【最大5万円補助】鹿児島県外大学生等のUIターン就職活動費を補助します！
株式会社南日本新聞社
- 鹿児島県外の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校等の学生
- (1)の学校を卒業後３年以内の方
- 高校等を卒業後３年以内の方
- 企業説明会
- インターンシップ、オープンカンパニー
- 採用試験、面接
- 合同就職イベントにおけるブースへの訪問や企業説明の聴講
- 県のホームページ(https://www.pref.kagoshima.jp/af23/sokushin/r7-uiturn-shuukatuouenn.html)から「鹿児島県UIターン就活応援事業補助金交付申請に係る訪問先企業証明書」をダウンロードして持参し、対象活動に参加
- 申請（オンライン）(https://questant.jp/q/turn_kagoshima)
詳細・申請は鹿児島県ホームページから ≫ :
https://www.pref.kagoshima.jp/af23/sokushin/r7-uiturn-shuukatuouenn.html
鹿児島県は、県外在住の大学生等を対象に県内での就職活動でかかった交通費・宿泊費を一部補助する「UIターン就活応援事業補助金」の申請を受け付けています。
1回あたり最大5万円で、一人につき年度内２回まで利用できます。鹿児島県へのUIターンをお考えの皆様、ぜひご利用ください！
★対象者★
鹿児島県外に在住し、鹿児島県内での就職を希望する以下の方が対象です。
- 鹿児島県外の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校等の学生
- (1)の学校を卒業後３年以内の方
- 高校等を卒業後３年以内の方
※申請時点で、鹿児島県公式LINE「もどかご！」(http://lin.ee/gJaMUif)への友だち登録が必要です
★対象となる活動★
鹿児島県内企業が県内で実施・開催する以下の活動が対象です。
- 企業説明会
- インターンシップ、オープンカンパニー
- 採用試験、面接
- 合同就職イベントにおけるブースへの訪問や企業説明の聴講
※行政機関（国、県、市町村）を対象とした就職活動等、一部対象外があります。詳細は県のホームページ(https://www.pref.kagoshima.jp/af23/sokushin/r7-uiturn-shuukatuouenn.html)をご確認ください
★申請方法★- 鹿児島県公式LINE「もどかご！」(http://lin.ee/gJaMUif)に登録
- 県のホームページ(https://www.pref.kagoshima.jp/af23/sokushin/r7-uiturn-shuukatuouenn.html)から「鹿児島県UIターン就活応援事業補助金交付申請に係る訪問先企業証明書」をダウンロードして持参し、対象活動に参加
- 申請（オンライン）(https://questant.jp/q/turn_kagoshima)
詳細・申請は鹿児島県ホームページから ≫ :
https://www.pref.kagoshima.jp/af23/sokushin/r7-uiturn-shuukatuouenn.html
【お問い合わせ・申請先】
鹿児島県UIターン就活応援事業事務局（南日本新聞社地域共創室内）
〒890-8603 鹿児島市与次郎1丁目9番33号
TEL：099-813-5022（平日10:00～17:00/土日祝日・年末年始を除く）
FAX：099-813-5088
(メール) turn-kagoshima@373news.com