ZOZO NEXTとPoiesis Labs、大阪・関西万博で“音を発するニット”を初公開

株式会社ZOZO NEXT(本社:千葉県千葉市 代表取締役CEO:澤田 宏太郎 以下、ZOZO NEXT)とPoiesis Labs合同会社(本社:京都府京都市 CEO:福原 志保 以下、Poiesis Labs)は、テキスタイルに圧電性フィルムを埋め込んだ「ニットファブリックスピーカー」を開発し、禅をテーマにした体験型インスタレーションとして2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に出展します。7月14日(月)から7月20日(日)までの期間、関西パビリオン京都ゾーン「ICHI-ZA KYOTO 一座きょうと」にて、ニットファブリックスピーカーを用いた空間設計により来場者に新たな体験を提供します。

<展示概要>

・展示名 :紋響

・開催期間 :2025年7月14日(月)~7月20日(日)

・会場 :大阪・関西万博内 関西パビリオン京都ゾーン「ICHI-ZA KYOTO 一座きょうと」(東ゲートゾーン 自治体パビリオン E01-01)※関西パビリオンへの入場は予約・抽選が必要です。

<紋響の特長>

紋響では、ZOZO NEXTとPoiesis Labsが共同で開発したニットファブリックスピーカーを用いて、立体的で精密な編み技術と先端音響技術を融合し、テキスタイルそのものから音を発することで、空間全体を音で演出する新たな没入体験を創出しています。本展示では、3つの特長により、テキスタイルの可能性をさらに拡張しました。



・圧電性フィルムを組み込んだニットファブリックスピーカー

伸縮性のある糸を、株式会社島精機製作所の先端編み技術を用いて精密に配置し、様々な和柄をあしらった立体的なニット生地を開発。この生地に圧電性フィルムを組み込むことで、音の指向性を自在に設計できる特殊なテキスタイルを実現しています。

・透明電極を使用したニットファブリックスピーカー

透明電極を使用したフィルムスピーカーと、透け感のあるテキスタイルの組み合わせることで、空間と調和したスピーカーを実現しています。

・多点制御技術による立体音場の生成

複数の部位を同時に制御・振動させることで、立体的な音場を生成。「音が布から湧き上がる」ような、新しい没入感を創出しています。

<ZOZO NEXT MATRIX本部 IoT/Textile部 ディレクター・中丸 啓 コメント>

ZOZO NEXTでは、ファッションとテクノロジーの融合により、素材や表現の可能性を広げる研究開発を進めています。本プロジェクトでは、編みと素材技術を組み合わせた“ニットファブリックスピーカー”を開発しました。生地の特性に合わせた視覚と音響特性を実現しています。ぜひ会場で禅を題材とした空間をご体感ください。

<Poiesis Labs CEO・福原 志保 コメント>

インスタレーション「紋響」は、禅の静寂を体験する新たな空間です。高度な編み技術が生んだ立体和紋柄ニットは、身体と深く響き合うテキスタイルです。一枚一枚が独自の構造で空気を震わせ繊細な音を奏で、布に触れ耳を澄ますとき、その微細な振動は身体感覚を媒介として、まるで自己の存在の芯に触れるように静かに伝わります。穏やかな響きとテキスタイルの柔らかな質感に包まれながら自己の内面と対話する体験をお楽しみください。

<協力企業>

株式会社島精機製作所:レース調で透け感のある「パンチレース柄」が編成可能なホールガーメント(R)横編機「SWG(R)-XR」をはじめ、立体柄の「エンボスニット」など複雑な編み地を編成できる「N.SVR(R)」を活用し、複合素材を使った多様な編み地の製作を実現。

HUMAN AWESOME ERROR:触覚と聴覚の統合を元に、体験のコンセプトとプロデュースにて参加。

<株式会社ZOZO NEXTについて>

ZOZO NEXTは「Create the Future of Fashion and the NEXT Big Thing.」をミッションに掲げ、ファッション領域におけるユーザーの課題を想像しテクノロジーの力で解決することで、より多くの人がファッションを楽しめる世界の創造を目指しています。ファッションを数値化し、科学的に解明するための研究機関「ZOZO研究所」やファッションの未来に影響を与える6領域のテーマでZOZOグループの新規事業の創出を目的とする「MATRIX」などでR&Dをおこなっています。

<Poiesis Labs合同会社について>

Poiesis Labsは京都を拠点に「共感」と「循環」をキーワードに、共感経済と循環文化を創る会社です。アーティストや技術者らが協業し、ものごとを多角的に捉え、表面的な事象の奥に潜む本質的な意義や繋がりを見つめ、人と世界の深い繋がりを創造します。「紋響」ではコンセプトとデザインを担当。永い歴史を持つテキスタイルの魅力と最新技術を融合し、布・空間・音響という異なる要素を掛け合わせ、身体と響き合う新たな体験を生み出しました。