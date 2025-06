【日本企業初】Green Carbon株式会社は、フィリピン農家のマイクロファイナンスを支援 農村開発銀行のRB Solano (N.V.) Inc.と戦略的パートナーシップを締結

Green Carbon株式会社

ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社(代表取締役:大北潤、以下Green Carbon(グリーンカーボン))と子会社であるVerde Carbon Capture Inc.(代表取締役:妹尾聖人、以下:VCCI)が、フィリピン北部ルソン地方の農村開発銀行であるRural Bank of Solano (N.V.) Inc.(代表取締役:メアリー・アン・E.M. トゥパシ=サドゥル、以下:RB Solano)と、フィリピンヌエバ・ビスカヤ州とイサベラ州の農家に対し、マイクロファイナンス※1を支援する戦略的パートナーシップ(以下、本パートナーシップ)を締結したことをお知らせします。フィリピン農家の金融サービスへのアクセス改善と、金融リテラシー向上を促進するプログラムを提供します。

◆本パートナーシップ締結の背景

Green Carbonは、東南アジアを中心に自然由来のカーボンクレジット創出に取り組んでおり、森林保全、水田、マングローブ植林、牛のゲップ削減、バイオ炭プロジェクトなど幅広い分野でのプロジェクトを展開しています。各地域の自然資源の特性に適したカーボンクレジット創出プロジェクトの開発を行うとともに、衛星データを活用した適地選定とモニタリングにより、効率的かつ透明性の高いプロジェクト運営を実現しています。

中でもフィリピンは大規模に展開しておりますが、フィリピン農業分野の現状として、温室効果ガス(GHG)排出量は年間約5,400万トンに達しています※2。そのうち水田からの排出量は約1,300万トン(農業由来の約25%※3)を占めており、排出量の削減が求められています。このような状況を背景として、Green Carbonは2023年度より、現地研究機関と連携し、AWD(間断灌漑)※4を活用した水田からのメタンガス排出量削減プロジェクトの開発に着手しました。

フィリピンの農業市場は、全労働人口の約25%を占めているにもかかわらず、GDP比では9.4%※5にとどまっています。これは、生産性と個人所得の低さが課題であることを示しています。フィリピンでは全体の約55%しか銀行口座を持っていません(※6)が、そのうち45%がその理由として「資金不足」を挙げており、その多くを農家が占めています(※7)。この現状により、小規模農家や返済能力を担保できない農家は融資を受けにくく、農業を効率化するための肥料や農具購入といった初期投資ができません。また、融資を希望する農家へのリソースが不足しており、農業における金融システムが十分に整備されていないのが現状です。上記背景を受け、Green CarbonはRB Solanoと、フィリピンヌエバ・ビスカヤ州とイサベラ州の農家に対し、マイクロファイナンスを支援する本パートナーシップを締結しました。この取り組みは、農業コミュニティにおける包括的な金融機会の拡大に大きな一歩となります。

◆現地農家への支援内容

〇本パートナーシップ連携イメージ

本パートナーシップでは、ヌエバ・ビスカヤ州とイサベラ州にて、AWD事業に参加する農家に対して以下の支援を提供することを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/172_1_d87c4fba5ff0275591d7c800b47b4110.jpg?v=202506150224 ]

農家はAWDの実施により、米の収量の増加が見込まれます。それに伴う収入の増加により、年々担保能力も上昇します。これは、RB Solanoと農家の長期的かつ良好な関係性へとつながることが期待できます。

◆今後の展望

〇本パートナーシップ締結時の様子(Green Carbon COO:妹尾)◯RB SolanoとVerde Carbon CaptureのチームがAWDプロジェクトと農家への伝達方法について直接会談した様子

Green Carbonの持続可能な農業への取り組みと、RB Solano (N.V.) Inc.の銀行業務における専門知識を組み合わせることで、AWD事業を通した農家への支払いや収量増加等のメリットに加え、伝統的な銀行サービスの利用が困難であった農家の人々に対し金融サービスへのアクセスを可能にし、そのサービスを通しさらなる生産性の高い農業の実現と共に、農家が金融手段だけでなく、成長・発展に必要な知識と機会を得るための基盤を築くことを目指します。

Green Carbonは、今後もAWD事業を拡大するとともに、地域に根付いた企業と提携を広め、農家の農業および生活の向上を目指して参ります。

※1:マイクロファイナンス

マイクロファイナンスは、通常の銀行融資を受けにくい貧困層や低所得者層などの人々に対して、小規模な融資、保険などの金融サービスを提供し、彼らの自立や貧困からの脱却を支援する仕組みになります。

※2:フィリピンの農業分野における年間GHG排出量約5,400万トン

参照:フィリピン環境天然資源省(2023)

https://niccdies.climate.gov.ph/files/documents/The%20Philippines-%20NDC%20Implementation%20Plan%20-%20072024.pdf

※3:フィリピンにおける水田由来のGHG排出量約1,300万トン

参照:Journal of Food, Agriculture and Environment(2016)

https://www.researchgate.net/publication/273636139_Greenhouse_gas_emissions_from_rice_production_in_the_Philippines_based_on_life-cycle_inventory_analysis

※4:間断灌漑

間断灌漑(AWD)は水田の水位を目安に、数日おきに入水と自然乾燥を繰り返すという手法になります。間断灌漑(AWD)の場合、連続的な入水に比べ、水使用量を削減することができ、水資源の保全にも寄与します。

※5:フィリピンの農林水産業GDP比9.4%(2023)

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=PH&name_desc=false(https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=PH&name_desc=false)

※6:2021 Final Inclusion Survey

https://www.bsp.gov.ph/Inclusive%20Finance/Financial%20Inclusion%20Reports%20and%20Publications/2021/2021FISToplineReport.pdf

※7:2023年の記事「Bridging the divide: Improving financial inclusion in rural Philippines」

https://blog.advance.ai/blog/bridging-the-divide-improving-financial-inclusion-in-rural-philippines

◆Green Carbon 株式会社

代表者 :代表取締役 大北 潤

所在地 :東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F

設立 :2019年12月

事業内容 :カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業

URL : https://green-carbon.co.jp/

◆Verde Carbon Capture Inc,

代表者 :代表取締役 妹尾聖人

所在地 :Principal office at Suite 6A Adamson Center, 121 L.P. Leviste Street, Salcedo Village, Bel-Air, Makati City, Philippines

設立 :2024年6月

事業内容 :フィリピンにおけるカーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業

◆Green Carbon事業紹介

Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開しております。

事業展開領域は日本、東南アジアを中心にオーストラリア、南米まで拡大しており、自然由来のカーボンクレジット(水田、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、牛のゲップなど)を創出しています。国内の水田においては、2023年度日本初・最大級(約6,220t)で水田のJ-クレジットの認証を取得しており、2024年度は約40,000ha(約80,000t)に拡大していく予定です。また、クレジット登録・申請・販売までをワンプラットフォームで完結するサービス「Agreen(アグリーン)」を提供しており、クレジットの申請登録時にかかる手続きや書類作成などを簡略化し、クレジット創出者の工数を削減しています。

