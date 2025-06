NUKがブランドの威信をかけて開発！98%の赤ちゃんがいやがらずに飲めた*¹新発想のほ乳びん「パーフェクトマッチ」シリーズ 2025年6月上旬より順次登場

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、日本正規総代理店として輸入販売する『NUK(ヌーク)』より、新しいほ乳びん「パーフェクトマッチ」シリーズを2025年6月上旬より順次発売いたします。

「母乳育児を応援する」を理念に持つ、ほ乳びん・おしゃぶりブランド。NUKのほ乳びんはドイツの病院で最も選ばれています*²。

70年近く赤ちゃんのことを研究し続けてきた知見に基づき、“赤ちゃんの自然な飲み方”を再定義して誕生したのが「パーフェクトマッチ」です。母乳を飲むときのように口を大きく開けられる広口設計、やわらかくさらさらとした肌に近い触感など、発想を変えて設計することで、赤ちゃんがほ乳びんをより受け入れやすくなりました。

NUKはこれからも赤ちゃんの健やかな成長を見守り、パパママが安心して子育てに向き合えるよう寄り添います。

*¹ Independent Market Research, Germany 2023 (2023年NUK調べ)

調査対象:毎日3回以上ほ乳びんによる授乳を行うドイツの生後0~12カ月の赤ちゃん100名

調査方法:自宅で新しいパーフェクトマッチほ乳びんを使って授乳を行い、赤ちゃんの反応を観察・評価

質問項目:赤ちゃんは新しいほ乳びんを受け入れたか?

*² calculation based on teats sold to hospitals by Newell Brands relative to birth and feeding statistics, www.cdc.gov www.statista.com (2022年NUK調べ)

NUK(ヌーク)ブランド説明

ドイツを代表するほ乳びん・おしゃぶりブランド。「母乳育児を応援する」ゆるぎない理念のもと、商品の研究・開発を続けています。

NUKのほ乳びんは、ドイツで子どもの歯並びの悪化や発語障害が深刻な社会問題となった1950年代に医師や助産師が共同で開発しました。

その特長は、おっぱいと同じ口のカタチと運動で飲める設計。おっぱいを飲む運動であごや舌の筋力が発達し、きれいな歯並びや生涯の健康づくりにつながります。母乳で育つお子さまも戸惑わずに受け入れやすいほ乳びんです。

近年はディズニーシリーズを中心にデザインにも力を入れ、ほ乳びんを選ぶ楽しさ、使う楽しさを提供しています。

パーフェクトマッチほ乳びん

ちゃんと飲んでくれるかな。熱くないかな。そんな小さな不安に寄り添うのが「パーフェクトマッチ」シリーズ。70年近く赤ちゃんのことを研究し続けたドイツ生まれのほ乳びんです。

■POINT1

98%の赤ちゃんがいやがらずに飲めた*¹!おっぱいに近い質感&かたちのニップル

<広口設計>

赤ちゃんが自然に大きく口を開けて深くくわえることができる広口設計は、おっぱいを深く吸着する動きをサポートし、健全なあごの発達につながります。

<やわらか素材>

肌に近い感触のやわらかい素材を採用し、赤ちゃんの唇と上あごにぴったり沿うことで、おっぱいを飲むときのような安心感を与えます。

<快適な飲み心地>

どの角度からでも違和感なく飲める形状で、空気の飲み込みを極力抑え、ミルクをスムーズに飲むことができます。これにより、授乳中のげっぷや吐き戻しといった赤ちゃんの不快感を軽減することを目指しています。

■POINT2

調乳時の不安解消!飲みごろ温度を色でお知らせ

温度によって色が変わる適温確認目盛り。これまでご好評いただいていた機能を、パーフェクトマッチにも搭載しました。

ミルクが熱すぎると目盛りが青から白に変わり、適温(NUK推奨:体温に近い37℃)に近づくと青に戻り始めます。調乳時の温度管理をサポートし、やけどの心配を軽減することに役立ちます。

■POINT3

ワイドな口径と手なじむスリムなフォルム

広口で調乳や洗浄がしやすい設計でありながら、ボトルの下部は細く、持ちやすいように設計されています。また、これまでのNUKのほ乳びんよりパーツが減ったことも、日々のお手入れが楽になるポイントです。

モニターボイス

発売に先立ち、ダッドウェイアンバサダーにいち早く商品をお試しいただきました。ご協力くださったみなさまの貴重なお声をお届けします。

■ニップルのやわらかさ、フィット感について

・普段使用している物と比べてニップルがやわらかく、赤ちゃんの飲み心地がよさそうでした。

・赤ちゃんがガブッと咥えられる形でやわらかいので、口にしっかり密着してくれていて、ミルク漏れがいつもより少なかったです。

■飲みやすさ、スムーズな授乳について

・口の形や飲み方が母乳を飲むときと同じで、とても飲みやすそうでした。

・飲み始めるまではなかなか口に含んでくれないことが多い中、パーフェクトマッチはすっと飲み始めることができました。

・過去に試したほ乳びんでは受け入れないこともありましたが、パーフェクトマッチはいやがらず、むせたりもせずとてもスムーズでした。

■適温確認目盛りの利便性

・他のほ乳びんでは適温がどのくらいかわからず、冷まし過ぎることもあったので、適温が色でわかるのはとても助かりました。

■お手入れのしやすさ、その他

・口が広いのでミルクをつくりやすく、洗いやすかったです。

・キャップと瓶の段差がなく、ミルク残りがない点がよかったです。

・くすみカラーのデザインがかわいく、出産時のプレゼントにもよいと思いました。

商品概要

商品名 :パーフェクトマッチほ乳びん(プラスチック製)

容量 :150ml、260ml

デザイン:コットン、レインボー

税込価格:150ml 1,980円、260ml 2,200円

販売店 : DADWAY店舗・オンラインストア、ベビー量販店など

発売時期:2025年6月13日以降順次発売

DADWAYオンラインストア :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/nuk/r/rnuk/

会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、スワドルのaden + anais(TM)(エイデンアンドアネイ)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。