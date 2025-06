ロックバンド「シャイトープ」のオフィシャルファンクラブ「もぐらのす」がリニューアルオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、ロックバンド「シャイトープ」のオフィシャルファンクラブ「もぐらのす」を、2025年6月12日(木)にオープンいたしました。

シャイトープ オフィシャルファンクラブ「もぐらのす」では、9月からスタートする全国ツアーのファンクラブ会員限定チケット先行のほか、番組観覧応募コーナー、ここだけでしか見ることができないメンバーのコンテンツなど様々なサービスをお届けします。

この機会にぜひ「もぐらのす」をチェックしてみてください!

▼シャイトープ オフィシャルファンクラブ 「もぐらのす」

https://shytaupe.fanpla.jp/(PC/スマートフォン対応)

▼会費

【月額コース】440円(税込)

※クレジットカード決済、d払い、各キャリア決済に対応

▼対応OS・ブラウザ

PC・スマートフォン対応

iOS:iOS15.0以上、Safari,Google Chromeの最新版

Android:8.0以上、AndroidブラウザまたはGoogle Chromeの最新版

※タブレット端末 動作非推奨、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォン動作非対応

▼会員限定コンテンツ一覧

●ほのボノ(Vocal/Guitar佐々木想)~MEMBER BLOG~

●FMふくなが(Bassふくながまさき)~MEMBER BLOG~

●タカトマン・ダ・ワールド(Drumsタカトマン)~MEMBER BLOG~

シャイトープの各メンバーの日記をお届け!

●マネトープ~STAFF BLOG~

シャイトープの裏側をスタッフがお届け!

●MOVIE

シャイトープの魅力がたっぷり詰まった限定動画を公開!

●PHOTO

ライブやイベントのオフショットを掲載!

●GOODS

ライブグッズやファンクラブ限定グッズを販売!

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【シャイトープ プロフィール】

Vocal/Guitar佐々木想 Bassふくながまさき、Drumsタカトマンからなるスリーピースバンド。

2022年

6月 京都の大学時代の仲間で結成。

10月 「MINAMI WHEEL 2022」への出演をきっかけに、結成後最初にリリースをした配信Sg『マーガリン/部屋』が口コミで広がり始め、11月に発表したMV「部屋」で人気が加速。

2023年

隔月に配信Sgをリリースし、積極的にイベントにも出演(全国各地のサーキットイベントでは全イベントが入場規制)。

4月 配信した『ランデヴー』が初夏から徐々に話題を呼び、8月 Spotifyバイラルトップ50の1位を獲得すると同時に、『部屋』『pink』の3曲が30位以内に入るという快挙を達成。

また、billboad JAPAN “JAPAN Heatseekers Songs” でも2週連続の首位に。

初の自主企画東名阪ツアー「Come Together」を開催。

10月 初のワンマンLIVE 「SEICHI」 を9日に「聖地」渋谷La.mamaにて、15日に「生地」京都MOJOにて開催。

12月 大阪「RADIO CRAZY」、東京「COUNTDOWN JAPAN」の2大年末フェスに出演。

2024年

1月 1st AL『オードブル』を配信リリース。

2月 CDリリース。全14公演の全国ツアー(ツーマンツアー。東名阪3公演はワンマン)は即完売し、追加6公演も即完売。(関東公演は横浜ベイホール)

4月 初のレギュラー番組、FMヨコハマ「ピロートープ」がスタート。

5月 「JAPAN JAM」「OTODAMA」の東西春フェス出演を果たすと、数々の全国の夏フェスにも出演。

7月17日、CDシングル『ヒカリアウ/skin』でエピックレコードよりメジャーデビュー。

8月 「東名阪自主企画ツアー“Come Together”Remix」を開催。全国の夏フェスにも多数出演。

9月 9月~11月にはこれまで訪れたことのない町を中心とした全国16都市を回る、「LIVE TOUR 2024 “Here, There and Everywhere”」を開催。(ファイナル公演はKT Zepp Yokohama)

11月 配信Sg『再会』をリリース。年末はMERRY ROCK PARADE 2024、RADIO CRAZY 2024、COUNTDOWN JAPAN 2425の3大年末フェスに出演。

2025年

3月 配信Sg『スイートピー』リリース。

4月 TVアニメ「WIND BREAKER Season 2」エンディングテーマ『It's myself』を配信リリース.

5月 5月21日にCDリリース。

6月 6月12日にはFM802(大阪)のヘビーローテーション楽曲『僕のそばに』を配信Sgリリース。

7月 7月30日にはメジャー1st AL『WELCOME TO YOUR LIFE』をリリース。

8月 東阪福の自主企画ツアー「Come Together 3」を開催予定。

9月 ニューアルバムを引っ提げた全国ツアーを行うことが発表されている。

【ツアー情報】

「シャイトープ LIVE TOUR 2025 "WELCOME TO YOUR LIFE"」

<日程・会場>

09月06日(土)岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM

09月07日(日)愛媛・松山WstudioRED

09月13日(土)鹿児島・鹿児島CAPARVOホール

09月15日(月・祝)長崎・長崎DRUM Be-7

09月19日(金)宮城・仙台Rensa

09月23日(火・祝)静岡・浜松窓枠

09月27日(土)山梨・甲府CONVICTION

10月13日(月・祝)鳥取・米子 AZTiC laughs

10月19日(日)福島・郡山HIPSHOT JAPAN

10月23日(木)神奈川・KT Zepp Yokohama

10月25日(土)新潟・新潟LOTS

10月26日(日)栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2

10月31日(金)福岡・Zepp Fukuoka

11月02日(日)愛知・Zepp Nagoya

11月09日(日)大阪・Zepp Osaka Bayside

11月15日(土)北海道・Zepp Sapporo

11月23日(日)石川・金沢EIGHT HALL

11月24日(月・祝)長野・長野JUNK BOX

11月29日(土)岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

11月30日(日)秋田・club SWINDLE

12月06日(土)香川・高松オリーブホール

12月07日(日)広島・BLUE LIVE広島

12月13日(土)大分・DRUM BE-0

12月14日(日)宮崎・LAZARUS

■チケットFC先行

期間:6月12日(木)20:00 ~ 6月22日(日)23:59

▼お申し込みはこちら

https://shytaupe.fanpla.jp/

≪Live information≫

【シャイトープ自主企画イベント】

「シャイトープpresents 東阪福自主企画ツアー “Come Together 3”」

・08月11日(月・祝)大阪・大阪城音楽堂 開場 16:00 開演17:00

ゲストアーティスト:This is LAST / and more

・08月28日(木)東京・Spotify O-EAST 開場 18:00 開演19:00

ゲストアーティスト:the paddles / NELKE

・08月31日(日)福岡・DRUM LOGOS 開場 17:15 開演18:00

ゲストアーティスト:TRACK15 / ニイナ

【その他ライブ】

・06月14日(土)the shes gone「AGAIN TOUR 2025」@名古屋 THE BOTTOM LINE

・07月06日(日)Sign’s Fest. 2025 @鳥取・米子コンベンションセンターBiG SHiP / 米子市文化ホール

・07月19日(土)NUMBER SHOT 2025@シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ

・07月24日(木)the paddles presents「余白を埋める -CLUB QUATTRO編-」@渋谷CLUB QUATTRO

・08月15日(金)RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

・08月23日(土)MONSTER baSH 2025@香川県・国営讃岐まんのう公園

・09月21日(日)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025@千葉市蘇我スポーツ公園

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。