【株式会社Kyogoku】中国人気モールサイト 拼多多にてフォロワー10万人突破！

株式会社Kyogoku

株式会社Kyogokuは中華人民共和国に進出し、1年で中国人気モールサイト 拼多多にてフォロワー10万人突破いたしました!

多くの方にKYOGOKU商品を知っていただき、好評のお声をいただいております。

【公式URL】

https://mobile.yangkeduo.com/mall_page.html?ps=Gup6b8dTFj

KYOGOKU商品の中でも特に人気なのは、ケラチンシリーズです。

カラーリングやブローチ、縮毛矯正や日々の生活の中で受けるダメージをしっかりケアできるシリーズになります。

株式会社Kyogokuは「地球上で最も顧客の幸せを追求する会社。」を目指しており、今後も一人でも多くの方に届けることが出来ますよう、スタッフ一同精進して参ります。

「Kyogoku is the company that pursues customer happiness more than any other on Earth.」

