DMM GAMES『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』「恋姫†夢想」×「戦国†恋姫オンライン」コラボ開催毎日お得な無料10連ガチャを実施！最大260連！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、配信中のオンラインゲーム『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』において、『恋姫†夢想』コラボの開催をお知らせいたします。
公式サイト：https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
公式X：https://x.com/senkoi_ol
■コラボ記念！豪華開催中
開催期間：2025年6月13日（金）メンテナンス後 ～ 2025年6月26日（木）メンテナンス開始まで
●最大260連の10連ガチャを実施！
毎日無料でご参加いただけます。
●コラボ記念ログインボーナス
イベント期間中はイベントログインボーナスがGETできます！
毎日ログインしてイベントを進めましょう！
●コラボ限定パックを販売！
★5武将選択手形がおまけに付いてくる「恋姫†夢想手形パック」を販売中です。
■コラボイベント開催中！
開催期間：2025年6月13日（金）メンテナンス後 ～ 2025年6月26日（木）メンテナンス開始まで
コラボを記念し、コラボイベント『異世界往来の夢のこと』が開催中！
イベント限定武将「★4関羽 愛紗」をGETするチャンスです！
▼あらすじ
再び日の本に現れた桃香、愛紗、華琳、春蘭。
今回は二度目で皆余裕気味。食べ歩きをしたり着物を試着したり。
でも、さすがにそろそろ何か起こってくれないと帰れないよ？
■コラボ限定ピックアップ！『★5曹操 華琳』と『★5夏侯惇 春蘭』が登場！
開催期間：2025年6月13日（金）メンテナンス後 ～ 2025年6月26日（木）メンテナンス開始まで
通常ガチャは10連ガチャを初回無料で引くことができ、
有償限定ガチャでは10連ガチャが初回半額となります。
有償ガチャで排出される★5ピックアップ武将はスキルLv.3で排出！
この機会に入手してイベントを有利に進めましょう！
2025年6月19日（木）から開始する後半のガチャでは『恋姫†夢想』からさらに1名が登場！
続報をお待ちくださいね！
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/oenshinshi
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式サイト
https://ad.games.dmm.com/oenshinshi_official/index.html
▼『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』公式X
https://x.com/senkoi_ol
▼製品概要
タイトル：『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版) ／DMM GAMESストア／App Store／Google Play
販売形式：基本無料＋一部課金要素有
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/NEXTON/BaseSon
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。