【コートヤード・バイ・マリオット札幌】7/23に迎える開業1周年を記念して、1カ月にわたるプロモーションを実施

マリオット・インターナショナル

2024年7月に北海道初のコートヤードブランドとして誕生し、自然豊かな環境と洗練された都市型の快適さを融合した空間を提供するホテルとして、2025年7月に開業1周年を迎えるコートヤード・バイ・マリオット札幌(所在地:北海道札幌市中央区南10条西1丁目 1-57 総支配人:山口 勝)は、2025年7月1日(火)~ 7月31日(木)の1ヵ月間、“A Year of Moments - Forward into the Future” をコンセプトに、北海道の豊かな食文化と創造的なコラボレーションに焦点を当てた、1ヶ月にわたる特別プロモーションを実施します。

開業時のフラワーデコレーション■ 開業1周年記念オリジナルクラフトビール

開業1周年を記念して、これまで館内レストランにて提供している「澄川麦酒」とのコラボレーションによる限定オリジナルクラフトビール「Courtyard Sapporo Pineapple IPA」を開発。通常はレストランで廃棄されるパイナップルの皮を材料に使い、SDGsのスピリットを表現。程よい苦味とほのかにパイナップルが香る爽やかな味わいのIPAに仕上がりました。7月1日(火)より館内のレストランにて提供します。

Courtyard Sapporo Pineapple IPA

<開業1周年記念宿泊プラン>

■ 【開業1周年記念宿泊プラン】エレガントエスケープ

札幌で過ごすひとときをスタイリッシュなスイートとコーナーツインのお部屋でくつろげる特別な宿泊プランを販売しています。

記憶に残るご滞在を朝食ブッフェまたは1周年記念ランチブッフェと本プラン限定のお部屋で楽しむアフタヌーンティーで演出します。さらにご滞在の記念として、お持ち帰りいただけるオリジナルクラフトビール「Courtyard Sapporo Pineapple IPA」を1名様に1本プレゼント。

お部屋のReFa美容アイテムが、美しさと癒しの時間をサポート。13時までのレイトチェックアウトで、ゆったりとした朝を過ごせます。

スイートルーム(ベッド)スイートルーム(リビング)

対象期間:2025年7月1日(火) ~ 7月31日(木)

【お問い合わせ】ホテル代表(011)206-0039

オンライン予約:https://www.marriott.com/ja/hotels/ctscy-courtyard-sapporo/overview/(https://www.marriott.com/ja/offers/1st-anniversary-package-the-elegant-escape-beauty-brew-off-172903/ctscy-courtyard-sapporo?propertycode=ctscy)

<開業1周年記念イベント>

■ シメパフェ王決定戦 "Shime Parfait Award”

札幌の食文化ともいえるシメパフェを、コートヤード札幌の若手シェフからベテランパティシエまでが創作。社内の予選を勝ち抜いた6つのパフェから、ゲストの投票にてナンバーワンを決定するコンペティションを開催します。

当日参加のゲストには、シェフたちのプレゼンテーションとともに少しずつ試食後、評価と投票をしていただきます。さらに、人気のMORIHICO.コーヒーや新たにメニューに加わる紅茶も楽しめます。優勝作品は今年の「Winner’s Parfait」として1年間、1階 THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)のメニューに登場します。

Shime Parfait Award 2025

エントリー作品:

1. 宇治抹茶のパフェ 抹茶とバナナのアイス

2. 大学芋のパフェ

3. 桃と紅茶のパフェ

4. 道産フロマージュとマンゴーのパフェ エピスのアイス

5. ナッツとキャラメルのパフェ オレンジとスパイスの香り

6. グレープフルーツとカモミールのパフェ

●日程:2025年7月6日(日)

●場所:2F Substance(サブスタンス)

●時間:15:00 ~

●料金:1,500円(ドリンク付)

●ウェブサイト:https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

【ご予約・お問合せ】 ホテル代表(011)206-0039

参加申込み:

https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experience/shimeparfait2025(https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experience/shimeparfait2025?utm_source=release)

☆Shime Parfait Award 2025 インスタグラムキャンペーン☆

"Shime Parfait Award 2025" の開催を記念してインスタグラムキャンペーンを実施します。

抽選で「Winner’s Parfait」を楽しめる招待券や宿泊券をプレゼント。

●キャンペーン期間:2025年6月13日(金)~ 7月5日(土)

●公式インスタグラムアカウント:@courtyard_sapporo(https://www.instagram.com/courtyard_sapporo/)

□ 応募方法

1. 公式アカウントをフォロー

2. キャンペーン告知投稿をいいね&食べたいパフェのエントリーNo.をコメントに記載

■北海道キュイジーヌ シェフコラボレーションディナー

札幌にある2つの北海道キュイジーヌレストランのシェフがタッグを組んだ2日間限定の特別ディナーイベント。「Substance」田中シェフと「HOKKAIDO CUISINE KAMUY」堀田シェフが手がける、北海道の新鮮な食材を贅沢に使ったコースディナーを提供します。

またドメーヌ・タカヒコをはじめとする希少な北海道ワインを堪能できる「北海道ワインのペアリングコース」も選べます。

1日目は「HOKKAIDO CUISINE KAMUY」2日目は「Substance」を会場に、北海道を「食」で堪能する特別な一夜をお届けします。

Substance(コートヤード札幌) HOKKAIDO CUSINE KAMUY

総料理長 田中 俊資 統括料理長 堀田 真也

2002年渡仏。ビストロから星付きメゾンまで数店で経験を積み、2005年に帰国。南青山『ブノワ』オープニングスタッフ、2007年駒沢大学駅にオーナーシェフとして『オーボナクイユ』を開業。2021年6月経堂『コクトゥーラ』エグゼクティブシェフに就任。2022年『アロフト東京銀座』に入社後、2023年5月に日本コレ賞優秀賞を受賞。同年9月に総料理長に就任。2024年7月開業の『コートヤード・バイ・マリオット札幌』総料理長に就任。1992年、東京四谷オテルドミクニ。1999年に渡仏し、南仏グラース・バスティードサンタントワーヌ二つ星、ブルターニュ・ラブルターニュ二つ星、パリ・ヴィオロンダングル一つ星にて経験を積み、2002年に帰国、2005年、東京都立大学レストランシュエット開業、2013年より5年連続ミシュラン掲載。2020年、神奈川県藤沢市フランス料理名古屋総料理長就任、食べログ百名店に選ばれる。2022年(株)アクアプランネット統括総料理長に就任。

●日時/場所:

11日(金) HOKKAIDO CUISINE KAMUY 18:30~(18:00受付開始)

(定員40名/ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 1F)

12日(土) Substance 18:30~(18:00受付開始)

(定員50名/コートヤード・バイ・マリオット札幌 2F)

●料金:

コース(料理のみ)10,000円

北海道ワインのペアリングコース 15,000円

(両日共通・いずれも税サ込)

●1名様より予約可 ●3日前までに要予約

●ウェブサイト:https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

※11日のご予約は、HOKKAIDO CUISINE KAMUYの公式Instagram(@hokkaido_cuisine_kamuy)(https://www.instagram.com/hokkaido_cuisine_kamuy/)へDMまたは電話にてお申込みください。

【12日のご予約・お問合せ】 ホテル代表(011)206-0039

オンライン予約:

https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experience/chefcollabdinner(https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experience/chefcollabdinner?utm_source=release)

<開業1周年記念メニュー>

■ 1周年記念アフタヌーンティー "Palette of Seasons - Celebration Edition -"

四季折々の色彩にインスパイアされた新アフタヌーンティー「Palette of Seasons」。1周年記念の7月は、夏の恵みの色のマンゴーやパイナップルを活かしたスイーツ&セイボリーでCourtyardカラーを表現。この一年の感謝と未来への希望を込めた特別なアフタヌーンティーを味わえます。

1周年記念アフタヌーンティー "Palette of Seasons - Celebration Edition -"

メニュー:

Savory

フォアグラとホワイトポルトでマリネしたレーズンのガナッシュ

イカ カブ オレンジ

自家製モッツァレラ バジルオイル

インカのめざめのチップスとセルベルドカニュ

バーベキューポークサンドイッチ チポトレ風味

Sweet

ココナッツのブランマンジェ マンゴーソース

マンゴーと柚子のムース

マカロン トロピック

パイナップルのカップケーキ ひまわり仕立て

タルトシトロン

Scone

自家製スコーン2種とコンフィチュール

Live Dessert Performance

桃の苺のマチェドニア オレンジのソルベ ラムネのエスプーマ

●期間:2025年7月1日(火)~ 7月31日(木)

●場所:1F THE LOUNGE(ザ・ラウンジ)

●時間:13:30 ~ 16:30 (L.O.)

●料金:1名様 4,800円

●ウェブサイト:https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

【ご予約・お問合せ】 ホテル代表(011)206-0039

オンライン予約:

https://www.tablecheck.com/ctscy-courtyard-sapporo-lounge/reserve/experiences?menu_lists[]=1st-anniversary(https://www.tablecheck.com/ctscy-courtyard-sapporo-lounge/reserve/experiences?menu_lists%5B%5D=1st-anniversary)

■ 1周年記念ランチブッフェ "The CYS Selections"

これまでのランチブッフェで特に人気の高かったメニューを取り揃えた1周年記念ランチブッフェ。札幌のソウルフードであるラーメンサラダをブラッシュアップした、コートヤード札幌オリジナル「スパイシー海鮮ラーメンサラダ」も登場します。

コートヤード札幌オリジナル スパイシー海鮮ラーメンサラダマンゴーとパイナップルのトロピカルズコット

前回提供時に大好評の「おおきなズコット」が1周年記念バージョンで再登場。マンゴーなど夏のデザートとエディブルフラワーで

Courtyardらしさが溢れるデザインです。

●期間:2025年7月1日(火)~ 7月31日(木)

●場所:2F Substance(サブスタンス)

●時間:11:30 ~ 14:30 (L.E. 13:30)

●料金:大人 3,600円 子ども 1,800円

●ウェブサイト:https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

【ご予約・お問合せ】 ホテル代表(011)206-0039

参加申し込み:

https://www.tablecheck.com/en/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experiences?menu_lists[]=1st-anniversary(https://www.tablecheck.com/en/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/experiences?menu_lists%5B%5D=1st-anniversary)

コートヤード・バイ・マリオット札幌 外観

コートヤード・バイ・マリオット札幌について

コートヤード・バイ・マリオット札幌 外観

2024年7月23日に開業。自然と都市の共生をテーマにデザインされたコンテンポラリースタイルホテル。全321の客室(全7タイプ)には格別の寝心地を提供するSertaのベッドを導入し、ご宿泊者専用のフィットネスセンターや、温浴施設を完備し、活動的なゲストの充実した日々をサポートします。

1Fフロント横にはバーラウンジ、2Fにはオールデイダイニングを配備し、北海道産の食材やローカルブランドのドリンクをお楽しみいただけます。

ホテルが位置する中島公園エリアは、札幌市内中心部にも道内各地にもアクセスしやすい立地でありながら、都会の喧噪を離れ、自然豊かな環境で心安らぐひとときをお過ごしいただけます。

コートヤード・バイ・マリオット札幌 公式サイト:

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctscy-courtyard-sapporo/overview/

コートヤード・バイ・マリオットについて

コートヤードは、素晴らしいことを成し遂げたいという情熱に突き動かされる先駆的なお客様に選ばれるホテルブランドです。60の国と地域に1,300軒以上のホテルを展開するコートヤードは、旅の目的を問わず、あらゆる旅行者のニーズに応えることに情熱を注いでいます。コートヤードの考え抜かれたデザインの客室は、豪華な寝具とフレキシブルなワークスペースを完備し、ワンランク上の体験を提供します。ゲストの皆様は、仕事、おいしい食事、人とのつながり、そして成功に向けて前進し続けるためのベストな状態を保つことができます。また、コートヤードは、マリオット・インターナショナルのMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoy会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments (https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラムの詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.mi をご覧ください。更なる詳細や予約に関する情報はhttps://courtyard.marriott.com/ja-JP/ をご覧ください。また、X (https://twitter.com/CourtyardHotels)、Instagram (https://www.instagram.com/courtyardhotels/)、Facebook (https://www.facebook.com/courtyard) でも情報を発信しています。