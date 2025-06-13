『勝利の女神：NIKKE』より、「メアリー：ベイゴッデス」がフィギュアで登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「Reverse Studio」より、『勝利の女神：NIKKE メアリー：ベイゴッデス 1/6スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


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■あみあみ実店舗ご案内


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■勝利の女神：NIKKE メアリー：ベイゴッデス 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：19,250円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：Reverse Studio


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約170mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・武器


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



彩色：失色弯曲角、Phoenix逆転



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター


















































人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「メアリー：ベイゴッデス」が1/6スケールフィギュアで登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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