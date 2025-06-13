人気のスクエア型でスタイリッシュに推しグッズを飾れる「PCスクエア まめ色紙フレーム 4窓タイプ」「PCスクエア ミニ色紙フレーム」

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区　代表取締役社長：櫻井 匡）は、人気のスクエア型でスタイリッシュに推しグッズを飾れる「PCスクエア まめ色紙フレーム 4窓タイプ」「PCスクエア ミニ色紙フレーム」の販売を、2025年6月13日より開始いたします。



使用イメージ


価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの販売価格は、PCスクエア まめ色紙フレーム 4窓タイプが2,321円（税込）、PCスクエア ミニ色紙フレームが1,970円（税込）です。




PCスクエア まめ色紙フレーム 4窓タイプ

》 製品ページへ


https://www.kenko-tokina.co.jp/frames/display/pc_mameshikishi.html




PCスクエア ミニ色紙フレーム

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https://www.kenko-tokina.co.jp/frames/display/pc_minishikishi.html


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「推し」を飾ろう！



使用例

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームで、推しのまめ色紙、ミニ色紙をスタイリッシュに飾れるフレームです。



まめ色紙フレーム 4窓タイプは、まめ色紙（姫色紙 76×76mm）を並べて4枚飾れます。



ミニ色紙フレームは、ワイド幅の台紙で贅沢な印象に。



タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのまめ色紙とミニ色紙をお部屋に飾りましょう！


どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。




スタンド付き



背面