リブランディングを遂げた「LOTTO」の2025 SUMMER COLLECTIONが、URBAN RESEARCHにて6月13日(金)より限定販売スタート

6月13日(金)より、株式会社アーバンリサーチは、1973年にイタリアで設立され世界的なスポーツブランドへと成長し、湯本弘通氏を日本のクリエイティブ・ディレクターに迎えて再構築した「LOTTO」の2025サマーコレクション全20型を販売いたします。



また、6月14日(土)からは、ZOZOTOWNのURBAN RESEARCH内での販売も開始いたします。

「LOTTO」は、2025年1月に豊島株式会社(愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:豊島半七)が、WHP GLOBAL(米国ニューヨーク、CEO Yehuda Shmidman)が保有するイタリアで設立されたグローバルスポーツブランド「LOTTO」の日本におけるマスターライセンス権を取得、そして湯本弘通氏を日本のクリエイティブ・ディレクターに迎えて再構築したコレクションを、株式会社アーバンリサーチを独占販売パートナーとして、2025年春夏シーズンを皮切りに展開を開始しています。

ファッションの最先端でありながら、ストリートファッションやヴィンテージカルチャーが絶妙に混じり合うイタリア・ミラノの空気感を活かし、LOTTOのアーカイブを再構築したクリエーションを展開。また、現在のLOTTOのグローバル拠点であるアメリカ・ニューヨークのストリートカルチャーも取り入れ、ミラノとニューヨークの過去と現在が交差する新たなファッションを提案します。

アイコニックなアイテムを携えた2025 SUMMER COLLECTION

今回のサマーコレクションでは、アイコンとなる「MILAN TO NEW YORK TO TOKYO」や「I LOZANGA NY」のプリントがキャッチーなTシャツをはじめ、現代のファッションシーンにも溶け込むアイテムデザインやシルエットが登場します。

そしてビジュアルは、ニューヨークのストリートやスケートパークを現地のスケーターと回りながらニューヨークのリアルな空気感が伝わるようなフォトシューティングを実施しました。

ビジュアルは「LOTTO」のインスタグラムやURBAN RESEARCH ONLINE STOREにて公開中ですので、ぜひそちらでもご覧ください。

Talents / Milo, Drew, Blanket

Stylist / Marcel Peña

Assist stylist / Alec Kugler

Hair Stylist / Cosmic Ted

Hair assistant / Naomi Yamaguchi, Niv

Photographer / Armando Nin

Total Direction / Jun Oki

「LOTTO」は、1973年にイタリアのモンテベルーナで設立されたスポーツブランドです。数多くのトップアスリートと歴史を紡いできたダブルダイヤモンドのマーク『ロザンガ』が特徴となっており、世界中に知られています。サッカー界での歴史は豊かで、過去にはACミランやユヴェントスFC、クロアチア代表やオランダ代表といったチームや、ディノ・ゾフやルート・フリットやアンドリー・シェフチェンコといったサッカー選手に愛用されてきました。今日、LOTTOは100か国以上で展開されており、15以上のサッカーチームや200人以上のアスリートなどサポートするグローバルなスポーツブランドとなっています。

クリエイティブ・ディレクター | 湯本弘通(ゆもと・ひろみち)

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTOのクリエイティブ・ディレクター、「dDdDdDd」のディレクターを務める。

豊島株式会社

1841年創業。180年を超える歴史の中で、時代の変化に応じて事業領域を拡大。現在では世界各地から原料・糸・生地の買付け・販売や、最終製品の企画から生産管理、納品まで一連のプロセスを手掛けファッション産業のあらゆる過程において総合的に事業を展開しています。また、持続可能なライフスタイルを提案する企業としてさまざまなサステナブル素材や機能素材の開発と提供、そしてテックベンチャーへの投資やスマートウェアの開発を推進しています。2019年より、「MY WILL(マイ・ウィル)」をステートメントとし、サステナビリティやテクノロジー、素材に対する当社の姿勢を打ち出しています。

https://www.toyoshima.co.jp/

【発売日・販売店舗】

2025年6月13日(金)

2025年6月13日(金)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

URBAN RESEARCH 各店

URBAN RESEARCH Store 各店

2025年6月14日(土)

ZOZOTOWN

※ 詳しくは、販売店までお問合せください。

※ 取り扱い店舗及び、販売方法は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください.

URBAN RESEARCH ONLINE STORE @ ur_online_store_net

URBAN RESEARCH @ urban_research

LOTTO JAPAN @ lottosportjapan