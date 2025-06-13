選手が作り上げた香水コレクションが今年も登場！本日よりオンラインストアにて受注販売開始
株式会社鹿島アントラーズFC
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Q03lPqu0Sc ]
ANTLERS ONLINE STORE :
https://antlers.shop/
本日6月13日（金）17時より、アントラーズオンラインストアにて選手プロデュース香水コレクションの受注販売をスタートいたします。
第2弾となる今回は、安西 幸輝選手、三竿 健斗選手、山田 大樹選手、松村 優太選手の4選手が香りへのこだわりを込めてプロデュースしました。
明日のサンフレッチェ広島戦(https://www.antlers.co.jp/mdp/53673)のフラッグシップストアでは、テスターをご用意しておりますので、スタジアムへご来場の際はぜひお試しください。
選手プロデュース香水特設サイトはこちら
https://antlers.shop/blogs/features/perfume2025
選手が調合する模様は動画でも配信中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Q03lPqu0Sc ]
販売価格7,000円(税込)
受付期間2025年6月13日（金）17:00 ～ 6月23日（月）23:59
購入方法
KASHIMA ANTLERS ONLINE STOREにて受注販売
ANTLERS ONLINE STORE :
https://antlers.shop/
お届け時期８月上旬より発送予定
Antlers Perfume
安西 幸輝選手
三竿 健斗選手
山田 大樹選手
松村 優太選手