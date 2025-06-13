『勝利の女神：NIKKE』より、「メアリー：ベイゴッデス」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Reverse Studio」より、『勝利の女神：NIKKE メアリー：ベイゴッデス 1/6スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。
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https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187238(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187238)
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■勝利の女神：NIKKE メアリー：ベイゴッデス 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：19,250円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：Reverse Studio
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約170mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・武器
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
彩色：失色弯曲角、Phoenix逆転
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「メアリー：ベイゴッデス」が1/6スケールフィギュアで登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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(C)SHIFT UP CORP.
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