¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Øgashacoco¡Ê¥¬¥·¥ã¥³¥³¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ26¹æÅ¹¡Øgashacoco ¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤Ð¡Ù¤ò6·î27Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÝËÜ À¿°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7552¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥é¥£¥¢¥Ö¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ º´Æ£ ¶ÇºÈ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î27Æü(¶â)¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Øgashacoco¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º26¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Øgashacoco ¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤Ð¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¡Øgashacoco¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¢£¡Øgashacoco¡Ù¡¢¡Ö¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¡×Á´8Å¹ÊÞ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÃ£À®¡ª
¡Øgashacoco ¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤Ð¡Ù¤Ï¡¢½ñÀÒ¡¢Ê¸¶ñ¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¡¢¥«¥Õ¥§¡¢4¤Ä¤ÎµðÂç¤ÊÇä¾ì¤ò¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤ÇÊ£¹ç¤·¤¿Á´¹ñºÇÂçµé¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ø¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ù¤Î°ìÉô¶è²è¡Ê¤ª¤è¤½60ÄÚ¡Ë¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ç¡Ö¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¡×Á´8Å¹ÊÞ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤ÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÈËè½µ¿·¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¡¦»×¤ï¤ºÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤ò²ó¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Øgashacoco ¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤Ð¡ÙÅ¹ÊÞ³µÍ×
[Å¹ÊÞÌ¾¾Î]gashacoco ¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤Ð
[½êºßÃÏ]°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô³Ø±à¤Î¿¹3ÃúÌÜ50-7
[±Ä¶È»þ´Ö]9¡§00～21¡§00¡¡¡¡
¢¨¡Ø¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¤Ä¤¯¤ÐÅ¹¡Ù³°´Ñ
¢¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±.
6·î27Æü(¶â)～6·î29Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¤Ë¸Â¤ê¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë°ú´¹·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÈÂÐ¾Ý¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡É¤ò1²ó²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÏÀèÃå½ç¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£².
6·î27Æü(¶â)～7·î6Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢OPENµÇ°¤È¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Î¥«¥×¥»¥ë¾¦ÉÊ¤ò3¸Ä¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ögashacoco¥í¥´Æþ¤ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡×¤ò£±¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¤ÎÇØ·Ê
Á´¹ñ¤Ë137Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Î±¿±Ä¡¦½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡Øgashacoco¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¡¦À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹Êç½¸Í×¹à
Î©ÃÏ/Êª·ïÍ×·ï¡§Á´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¢´Ñ¸÷Î©ÃÏ¡¢¾¦Å¹³¹¡¢Âç·¿Ï©ÌÌÅ¹
½ÐÅ¹¿ä¾©¥¨¥ê¥¢¡§Å¹Á°ÄÌ¹ÔÎÌ¤¬Â¿¤¤Î©ÃÏ
½ÐÅ¹¿ä¾©¶È¼ï¡§Âç·¿»¨²ßÅ¹¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ê£¹çÅ¹¡¦Âç·¿½ñÅ¹¡¦·ÈÂÓ¥·¥ç¥Ã¥×¡¦Âç·¿¥«¥Õ¥§¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¦±Ç²è´Û¡¦±Ø¡¦Æ»¤Î±Ø¡¦SA/PA¡¦¶õ¹Á¡¦¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¡Åù
¿ä¾©ÄÚ¿ô¡§25ÄÚ～50ÄÚ
¢¨¾åµ°Ê³°¤Ë¤â½ÐÅ¹²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÃ´Åö
½êºßÃÏ¡§¢©111-0043¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¶ð·Á£²ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ¶ð·ÁCA¥Ó¥ë
TEL¡§03-3847-6769
mail¡§fckaihatsu@hsn.happinet.co.jp
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¥Úー¥¸URL¡§https://gashacoco.jp/franchise/
¢£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Øgashacoco¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤³¤í¤ª¤É¤ë¡¢¤¬¥³¥³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2019Ç¯12·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡£
Á´¹ñ¤ËÌó38ËüÌÌ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÀßÃÖ¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤ÉÊÂ·¤¨¤È¡¢Ëè½µ¿·¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´î¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç137Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°X(µìTwitter)¡ä@gashacoco(https://x.com/gashacoco)
¡ã¸ø¼°Instagram¡ägashacoco_official(https://www.instagram.com/gashacoco_official/)
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://gashacoco.jp/
¢£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÂç¿Í¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬2025Ç¯1·î～2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢20Âå¡¦30Âå½÷À¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤ÎÊý¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î5³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼ÂºÝ¤ËÀìÌçÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¼Â»Ü¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº·ë²Ì
[Ä´ºº³µÍ×]
¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»ÜÆü¡§¼ÁÌä1-1¡Ä2025Ç¯1·î24Æü～28Æü ¼ÁÌä2～6¡Ä2025Ç¯2·î6Æü～2·î13Æü
ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§¼ÁÌä1-1¡ÄÁ´¹ñ20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¢¼ÁÌä2～6¡ÄÁ´¹ñ15ºÐÌ¤Ëþ～60ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡ÊÀÇ¯Âå¶ÑÅù³äÉÕ¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§¼ÁÌä1-1¡Ä4,405Ì¾ ¼ÁÌä2～6¡Ä770Ì¾
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§Fastask¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002073.000031422.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È
https://www.happinet.co.jp/
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É 7552
ÂåÉ½¼Ô¡§±ÝËÜ À¿°ì
ÀßÎ©¡§1969Ç¯6·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§27²¯5,125Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¶ð·Á 2ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ¶ð·ÁCA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´á¶ñ¡¦Í·µºÍÑ¶ñ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/±ÇÁü¡¦²»³Ú¥½¥Õ¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä/¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¥Ïー¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä/´á¶ñ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä/¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀßÍÑ¾¦ÉÊÅù¤ÎÈÎÇä
´á¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ÇÁü¡¦²»³Ú¥½¥Õ¥È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¡£¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÌ´¤Î¤¢¤ëÌÀÆü¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥é¥£¥¢¥Ö¥ë
https://www.coachandfour.ne.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§º´Æ£ ¶ÇºÈ
ÀßÎ©¡§1978Ç¯7·î25Æü
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô½ÕºÎ5ÃúÌÜ16ÈÖ17¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤ÎÈÎÇä/¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー(Ê¸¶ñ¡¦Í¢Æþ»¨²ß)¤ÎÈÎÇä/CD¡¦DVD¤ÎÈÎÇä/¿©ÎÁÉÊ(Í¢Æþ¿©ÉÊ)¤ÎÈÎÇä/¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä/¥É¥Èー¥ë¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä/¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥«¥Õ¥§¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä/¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È/¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä/¥À¥¹¥¥ó»ö¶È