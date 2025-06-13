「おつかれSUMMER」が爆発的ヒット中のHALCALI、リミックスアルバム「ハルカリミックス」配信開始 & 原宿ペニーレーンにて「Musicbar presents HALCALI night」開催
「おつかれSUMMER」が海外で爆発的ヒット中のHALCALI。
初配信となるリミックスアルバム「ハルカリミックス」の配信が本日よりスタートとなった。
HALCALI「ハルカリミックス」(Streaming & Download)
https://HALCALI.lnk.to/HALCALIMIX
当アルバムには、電気グルーヴ“石野卓球”が手掛ける『エレクトリック先生 -electric body sensei mix-』をはじめ、岡村靖幸や川辺ヒロシ(TOKYO NO.1 SOULSET)など著名なアーティストによる計10曲のリミックス作品が収録されており、HALCALIらしいオシャレでクールな楽曲たちが、リミックスによってさらにブラッシュアップされている傑作集となっている。
さらに今夜19:00からは、「Musicbar presents HALCALI night」が開催される。
HALCALIのノスタルジックで新鮮な楽曲たちを楽しめる今回の音楽イベント、是非お酒と共に音楽や映像を楽しんで欲しい。
※アーティストの出演予定はございません。
まもなく夏を迎えるタイミングで「おつかれSUMMER」にもぜひ再注目いただきたい。
HALCALI「おつかれSUMMER」(Streaming & Download)
https://halcali.lnk.to/OtsukareSummer
【リリース情報】
2025年6月13日配信開始「ハルカリミックス」
https://HALCALI.lnk.to/HALCALIMIX
・収録曲
01.タンデム - MUTABLE CHROMOSOME REMIX -
02.エレクトリック先生 - electric body sensei mix -
03.ストロベリーチップス - fascinate mix -
04.ギリギリ・サーフライダー - HALF RIDER remix -
05.二福星 - FORCE OF NATURE Remix -
06.マーチングマーチ - K・U・D・O Remix -
07.愛 - from 真心COVERS -
08.Peek-A-Boo - DJ Mitsu the Beats remix -
09.スタイリースタイリー - HIROSHI KAWANABE REMIX -
10.BABY BLUE! - BABY BLUE IS GOOD MIX -
11.HALCALI BEAT EDITION
【イベント情報】
イベントタイトル：Musicbar presents HALCALI night
開催日時：2025年6月13日（金）19:00~
開催場所：原宿ペニーレーン（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目2-7）
入場料：無料（1オーダー制+ミュージックチャージ料 \500）
※アーティストの出演予定はございません。
メニュー：
【HALCALI プロフィール】
"HALCALI"は2002年に開催されたfemaleラッパー・オーディションで優勝し、2003年1月にシングル「タンデム」でCDデビュー、RIP SLYMEのRYO-ZとDJ FUMIYAによるO.T.F（オシャレ・トラック・ファクトリー）が全面的にプロデュースを手掛け、テレビやラジオのレギュラーを務め、その斬新な音楽性から数々のCMソングなどヒット曲も連発してきた。
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