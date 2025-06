フルHD 320Hz のスピード × 4K 160Hzの美しさを1台で実現！ ゲームジャンルを問わないデュアルモード搭載ゲーミングモニター 「MAG 322URDF E16」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年6月13日(金)より、ゲーミングモニターの新製品『MAG 322URDF E16』を発売いたします。本製品は、4K UHD(3,840 × 2,160)解像度で最大160Hz、フルHD(1,920 × 1,080)では最大320Hzのリフレッシュレートを実現する「デュアルモード」を搭載し、ゲームジャンルやプレイスタイルに応じた柔軟な切り替えが可能です。

・デュアルモード

ゲームジャンルに応じて「4K 160Hz」と「フルHD 320Hz」の2つのモードを自由に切替可能

・Gaming Intelligence

キーボード・マウスでモニター設定を簡単操作でき、プロファイル作成やアプリ連携も可能

・AIビジョン

シーンに応じてコントラストや彩度を最適化

・Adaptive-Sync対応

ティアリングやカクつきを軽減

・Mystic Light

背面LEDのライティング効果をカスタマイズ可能

・DisplayHDR 400対応

明暗の階調をリアルに表現

・24.5 / 27インチモード切替

競技性の高いゲームに最適な画面サイズエミュレーション

【MAG 322URDF E16】

■MAG 322URDF E16製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-322URDF-E16

