『カプコン ファイティング コレクション』『カプコン ファイティング コレクション2』のオリジナルサウンドトラックが本日より配信開始！
『カプコン ファイティング コレクション2』アコレードトレーラー公開を記念して、本日より『カプコン ファイティング コレクション』『カプコン ファイティング コレクション2』のオリジナルサウンドトラックの配信が開始しました！
Spotify、Apple Music等各種音楽配信サイトで視聴可能です。
サウンドトラック商品概要
商品名：Capcom Fighting Collection ［Original Soundtrack］
配信開始日：2025年6月13日(金)
配信希望価格：1,500円(税抜)
各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection
商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.1［Original Soundtrack］
配信開始日：2025年6月13日(金)
配信希望価格：600円(税抜)
各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol1
商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.2(Capcom vs SNK2 ver.2K25)［Original Soundtrack］
配信開始日：2025年6月13日(金)
配信希望価格：1,500円(税抜)
各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol2
商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.3(Moero! Justice Gakuen)［Original Soundtrack］
配信開始日：2025年6月13日(金)
配信希望価格：1,800円(税抜)
各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol3
商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.4(Power Stone2 ver.2K25)［Original Soundtrack］
配信開始日：2025年6月13日(金)
配信希望価格：1,500円(税抜)
各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol4
日本/海外メディアのコメントを紹介したアコレードトレーラーも本日公開！
好評発売中の『カプコン ファイティング コレクション2』にて、日本/海外メディアのコメントを紹介したアコレードトレーラーも本日公開！
https://youtu.be/iyb6ttfcafo(https://youtu.be/iyb6ttfcafo)
商品概要
■商品名：カプコン ファイティング コレクション2
■ジャンル：対戦格闘
■CEROレーティング：C（15才以上対象）
■対応ハード：Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R) 4/Xbox One/Steam
■公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/
■プレイ人数：1～4人（オンライン：最大9人）
■発売日：好評発売中
■価格：
【通常版】
・ダウンロード版：4,990円（税込）
・パッケージ版：5,489円（税込）
【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】
・ダウンロード版：6,990円（税込）
※Xbox One/Steamはダウンロード版のみです。
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
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