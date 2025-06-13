¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤ÈÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡ª6/14¡ÊÅÚ¡ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª
¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Vtuber¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¡×¤Ï¡¢¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¡¢¥³¥èー¥Æ¡¢¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ¡¢¥«¥é¥«¥ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡¢¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê¤Î¥½¥í¿·¶Ê¤ò¡¢2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ÂÔË¾¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë6¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥·¥çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î»îÄ°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ç¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤±¤âV¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¤Î³èÆ°4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ 6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê3DÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¼þÇ¯¤òºÌ¤ëµÇ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥½¥í¶Ê6¶Ê¤¬6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª
¢£ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡§
iTunes Store / Apple Music / amazon music / music.jp / ¥ª¥ê¥ß¥å¥¦¥¹¥È¥¢ / Spotify / KKBOX / mora / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / LINE MUSIC / YouTube Music / AWA / SMART USEN / ¥É¥ï¥ó¥´¥¸¥§¥¤¥Ôー / OTOTOY / Rakuten music / mysound / DEEZER / PLAYNETWAORK / TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT / TIDAL / FLO / VIBE / qobuz / Melon / genie / gracenote / SHaZaM / TikTok / Kurashiru / YouTube
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Grayish Heaven
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í
¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ìî¸ýÂç»Ö
¢£Grayish Heaven ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/xCxb8rE3
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§starting now!!
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥³¥èー¥Æ
¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Kai
¢£starting now!! ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/mbuxTstT
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§I¡Çm with you
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ
¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥«¥È¥¦¥ê¥çー¥¿
¢£I¡Çm with you ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/7GgGNNgX
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«¥é¥«¥é¥«¥éÁû¤®
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥«¥é¥«¥ë
¢£ºî»ì¡§µ×ÊÝÂî¿Í
ºî¶Ê¡§µ×ÊÝÂî¿Í¡¢Fi¡ÇNe
ÊÔ¶Ê¡§Fi¡ÇNe
¢£¥«¥é¥«¥é¥«¥éÁû¤® ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/yxpvEBvF
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Joyful
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥È
¢£ºî»ì¡§Ryo Shiraki
ºî¶Ê¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò¡¢Ryo Shiraki
ÊÔ¶Ê¡§¶ÌÌÚÀé¿Ò
¢£Joyful ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/an73t31d
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Dystopia World
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê
¢£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§NOVECHIKA¡¤µÈÂ¼Î´¹Ô
¢£Dystopia World ³Æ¼ï²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/ydd9ANyX
¡Ö¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í4¼þÇ¯µÇ°ÇÛ¿®¡×¡¡³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í4¼þÇ¯µÇ°3DÇÛ¿®
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ～
¢£½Ð±é¼Ô¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¡¢¥«¥é¥«¥ë¡¢¥ë¥ë¥ó¡¦¥ë¥ë¥ê¥«¡¢ÏÂ±û¥Ñ¥ê¥ó(·É¾ÎÎ¬)
¢£ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@islandfox6864
¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡VTuber
¢£¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó
https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw(https://www.youtube.com/channel/UCmYO-WfY7Tasry4D1YB4LJw)
#¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë
#¤Õ¤ë¤ë¤¢ー¤È
#¤±¤âV
¢£¥·¥Þ¥Ï¥¤¥¤¥í¥®¥Ä¥Í
https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA(https://www.youtube.com/channel/UCMpw36mXEu3SLsqdrJxUKNA)
#¥·¥Þ¥Ï¥¤¥·¥ó
#¤·¤Þ¤Ï¤¤¤¢ー¤È
#¤±¤âV
¢£¥À¥¤¥¢¥¦¥ë¥Õ
https://youtube.com/channel/UCdNBhcAohYjXlUVYsz8X2KQ
#¥À¥¤¥¢¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë
#¥À¥¤¥¢ー¥ÈÅ¸
#¤±¤âV
¢£¥«¥é¥«¥ë
https://www.youtube.com/channel/UCxm7yNjJsSvyvcG96-Cvmpw
#¥«¥éÁû¤®
#¥«¥é¥«¥ëÅ¸
#¤±¤âV
¢£¥³¥èー¥Æ
https://www.youtube.com/channel/UCabMjG8p6G5xLkPJgEoTnDg(https://www.youtube.com/channel/UCabMjG8p6G5xLkPJgEoTnDg)
#howlcast
#coyoart
#KemoV
¢£¥±ー¥×¥Ú¥ó¥®¥ó
https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw(https://www.youtube.com/channel/UCEcMIuGR8WO2TwL9XIpjKtw)
#¥±ー¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë
#¤±ー¤×¤¢ー¤È
#¤±¤âV
¢£¥¸¥§¥Í¥Ã¥È
https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w(https://www.youtube.com/channel/UCNObi6xvj6QeZ0g7BhAbF7w)
#¤¸¤§¤Í¤Ã¤¿¤¤¤à¤Ã
#¤¸¤§¤Í¤¢ー¤È
#¤±¤âV
¢£¥¸¥ç¥Õ¥í¥¤¥Í¥³
https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA(https://www.youtube.com/channel/UCYa58DdXGAGMJQHqTxi-isA)
#¥¸¥ç¥Õ¤Î½¸²ñ½ê
#¥¸¥ç¥Õ¤Î¤ª³¨¤«¤¤Á¤ç¤¦
#¤±¤âV
¢£¥¦¥µ¥®¥³¥¦¥â¥ê
https://www.youtube.com/channel/UCnyE-wD1pE2GZOxA6OHjW9g
#¤¦¤µ¤³¤Ñ¤È¤íー¤ë
#¤¦¤µ¤³¥Ú¥¤¥ó¥È
#¤±¤âV
¢£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ã¥È
https://www.youtube.com/channel/UCtJSUW-5FnwfaivXpluABWA
#¤°¤ë¤ÎÇÆ¼ÔÆ»
#¤°¤ë¤ÎËÁ¸±½ñ
#¤±¤âV
¢£¥·¥Þ¥ê¥¹
https://www.youtube.com/channel/UCKob71cjOlyYF5bgvtGuNKQ
#¥·¥Þ¥ê¥¹¤é¤¤¤Ö
#¥·¥Þ¥ê¥¹¤ÎËËÂÞ
#¤±¤âV
¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤Ï
¢§¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤È¤Ï
¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢Ä¶µðÂçÁí¹çÆ°Êª±à¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ê¥Ñー¥¯¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÀÈë¤ÎÊª¼Á¡Ö¥µ¥ó¥É¥¹¥¿ー¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ°Êª¤«¤é¥Ò¥È¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤¬ÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£¥²ー¥à¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¡¢Æ°Êª±à¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2024Ç¯9·îÍøº¬ÀîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü²Ö²Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È10¼þÇ¯YEAR¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¡¢µÇ°´ë²è¤¬À¹¤êÂô»³Å¸³«Ãæ¡£
¢§¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@kemo_project¡Êhttps://x.com/kemo_project¡Ë
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kemono-friends.jp/
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡(C)️KFP
¢§¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºV¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¡×¤È¤Ï
¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºVTuberÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·2021Ç¯4·î¤Ë³èÆ°³«»Ï¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤ÎVTuber³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢§¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@KEMOVP_staff¡¡¡Êhttps://x.com/kemovp_staff¡Ë
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kemov-project.com/
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡(C)KFP (C)KFVP