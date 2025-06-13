『カプコン ファイティング コレクション』『カプコン ファイティング コレクション2』のオリジナルサウンドトラックが本日より配信開始！

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株式会社カプコン


『カプコン ファイティング コレクション2』アコレードトレーラー公開を記念して、本日より『カプコン ファイティング コレクション』『カプコン ファイティング コレクション2』のオリジナルサウンドトラックの配信が開始しました！


Spotify、Apple Music等各種音楽配信サイトで視聴可能です。




サウンドトラック商品概要




商品名：Capcom Fighting Collection ［Original Soundtrack］


配信開始日：2025年6月13日(金)


配信希望価格：1,500円(税抜)


各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection






商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.1［Original Soundtrack］


配信開始日：2025年6月13日(金)


配信希望価格：600円(税抜)


各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol1






商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.2(Capcom vs SNK2 ver.2K25)［Original Soundtrack］


配信開始日：2025年6月13日(金)


配信希望価格：1,500円(税抜)


各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol2






商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.3(Moero! Justice Gakuen)［Original Soundtrack］


配信開始日：2025年6月13日(金)


配信希望価格：1,800円(税抜)


各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol3






商品名：Capcom Fighting Collection 2 - Vol.4(Power Stone2 ver.2K25)［Original Soundtrack］


配信開始日：2025年6月13日(金)


配信希望価格：1,500円(税抜)


各種音楽サイト：https://CAPCOM.lnk.to/fightingcollection2_vol4




日本/海外メディアのコメントを紹介したアコレードトレーラーも本日公開！




好評発売中の『カプコン ファイティング コレクション2』にて、日本/海外メディアのコメントを紹介したアコレードトレーラーも本日公開！


https://youtu.be/iyb6ttfcafo(https://youtu.be/iyb6ttfcafo)



商品概要





■商品名：カプコン ファイティング コレクション2


■ジャンル：対戦格闘


■CEROレーティング：C（15才以上対象）


■対応ハード：Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)　4/Xbox One/Steam


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/


■プレイ人数：1～4人（オンライン：最大9人）


■発売日：好評発売中


■価格：


【通常版】


・ダウンロード版：4,990円（税込）


・パッケージ版：5,489円（税込）



【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】


・ダウンロード版：6,990円（税込）



※Xbox One/Steamはダウンロード版のみです。


※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。



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