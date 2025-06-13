ためたマイルをツアーに交換！出発日限定！海外マイルツアー　2025年6月13日（金）14：00販売開始

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株式会社ジャルパック


　株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井　登、 以下「ジャルパック」）は、マイルを使って海外旅行を購入できる海外マイルツアーを発売いたしました。


　旅先には人気のグアム、バンコク、シンガポールをご用意しました。



【海外マイルツアー！商品概要】


予約期間：2025年6月13日（金）～9月30日（火）


出発期間：


グアム　2025年10月1日(水)～2026年1月23日(金)


バンコク　2025年10月1日(水)～2026年3月16日(月）


シンガポール　2025年10月7日(火)～2026年3月27日(金）


※上記出発期間内で出発日が限定されています。


※都市により出発日が異なります。詳しくは下記Webサイトでご確認ください。


出発地：東京（成田）


必要マイル数：（お一人様当たり/2名1室利用時）


グアム　60,000マイル～105,000マイル


バンコク　90,000マイル～135,000マイル


シンガポール　100,000マイル～150,000マイル


Webサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/mile-tour/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/mile-tour/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_mile)



【商品のポイント】


●お持ちのマイルでツアーのご予約が可能！


マイルをそのまま使えるので面倒な手続きは不要です！


※使用したマイルはe JALポイントに交換されます。マイルからe JALポイントへの交換をジャルパックが代行します。


●旅行代金は燃油サーチャージ込み！



以上