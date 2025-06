『特殊作戦部隊：ライオネス シーズン２』U-NEXT独占配信！アカデミー賞受賞ゾーイ・サルダナ＆ニコール・キッドマン主演・製作総指揮。CIAの過酷な任務を描くスパイサスペンス

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ドラマ『特殊作戦部隊:ライオネス シーズン2』を、2025年6月13日(金)より独占配信開始いたします。

実力派俳優揃い踏み、CIA特殊部隊の過酷な任務に迫るスパイサスペンス

ヒットドラマ『イエローストーン』のプロデューサーでアカデミー賞ノミネートのテイラー・シェリダンが贈るドラマ『特殊作戦部隊:ライオネス』。実際の米軍プログラムをもとに、対テロ戦争におけるCIA部隊として私生活と仕事の両立を図る主人公・ジョーの人生に迫る本作は、潜入捜査の緊迫の描写と、家庭問題と仕事それぞれに奮闘する主人公をリアルに描くドラマ要素から、全米で多くの視聴者を惹きつけ話題となりました。主演は、『アバター』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』などに出演し、本年度のアカデミー賞で助演女優賞に輝いたゾーイ・サルダナ。同じくアカデミー賞やエミー賞、米主要アワード受賞経験のあるニコール・キッドマンをはじめ、ライズラ・デ・オリヴェイラ、ジェネシス・ロドリゲス、マイケル・ケリー、モーガン・フリーマンなど、実力派俳優が多数出演、ゾーイとニコールは本作の製作総指揮にも名を連ねます。

深刻化するテロとの戦い、新たなミッションとスパイが登場する第2章

シーズン2では、より深刻化するテロリストの戦いに備え、CIAのジョー、ケイトリン、バイロンは、特殊部隊「ライオネス」チームに新たな脅威への潜入のための工作員・ジョセフィーヌを採用。前シーズン同様にさまざまな方面からの圧力や、彼女が払った過去の失敗と犠牲、そのトラウマと向き合う「ライオネス」チームのリーダー・ジョーの奮闘を描き、昨年10月に米配信サービス「Paramount+」で配信開始以降、第4四半期の見放題作品中でトップ10にランクインを果たしました。※

「ライオネス」チームのメンバーに、ジル・ワグナー、ラモニカ・ギャレット、ジェームズ・ジョーダン、オースティン・ヘバート、ジョナ・ウォートン、そして、ジョーの家族に、デイヴ・アナブル、ハンナ・ラヴ・ラニアー、ジョーの同僚でCIAの捜査官カイル役にサッド・ラッキンビルなど、多くのキャストがシーズン1から続投を果たします。

ドラマ『特殊作戦部隊:ライオネス シーズン2』は、2025年6月13日(金)より字幕・吹替版同時で独占配信。本日公開の予告編と合わせて、ぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GMbJuu8ORrc ]

『特殊作戦部隊:ライオネス シーズン2』(原題:Lioness)

【配信開始日時】2025年6月13日(金)全8話一挙独占配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0195981

【配信形態】見放題

【スタッフ】

■製作総指揮:テイラー・シェリダン、デヴィッド・グラッサー、ゾーイ・サルダナ、ニコール・キッドマン、ロン・バークル、ボブ・ヤーリ、デヴィッド・ハトキン、ジル・ワグナー、デイビット・レマノヴィチ、ガイヤー・コジンスキー、マイケル・フリードマン、キース・コックス

■脚本・監督:テイラー・シェリダン、マイケル・フリードマン、スティーヴン・ケイ



【キャスト】

■ジョー役:ゾーイ・サルダナ(CV:朴璐美)

■ケイトリン役:ニコール・キッドマン(CV:深見梨加)

■マリンズ役:モーガン・フリーマン

■ウェストフィールド役:マイケル・ケリー

■クルス役:ライズラ・デ・オリヴェイラ

■ジョセフィーナ役:ジェネシス・ロドリゲス

■ニール役:デイヴ・アナブル

■ボビー役:ジル・ワグナー

■タッカー役:ラモニカ・ギャレット

■ツーカップス役:ジェームズ・ジョーダン

■ランディ役:オースティン・エベール

■テックス役:ジョナ・ウォートン

■カイル役:サッド・ラッキンビル

■ケイト役:ハンナ・ラヴ・レイニア

(C)2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Lioness and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. Paramount+ is a trademark of Paramount Pictures.

※米調査会社「ニールセン・カンパニー」調べ(2024/10/27~2024/12/8) SVOD rank based on Nielsen 4Q24, P2+ hours watched.

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2025年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。