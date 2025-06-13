「ラブライブ！スーパースター!!特別１面新聞」6月13、14日大阪城ホール周辺で発売
株式会社報知新聞社
先行発売する「ラブライブ！スーパースター!!特別号Vol.２」(C) 2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
先行発売する「ラブライブ！スーパースター!!特別号Vol.２」(C) 2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は6月13、14日に開催される「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 6th LoveLive! Tour ～Let's be ONE～」大阪公演を記念し、特別１面新聞を大阪城ホール周辺で販売します。ぜひお立ち寄りください。特別１面以外の紙面は13、14日付大阪版になります。また、19日に全国発売するタブロイド新聞「ラブライブ！スーパースター!!特別号Vol.２」も両日、会場周辺で先行発売します。
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1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
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