【Razer】モバイルゲーミングの頂点へ--「Razer Kishi V3」シリーズ、ついに登場

Razer Japan株式会社AAAタイトルのクラウドプレイ

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)(本社:米国カリフォルニア州およびシンガポール、共同創業者兼CEO:Min-Liang Tan)は、従来のモバイルゲーミング体験を一新する新製品「Razer Kishi V3」「Kishi V3 Pro」「Kishi V3 Pro XL」を本日発表しました。



コンソールレベルの性能と高度な操作性を、どんな環境でも求めるゲーマーのために設計された「Kishi V3」シリーズは、iPhone・Androidスマートフォンに加え、タブレットやPCにも対応しています。モバイルゲーム体験を大きく進化させます。

さらに上位モデルの「Kishi V3 Pro」と「Kishi V3 Pro XL」は、かつてない多様性に加え、Razer独自のSensa(TM) HDハプティクスによる臨場感と、洗練された操作レイアウトを搭載。AAAタイトルのクラウドプレイ、eスポーツでの熱戦、未知の世界を旅する冒険まで。どんなプレイスタイルにも対応し、かつてない没入体験を提供します。

プロの操作感、HDハブティクスの振動、幅広い対応力 - ゲームがここまで進化する

Kishi V3 Proは、スマートフォン、8インチまでのミニタブレット、PCに対応したUSB-C接続のフルサイズコントローラーです。プロ仕様のゲームパッドと同等の快適な操作性、精確な入力、そして高い反応速度を実現しています。

製品の特長:

- TMRサムスティック & 交換可能なキャップ:極限までの精密操作とカスタマイズ性を実現する、高感度アナログスティックを搭載。- マウスクリック感覚の背面ボタン & クローグリップバンパー:瞬時の操作に応える、軽快なクリック感と優れた操作性で、プレイの効率とスピードを向上。- Razer Sensa(TM) HD ハプティクス(次世代触覚フィードバック)*:ゲームの世界を“触って感じる”ような没入感を生む、独自の高精細振動技術。- 有線&リモートプレイ対応(PC接続/Razer Nexus経由):自宅でも外出先でも、安定したゲーム体験を提供。- USB-C「アイランド」設計でコネクタ部分にスペースを持たせ、幅広いケース・デバイスに対応:デバイスとの干渉を最小限に抑え、装着性と互換性を両立。- USB-Cパススルー充電 & 3.5mmオーディオ端子搭載:プレイ中の充電や有線イヤホン接続もシームレスに対応。

Razer Kishi V3 Proの詳細な仕様や対応プラットフォームについては、以下の製品ページをご覧ください:https://www.razer.com/jp-jp/mobile-controllers/razer-kishi-v3-pro

Kishi V3 Pro XLは対応サイズをさらに拡大し、iPad ProやiPad Airを含む最大13インチのフルサイズタブレットに対応。Kishi V3 Proと同様の業界トップクラスの機能を搭載し、大型ディスプレイでのモバイルゲームに新たな可能性をもたらします。プロ仕様のグリップ感、操作性能、使用感で、より快適かつ高精度なゲーム体験を実現します。



Razer Kishi V3 Pro XLの詳細については、以下の製品ページをご覧ください:

https://www.razer.com/jp-jp/mobile-controllers/razer-kishi-v3-pro-xl

モバイルゲーミングにおける新たなスタンダード

シンプルかつ快適な操作性を求めるプレイヤーに向けて、Kishi V3は業界トップクラスの設計と機能を備えています。人間工学に基づいたフルサイズの形状、コンソール並みの高精度TMRサムスティック、マウスクリック感覚の背面ボタン、静音かつ触感に優れたボタンとDパッドを搭載。さらに、USB-Cパススルー充電、PCプレイ対応、3.5mmヘッドフォンジャック対応で、最新のiPhone 15/16シリーズやAndroidスマートフォンに完全対応。コンソール並みの高品質なゲーム体験を、手頃な価格でモバイルに届けます。

Razer Kishi V3の詳細な仕様や対応デバイスについては、以下の製品ページをご参照ください:

https://www.razer.com/jp-jp/mobile-controllers/razer-kishi-v3

各種タイトルはRazer Nexus(https://www.razer.com/jp-jp/mobile/razer-nexus)でご覧いただけます。

様々なモバイルゲーミングの世界観をRazer Kishi V3でお楽しみください。

Apple Arcade** - ご購入で最大6ヶ月間無料体験付き

発売を記念して、Kishi V3 ProおよびV3モデルをご購入いただくと、Appleの人気ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade**」を3ヶ月間無料でご利用いただける特典が付属します。

Apple Arcadeは、200以上の楽しいゲームが広告やアプリ内課金なしで遊び放題のサービスで、新作や受賞作、App Storeで愛される名作など、多彩なタイトルが常に追加されています。

さらに、Kishi V3 Pro XLでは、新規および対象の再加入者の方を対象に6ヶ月間の無料体験を提供。これまでにない充実の価値をお届けします。

*Sensa HD ハプティクスは、Android 12以降またはWindows 11での対応となり、iOSでは現在サポートされていません。

**Apple Arcadeの無料期間は新規および対象の再加入者限定です。無料期間終了後は月額900円となり、地域によって料金は異なります。プランは自動更新され、キャンセルするまで継続します。

*すべてモバイルゲーミングコントローラーとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163154/table/5_1_b482fc01d9f6f9f813bbd79677d3f69b.jpg?v=202506151224 ]

■「Kishi V3」シリーズ取扱店

全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売いたします。

■販売店様からのお問合せ

MSY株式会社 CaaS事業部 営業推進グループ

Email:jm@msygroup.com

TEL:03-3372-6655

FAX:03-3372-6657

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」(ゲーマーの為にゲーマーが作る)をスローガンに掲げています。

Razerの商標である3つの頭を持つ蛇は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。

Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動(さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ)を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細についてはhttps://rzr.to/20anniをご覧ください。



■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト:https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧:Twitter) アカウント:https://www.x.com/razerjp

* (C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

press.razer.com(https://press.razer.com/)