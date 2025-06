バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ららぽーと海老名店　2025年6月20日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ららぽーと海老名店を、2025年6月20日(金)、大型商業施設「ららぽーと海老名」(神奈川県海老名市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ららぽーと海老名店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、施設企画・開発のノウハウを持つバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ららぽーと海老名店は、330面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップららぽーと海老名店

[所在地] 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名4F

[営業時間] 平日10:00-22:00 土日祝10:00-21:00

[施設面積] 79.4平方メートル (約24.0坪)

[設置面数] 330面 ※併設のガシャポンのデパートと合わせて790面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/lalaport-ebina/

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

めじるしアクセサリー

サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2

サンリオキャラクターズがかわいいめじるしアクセサリーになって登場!驚異の全10種です!

価格:300円/1回(全10種)

(C) '25 SANRIO ⓁM

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー

GPセンタイリング02

ガシャポン版「センタイリング」第2弾が登場!

ゴジュウジャーが変身時に使用するリングや、歴代戦士の力が宿ったリングもラインアップ。別売りのDXテガソードと連動!リングごとに異なる音声や発光が楽しめる!

価格:400円/1回(全6種)

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映

HUNTER×HUNTER

カプセルラバーマスコット BEST

大人気シリーズのカプセルラバーマスコットから主力キャラクターを厳選したBEST弾が登場!

価格:300円/1回(全9種)

(C)P1998-2025 (C)V・N・M

TVアニメ『薬屋のひとりごと』 まちぼうけ

TVアニメ『薬屋のひとりごと』より、まちぼうけが登場!

まちぼうけてたたずむかわいらしい姿をガシャポンで初立体化します。

価格:400円/1回(全5種)

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

★ANGEL BLUE★

マスコットキャップチャーム

リップクリームなどに付けても、そのままフェイス型のマスコットチャームとして身に着けてもかわいい♪

※リップクリームの形状やサイズによっては装着できません。

価格:300円/1回(全8種)

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

UNDER THE LICENSE OF PERSON'S DESIGN STUDIO Co.,Ltd.

メールケータイ メルプチ

ミニチュアチャーム New カラー

2000年代にバンダイより発売の「ハムメッセンジャー メールケータイ メルプチ」がミニチュアになって登場!今回はベリーパープル、パールピンクのNEWカラーがラインアップ!価格:300円/1回(全5種)

(C)BANDAI

バレエモチーフ めじるしアクセサリー

トゥシューズやドレスなどバレエをモチーフにしためじるしアクセサリーが登場(ハート)

価格:200円/1回(全6種)

(C)BANDAI

サブレミシェル ミニチュアチャーム 2

『世界中の美しい記憶を 愛らしいサブレで』心あたたまるおいしいサブレをお届けする「サブレミシェル」のサブレたちをミニチュアで再現した人気シリーズ第2弾!人気の「ケーキサブレ」は定番ホワイトを再ラインアップ!箱を開けたら広がる、世界の風景「ヴォヤージュサブレ」から新たに4種をラインアップ。

価格:300円/1回(全6種)

(C) GATEAU MICHELLE Co.,Ltd.

mofusand ドーナツにゃんマスコット

大人気のドーナツにゃんがついにマスコットになって登場!

カラフルなドーナツとかわいいにゃんこが集まった全5種!

価格:300円/1回(全5種)

(C)mofusand

2:一部の商品はオンライン店で購入可能!商品は店舗でも受け取ることができる!

一部の商品は、公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能!オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ららぽーと海老名店 オープン記念キャンペーン開催!

6月13日(金)~6月22日(日)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で50名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる!

【応募方法】

1. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンのデパートららぽーと海老名店

( @gasha_llpebina )

2.キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

6月13日(金)キャンペーンポスト投稿後から6月22日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口(https://bnam-customer.my.site.com/AmusementSpot/s/createrecord/InquirySpot?retUrl=https%3A%2F%2Fbnam-customer.my.site.com%2FAmusementSpot%2Fs%2Farticle%2F%25E5%258F%2596%25E6%2589%25B1%25E5%2595%2586%25E5%2593%2581%25E3%2581%25AE%25E4%25BE%25A1%25E6%25A0%25BC%25E5%25B8%25AF%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2584%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%2584%25E3%2581%25A7%25E3%2581%2599%25E3%2581%258B)までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(https://bnam-customer.my.site.com/AmusementSpot/s/createrecord/InquirySpot?retUrl=https%3A%2F%2Fbnam-customer.my.site.com%2FAmusementSpot%2Fs%2Farticle%2F%25E5%258F%2596%25E6%2589%25B1%25E5%2595%2586%25E5%2593%2581%25E3%2581%25AE%25E4%25BE%25A1%25E6%25A0%25BC%25E5%25B8%25AF%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2584%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%258F%25E3%2582%2589%25E3%2581%2584%25E3%2581%25A7%25E3%2581%2599%25E3%2581%258B)までお願いいたします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

■当キャンペーンに関するお問合せ:

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

2025年6月20日(金)~2025年6月22日(日) オープン記念キャンペーン開催!

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップららぽーと海老名店」(@gasha_llpebina)をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルコットンミニ巾着」をプレゼント!

※なくなり次第終了です。

※X(旧ツイッター)アカウントは『ガシャポンのデパート』と『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』共通アカウントです。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.