ためたマイルをツアーに交換！出発日限定！海外マイルツアー 2025年6月13日（金）14：00販売開始
株式会社ジャルパック
株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、マイルを使って海外旅行を購入できる海外マイルツアーを発売いたしました。
旅先には人気のグアム、バンコク、シンガポールをご用意しました。
【海外マイルツアー！商品概要】
予約期間：2025年6月13日（金）～9月30日（火）
出発期間：
グアム 2025年10月1日(水)～2026年1月23日(金)
バンコク 2025年10月1日(水)～2026年3月16日(月）
シンガポール 2025年10月7日(火)～2026年3月27日(金）
※上記出発期間内で出発日が限定されています。
※都市により出発日が異なります。詳しくは下記Webサイトでご確認ください。
出発地：東京（成田）
必要マイル数：（お一人様当たり/2名1室利用時）
グアム 60,000マイル～105,000マイル
バンコク 90,000マイル～135,000マイル
シンガポール 100,000マイル～150,000マイル
Webサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/mile-tour/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/mile-tour/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_mile)
【商品のポイント】
●お持ちのマイルでツアーのご予約が可能！
マイルをそのまま使えるので面倒な手続きは不要です！
※使用したマイルはe JALポイントに交換されます。マイルからe JALポイントへの交換をジャルパックが代行します。
●旅行代金は燃油サーチャージ込み！
以上