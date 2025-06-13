【不登校や高校中退から大逆転合格できる3つの仕組み】6/14（土）キズキ共育塾の「他とは違うサポート体制」を紹介する無料オンライン説明会開催！

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：安田祐輔）が運営する完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、2025年6月14日（土）に「不登校・高校中退・通信制高校などからの大逆転合格を可能にする3つの仕組み」を紹介する無料オンライン説明会を開催します。

キズキ共育塾では、入会時偏差値30台、勉強習慣ゼロ、長期間のひきこもりといった状態からでも志望校合格を実現した生徒が多数。

これは、キズキ共育塾が勉強を教える「だけ」の塾ではないからです。キズキ共育塾には、「アセスメント面談」「メンターサポート」「教科担任制の完全個別指導」という3つの仕組みによって、生徒が“学びに向かう力”を整えられる特徴があります。

説明会では、具体的なサポート内容、授業の進め方、合格実績、生徒や保護者の声までを幅広くご紹介します。参加者には「無料個別相談」の特典付き。

キズキ共育塾の「自分らしく学べる支援」を、ぜひ体感してください。

◆オンライン説明会 概要

◆体験授業キャンペーンも実施中：

- 日時：2025年6月14日（土）10:30～11:00- 会場：Google Meet（カメラ・音声OFFで参加可）- 対象：小学生以上であれば、本人・保護者どちらも歓迎。学び直しや大学受験を検討している社会人・フリーター・主婦などの方も歓迎- 費用：無料 ・申込：https://form.run/@20250614-infosession-assessment

不登校や高校中退などからの「次の一歩」に進むきっかけを提供するため、2025年6月・7月、キズキ共育塾では「体験授業キャンペーン」を実施しています。通常の授業と同じ、完全オーダーメイドの授業を3回お試しいただけます。

◆キズキ共育塾について

- 内容：入会金不要＋事前アセスメント面談＋完全個別の体験授業（全3回）- 期間：2025年6月・7月- 料金（税込）- スタンダード：6,600円- セレクト：8,800円- プロ講師：11,000円- 詳細：https://kizuki.or.jp/news/94976/?argument=uL7wWpKB&dmai=H3GX3-prgca-250612(https://kizuki.or.jp/news/94976/?argument=uL7wWpKB&dmai=H3GX3-prgca-250612)

「何度でもやり直せる社会をつくる」をビジョンに、不登校・高校中退・発達障害・社会人の学び直しを支援する塾。全国17校舎およびオンラインで、完全1対1・担任制・オーダーメイドの指導を展開。

公式サイト：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=H3GX3-prgt-250612(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=H3GX3-prgt-250612)

◆会社概要

- 社名：株式会社キズキ- 代表取締役：安田祐輔- 設立：2015年7月13日- 所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号- 従業員数：正社員123名、契約社員・アルバイト1,302名（2025年6月時点）- コーポレートサイト：https://kizuki-corp.com/