″ファッショナブルでハンズフリーな熱中症対策″を実現！アウトドアアクティビティブランド「KiU」×ファン付きウェアのパイオニア「空調服(R)」の コラボレーション第3弾が登場！

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU(キウ)」は、2022年より取り組んでいる、ファン付きウェアのパイオニア「空調服(R)」とのコラボレーション第3弾となる2025年モデルを発表いたします。

本コラボは、「ファッショナブルな熱中症対策」をテーマに、熱中症予防効果が実証されているファン付きウェアを、より日常に馴染む機能的ファッションとして普及することを目的にしています。

2025年モデルでは、空調服(R)の高機能をそのままに、街にもアクティビティにもフィットする洗練されたデザインを採用。ファン未使用時には開口部を隠せる仕様で、普段着としても活躍します。また、左内側にはバッテリー専用ポケットを搭載し、出力の調整もスムーズ。ハンズフリーで快適に、ファッションを楽しみながらしっかり熱中症対策ができる、新たな夏の定番ウェアです。

■商品ラインナップ

【 KiUエアコンディションドブルゾン(K419)】

価格:\11,000(税込) サイズ:S / M / L / XL カラー: ブラック / カーキ / ベージュ

スペック:はっ水加工生地使用(ナイロン100%)

特徴:半袖と長袖の2WAYブルゾンスタイル。軽量かつ快適な着心地。ファッション性の高いアウター型空調服(R)️は、普段使いにもおすすめ。

※スターターキット(K308)は別売り

ブラックカーキベージュ背面(ファン未使用状態)【 KiUエアコンディションドマルチファンクショナルベスト(K420)】

価格:\8,800(税込)

サイズ:S / M / L / XL カラー: ブラック / カーキ / ベージュ

スペック:はっ水加工生地使用(ナイロン100%)

特徴:多機能ポケット、Dカン、カラビナを備え、アクティブにも日常使いにもマッチする万能ベスト。軽量生地により着心地も快適。普段使いのコーデのアクセントにもおすすめ。

※スターターキット(K308)は別売り

ブラックカーキベージュ背面(ファン未使用状態)【 KiUエアコンディションドベスト2ND(K470)】

価格:\6,600(税込)

サイズ:S / M / L / XL

カラー:スパッタリング / スプラッシュカモフラ / ブラック / カーキ / ライトグレー

スペック:UVカット90%以上/はっ水加工生地使用(ポリエステル100%)

特徴:KiUらしいテキスタイルとリーズナブルな価格が魅力。はっ水加工はもちろん、90%以上のUVカットで晴雨共に活躍。おしゃれなプリントデザインは、屋外フェスでも街でも気分がアップ。

※スターターキット(K308)は別売り

※全アイテム共通

スパッタリング背面(ファン未使用状態)スプラッシュカモフラブラックカーキライトグレー

・ファンを使用しない際は穴を隠せるようになっており、ファッションアイテムとして使用できるようになっています。

・左内側にバッテリー専用のポケットを搭載し、出力の変更をノンストレスに行えます。

【別売り/スターターキット(K308)】

価格:\10,300(税込)

バッテリー仕様:小型軽量タイプ/JIS IP55(防塵防水)※/定格容量 3250mAh/充電約4時間/質量約143g ファン動作寿命10,000時間(公称値)

※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

*ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V⇔6Vと3秒間隔で緩やかに切り替えて7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。

掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

◆販売チャネル

▼2025年6月13日(金) より順次販売開始

KiU公式オンラインショップ: https://kiu-online.jp/collections/air-conditioned

楽天市場店 KiU : https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000001213/

ZOZOTOWN店 KiU: https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_keyv=%8B%F3%92%B2%95%9E

Amazon KiU : https://www.amazon.co.jp/stores/page/38232FE2-5ECE-4DE1-A64A-1EF93B439023?ingress=2&visitId=a7a4cbf6-860a-4bd4-aad5-9101fb02abd6&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/page/38232FE2-5ECE-4DE1-A64A-1EF93B439023?ingress=2&visitId=a7a4cbf6-860a-4bd4-aad5-9101fb02abd6&ref_=ast_bln)

全国の取扱店舗:東急ハンズ、スポーツゼビオ

※在庫の有無は各店舗へ直接お問い合わせください。

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

KiUは、「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU