【G-MODEアーカイブス+】人気メカアクションシリーズ『ARMORED CORE MOBILE 2』6/19(木)配信決定！さらに『激弾娘 あかね ＆ あおい』『エクセリオンDX』復刻決定

株式会社ジー・モード(本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/)は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて、フロム・ソフトウェア作品『ARMORED CORE MOBILE 2』を、Nintendo Switch(TM)/Steam(R)で6/19(木)に配信することを決定したのでお知らせいたします。

また、G-MODEアーカイブスにて、かつてフィーチャーフォンでリリースされていたシューティングゲーム『激弾娘 あかね & あおい』『エクセリオンDX』の2タイトルの復刻も決定いたしました。

※画像は開発中のものです

本情報は、本日6/14(土)開催のゲームイベント「シュー大祭 ~シューティングゲーム大感謝祭~ 2025」にて発表いたしました。

イベントの様子は、YouTube生配信でもご覧いただけます。

▼YouTube放送

https://www.youtube.com/live/aG_Zcdqn6bY?si=gyt5690ZDZWUaJE8

▼シュー大祭2025 公式サイト

https://shootersfes.com/

以下、イベントにて発表した内容詳細をご紹介いたします。

■『ARMORED CORE MOBILE 2』6/19(木)配信決定!

4/16(水)に実施したYouTube生配信『G-MODEアーカイブス5周年記念生放送【じもチューブ第8回】』で復刻決定を発表した、フロム・ソフトウェア作品『ARMORED CORE MOBILE 2』が、Nintendo Switch/Steamにて、6/19(木)に配信決定いたしました。

Steam版は、ぜひウィッシュリスト登録をしてお待ちください。

【Steam(R)ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/3713380/

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

後日公開予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rF3SrxPcpUQ ]

勝利の鍵はアセンブルとテクニック

自ら作り上げたメカで最強を手に入れろ

本作は、フロム・ソフトウェアの人気3D戦闘メカアクションシリーズ「アーマード・コア」の、 2005年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版です。

前作からパワーアップした今作では、バックビュー視点となり大迫力のアクションを楽しむことができます。 回避訓練やMT戦などのサバイバル訓練で、傭兵として生き抜くテクニックを磨き、個性的なレイヴン達との1vs1の戦いに勝利してアリーナを制覇せよ!

選べる装備パーツは、機体パーツや武器と合わせて50種類以上!

性能で選ぶも良し、デザインで選ぶも良し!自分のセンスで最強の機体を組み上げろ!

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 2

【価格】1,100円(税込)

【ジャンル】3D戦闘メカアクション

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch(TM)、Steam(R)

【対応言語】日本語

【IARC】7+

【コピーライト】(C) FromSoftware, Inc. (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/fromsoftware/armoredcoremobile2/

【YouTube】https://youtu.be/rF3SrxPcpUQ

【Steam(R)ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/3713380/

■前作『ARMORED CORE MOBILE MISSION』も好評配信中!

前作にあたる『ARMORED CORE MOBILE MISSION』は、Nintendo Switch/Steamにて好評配信中です。新作と合わせてぜひお楽しみください。

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088044

【Steam(R)ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/3633410/

■さらに復刻決定を発表した2タイトル!

本イベントにて「G-MODEアーカイブス」より新作2タイトルの復刻が決定したことを、シークレット発表いたしました。

ゲームの詳細は順次お知らせ予定ですので、ぜひ続報をお待ちください。

■1.『G-MODEアーカイブス58 激弾娘 あかね & あおい』

【タイトル】G-MODEアーカイブス58 激弾娘 あかね & あおい

【コピーライト】(C) G-MODE Corporation

■2.『G-MODEアーカイブス+ エクセリオンDX』※画像は開発中のものです

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ エクセリオンDX

ジャレコ作品

【コピーライト】(C) CITY CONNECTION CO., LTD. (C) G-MODE Corporation

■復刻希望フィーチャーフォンゲームを大募集!

復刻してほしいフィーチャーフォンゲームの 「タイトル・メーカー名」と「#GMODEアーカイブス」タグをつけて、対象ポストを引用リポストして教えてください。

【対象ポスト】

https://x.com/GmodePR/status/1907267335045644796

※開発の参考にさせていただきますが、復刻のお約束はできないことをご了承下さい。

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

▼「G-MODEアーカイブス」ポータルサイト

https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。