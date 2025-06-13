6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤È22Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡£
6·î15Æü(Æü)¤È22Æü(Æü)ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³MASACA¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡¢
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー～¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³¤ÎÀ¸³¶～¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿ÂçÃÏ¤µ¤ó¤È¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤È¤Ï¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¡£³¤¤È»³¤È¶õ¤È¤ª²Ö¡¢¤ªÌîºÚ¡¢¤ªµû¡¢Ã¸Ï©µí¤Ç°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥¥ã¥Ã¥Ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤ÇÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£
·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï½é¼ç±éºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¼ç¿Í¸ø¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤È¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Awesome Moments In Life¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³ MASACA
TBS¥é¥¸¥ª Ëè½µÆüÍËÆü 17»þ～17»þ30Ê¬
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿Í¤È¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¶¦´¶¤òÈ¯¸«¤¹¤ë30Ê¬¡£
ÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/masaca/