç»Ö


¢£Grayish Heaven ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/xCxb8rE3





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§starting now!!


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥³¥èー¥Æ


¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Kai


¢£starting now!! ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/mbuxTstT





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§I¡Çm with you


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ


¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥«¥È¥¦¥ê¥çー¥¿


¢£I¡Çm with you ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/7GgGNNgX





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«¥é¥«¥é¥«¥éÁû¤®


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥«¥é¥«¥ë


¢£ºî»ì¡§µ×ÊÝÂî¿Í


ºî¶Ê¡§µ×ÊÝÂî¿Í¡¢Fi¡ÇNe


ÊÔ¶Ê¡§Fi¡ÇNe


¢£¥«¥é¥«¥é¥«¥éÁû¤® ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/yxpvEBvF





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Joyful


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥Ã¥È


¢£ºî»ì¡§Ryo Shiraki


ºî¶Ê¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò¡¢Ryo Shiraki


ÊÔ¶Ê¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò


¢£Joyful ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/an73t31d





¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Dystopia World


¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê


¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§NOVECHIKA¡¤µÈÂ¼Î´¹Ô


¢£Dystopia World ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯


https://linkco.re/ydd9ANyX



¡Ö¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í4¼þÇ¯µ­Ç°ÇÛ¿®¡×¡¡³µÍ×

¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í4¼þÇ¯µ­Ç°3DÇÛ¿®


¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ～


¢£½Ð±é¼Ô¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¡¢¥«¥é¥«¥ë¡¢¥ë¥ë¥ó¡¦¥ë¥ë¥ê¥«¡¢ÏÂ±û¥Ñ¥ê¥ó(·É¾ÎÎ¬)


¢£ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë


https://www.youtube.com/@islandfox6864



¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡VTuber

¢£¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó




¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó/Humboldt Penguin


https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw(https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw)


@Hululu_KEMOV¡¡https://x.com/Hululu_KEMOV(https://x.com/Hululu_KEMOV)


#¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë


#¤Õ¤ë¤ë¤¢ー¤È


#¤±¤âV



¢£¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í




¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í / Island Fox


https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA(https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA)


@Shimahai_KEMOV¡¡https://x.com/Shimahai_KEMOV(https://x.com/Shimahai_KEMOV)


#¥·¥Þ¥Ï¥¤¥·¥ó


#¤·¤Þ¤Ï¤¤¤¢ー¤È


#¤±¤âV



¢£¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ




¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ / Dire Wolf¡¡


https://youtube.com/channel/UCdNBhcAohYjXlUVYsz8X2KQ


@Direwolf_KEMOV¡¡https://x.com/Direwolf_KEMOV


#¥À¥¤¥¢¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë


#¥À¥¤¥¢ー¥ÈÅ¸


#¤±¤âV



¢£¥«¥é¥«¥ë




¥«¥é¥«¥ë / Caracal¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCxm7yNjJsSvyvcG96-Cvmpw


@Caracal_KEMOV¡¡https://x.com/Caracal_KEMOV


#¥«¥éÁû¤®


#¥«¥é¥«¥ëÅ¸


#¤±¤âV



¢£¥³¥èー¥Æ




Coyote¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCabMjG8p6G5xLkPJgEoTnDg(https://www.youtube.com/channel/UCabMjG8p6G5xLkPJgEoTnDg)


@Coyote_KEMOV¡¡https://x.com/Coyote_KEMOV(https://x.com/Coyote_KEMOV)


#howlcast


#coyoart


#KemoV



¢£¥±ー¥×¥Ú¥ó¥®¥ó




¥±ー¥×¥Ú¥ó¥®¥ó/African Penguin


https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw(https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw)


@Cape_KEMOV¡¡https://x.com/Cape_KEMOV(https://x.com/Cape_KEMOV)


#¥±ー¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë


#¤±ー¤×¤¢ー¤È


#¤±¤âV



¢£¥¸¥§¥Í¥Ã¥È




¥¸¥§¥Í¥Ã¥È / Large-spotted Genet ¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w(https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w)


@Genet_KEMOV¡¡https://x.com/Genet_KEMOV(https://x.com/Genet_KEMOV)


#¤¸¤§¤Í¤Ã¤¿¤¤¤à¤Ã


#¤¸¤§¤Í¤¢ー¤È


#¤±¤âV



¢£¥¸¥ç¥Õ¥í¥¤¥Í¥³




¥¸¥ç¥Õ¥í¥¤¥Í¥³ / Geoffroy's Cat ¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA(https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA)


@Geoffroy_KEMOV¡¡https://x.com/Geoffroy_KEMOV(https://x.com/Geoffroy_KEMOV)


#¥¸¥ç¥Õ¤Î½¸²ñ½ê


#¥¸¥ç¥Õ¤Î¤ª³¨¤«¤­¤Á¤ç¤¦


#¤±¤âV



¢£¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê




¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê / Brown Long-eared Bat ¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCnyE-wD1pE2GZOxA6OHjW9g


@Usako_KEMOV¡¡https://x.com/Usako_KEMOV


#¤¦¤µ¤³¤Ñ¤È¤íー¤ë


#¤¦¤µ¤³¥Ú¥¤¥ó¥È


#¤±¤âV



¢£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥Ã¥È




¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥Ã¥È / Jungle Cat ¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCtJSUW-5FnwfaivXpluABWA


@Junglecat_KEMOV¡¡https://x.com/Junglecat_KEMOV


#¤°¤ë¤ÎÇÆ¼ÔÆ»


#¤°¤ë¤ÎËÁ¸±½ñ


#¤±¤âV



¢£¥·¥Þ¥ê¥¹




¥·¥Þ¥ê¥¹ / Siberian Chipmunk ¡¡


https://www.youtube.com/channel/UCKob71cjOlyYF5bgvtGuNKQ


@Shimarisu_KEMOV¡¡https://x.com/Shimarisu_KEMOV


#¥·¥Þ¥ê¥¹¤é¤¤¤Ö


#¥·¥Þ¥ê¥¹¤ÎËËÂÞ


#¤±¤âV



¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤Ï

¢§¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤È¤Ï
¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢Ä¶µðÂçÁí¹çÆ°Êª±à¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñー¥¯¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÀÈë¤ÎÊª¼Á¡Ö¥µ¥ó¥É¥¹¥¿ー¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ°Êª¤«¤é¥Ò¥È¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤¬ÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÊª¸ì¡£¥²ー¥à¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¡¢Æ°Êª±à¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2024Ç¯9·îÍøº¬ÀîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü²Ö²Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È10¼þÇ¯YEAR¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¡¢µ­Ç°´ë²è¤¬À¹¤êÂô»³Å¸³«Ãæ¡£




¢§¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@kemo_project¡Êhttps://x.com/kemo_project¡Ë
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kemono-friends.jp/



¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡¡(C)️KFP




¢§¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¡×¤È¤Ï


¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºVTuberÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·2021Ç¯4·î¤Ë³èÆ°³«»Ï¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤ÎVTuber³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£



¢§¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@KEMOVP_staff¡¡¡Êhttps://x.com/kemovp_staff¡Ë
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kemov-project.com/



¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡¡(C)KFP (C)KFVP