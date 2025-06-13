選手が作り上げた香水コレクションが今年も登場！本日よりオンラインストアにて受注販売開始

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株式会社鹿島アントラーズFC


本日6月13日（金）17時より、アントラーズオンラインストアにて選手プロデュース香水コレクションの受注販売をスタートいたします。


第2弾となる今回は、安西 幸輝選手、三竿 健斗選手、山田 大樹選手、松村 優太選手の4選手が香りへのこだわりを込めてプロデュースしました。



明日のサンフレッチェ広島戦(https://www.antlers.co.jp/mdp/53673)のフラッグシップストアでは、テスターをご用意しておりますので、スタジアムへご来場の際はぜひお試しください。









選手プロデュース香水特設サイトはこちら


https://antlers.shop/blogs/features/perfume2025



選手が調合する模様は動画でも配信中！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Q03lPqu0Sc ]


販売価格

7,000円(税込)


受付期間

2025年6月13日（金）17:00 ～ 6月23日（月）23:59


購入方法

KASHIMA ANTLERS ONLINE STOREにて受注販売


ANTLERS ONLINE STORE :
https://antlers.shop/


お届け時期

８月上旬より発送予定



Antlers Perfume


安西 幸輝選手









三竿 健斗選手









山田 大樹選手









松村 優太選手