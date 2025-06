『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』配信開始6周年を記念したキャンペーンを開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)で、配信開始から6周年を記念したキャンペーンを本日6月13日(金)から開催していることをお知らせします。

本キャンペーンでは、J1、J2各クラブの試合で活躍し、注目を集めている総勢40選手が「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しているほか、 7日間毎日、「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できる「Jクラ6周年記念!選べるデイリーギフト」を開催しています。

さらに、J1計20クラブの中から、好きなクラブの“観戦チケット”が抽選で当たる「特別体験つき 観戦チケットプレゼントキャンペーン」を開催中です。特別席での観戦や、一部のクラブではOBとの交流会、選手とのハイタッチなどの特典がありますので、ぜひご応募ください。

配信開始から6周年を迎えた『Jクラ』をぜひお楽しみください!

- Jリーグ各クラブから、試合で活躍し注目を集める40選手が「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場!

J1、J2全40クラブから、試合で活躍し注目を集めている総勢40名を『Jクラ』が選定!「フォーカスドプレーヤー第2弾」として登場しています。「Jクラ6周年記念!パネルストライカー」の特効選手カードですので、手に入れてイベントを有利に進めましょう!

配信期間: 2025年6月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 2025年7月11日(金) 13:59

■登場選手の一部をご紹介!

・川崎フロンターレ/高井 幸大 ・鹿島アントラーズ/早川 友基

・京都サンガF.C./ラファエル エリアス ・ヴィッセル神戸/扇原 貴宏

・アビスパ福岡/紺野 和也 ・RB大宮アルディージャ/杉本 健勇

- 祝『Jクラ』6周年!『Jクラ』を遊んで、”特別体験つき”観戦チケットを当てよう!!

J1計20クラブの中から、好きなクラブの“観戦チケット”が抽選で当たる「特別体験つき 観戦チケットプレゼントキャンペーン」を開催中です。A賞は特別席での観戦や、一部のクラブではOBとの交流会、選手とのハイタッチなどの”特別体験つき”観戦チケット、 B賞は観戦チケットが当たります。好きなクラブの試合を見に行けるこの機会をお見逃しなく!ぜひご応募ください。

※各クラブごとに特典内容・当選者数が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイトはこちら

https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/page/cp_20250613(https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/page/cp_20250613)

【応募方法】

『Jリーグクラブチャンピオンシップ』アプリ内の応募フォームより、必要事項を記載の上、ご応募ください。

【応募期間】

6月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 6月22日(日)23:59

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

- 『Jクラ』6周年を記念したゲーム内キャンペーンも開催中!

■Jクラ6周年記念!選べるデイリーギフト

7日間毎日豪華なガチャ券がもらえます。 「G93以上ガチャ券」や「G85以上キラ確定ガチャ券」などの好きなガチャ券を選んで獲得できます。

期間: 2025年6月13日(金) メンテナンス終了後 ~ 2025年6月30日(月) 2:59

■Jクラ6周年記念!スペシャルログインボーナス

期間中、ログインするだけで「G85以上ガチャ券」や「お気に入りクラブガチャ券」などを獲得できます!

毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう!

期間: 2025年6月14日(土) 3:00 ~ 2025年7月5日(土) 2:59

■Jクラ6周年記念!フォーカスドプレーヤー第2弾福袋ガチャ

期間限定「フォーカスドプレーヤー 第2弾」が登場!

毎回「センススロット強化ソックス(大)×50」のおまけ付き!「グローリースパイク(金)」など豪華おまけが盛りだくさん!このチャンスをお見逃しなく!

期間: 2025年6月13日(金) メンテナンス終了後 ~ 2025年6月30日(月) 13:59

■Jクラ6周年記念!無料11連ガチャ

Jクラ6周年を記念して、無料で11連ガチャを1回回すことができます。

期間: 2025年6月16日(月) 14:00 ~ 2025年6月23日(月) 13:59

■Jクラ6周年記念!パネルストライカー

7種のパネルを集めて報酬を手に入れましょう!累計ポイントを集めると「G85以上ガチャ券」や「フォーカスドプレーヤー第2弾ガチャ券」など豪華報酬をゲットすることができます。

期間: 2025年6月13日(金) メンテナンス終了後 ~ 2025年6月20日(金) 13:59

■Jクラ6周年記念!VAMOS!フレンドリーマッチ

フレンドリーマッチのリアルタイム対戦をすると、1日1回デイリーミッションでバモ×5をゲットすることができます。ほかのプレーヤーと真剣勝負をして、バモをゲットしましょう!

期間: 2025年6月14日(土) 3:00 ~ 2025年7月7日(月) 2:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

- 【モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Jリーグクラブチャンピオンシップ』は、Jリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたJリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2025シーズンのJ1、J2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

■『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP:https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/

■『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式X:@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)

タイトル:Jリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2019年6月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(7.0以降)、iOS(13.0以降)、iPadOS(13.0以降)

権利表記:

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment