OWV・OCTPATHによる史上初の連動型2DAYSワンマンライブ　「OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025TWO THRONE」

吉本興業株式会社

吉本興業所属のボーイズグループ、OWV・OCTPATHが、2025年12月13日(土)・14日(日)に神奈川・横浜BUNTAIにて、史上初の連動型2DAYSワンマンライブを開催することが決定いたしました。

タイトルは、‘’王座が2つある=両者が主役‘’を意味する『TWO THRONE』。

今年でデビュー5周年を迎えるOWVと、デビュー3周年を迎えたOCTPATHが、互いにこれまでの活動を通して培ってきた威厳と力強さを示すライブとなっております。

DAY1はOCTPATH、DAY2はOWVと2日にわたってワンマンライブを実施しますが、ただのワンマンライブではなく、サブタイトルにもあるように‘連動型2DAYSワンマンライブ’となっており、2日間見ていただくと、ライブの全貌がわかる物語をご用意しております。

また、今回2DAYSということで、とある企業様のご協力のもと、横浜BUNTAI近くのホテルと連動しライブがより楽しめる特典付きのお部屋もご用意しております。詳細は後日発表予定です。

チケットは、本日6月12日(木)21:00 よりOWV・OCTPATHそれぞれのオフィシャルファンクラブにて最速先行を開始いたします。

- 『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』開催概要

【DAY1:OCTPATH】

日程:12月13日(土)

時間:16:00開場/17:00開演

場所:横浜BUNTAI(神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1)

【DAY2:OWV】

日程:12月14日(日)

時間:14:00開場/15:00開演

場所:横浜BUNTAI(神奈川県横浜市中区不老町2‐7₋1)

<チケット販売スケジュール>

FC最速先行:6月12日(木)21:00~7月8日(火)11:00

<チケット料金>

●通し券

2DAYS 通し券:\15,000(税込)

2DAYS 通し券:特典グッズ付き\17,000(税込)

●単券

1DAY 一般チケット \9,500(税込)

ファミリーチケット 大人 \9,500(税込)※FC先行のみ

ファミリーチケット 中学生以下 \5,500(税込)※FC先行のみ

※後日発表予定の宿泊プランは【お部屋のみ】となり、 チケットはつきませんので予めご了承ください。

<特設ページ>

▼OWV特設ページ:https://owv.jp/feature/two_throne

▼OCTPATH特設ページ:https://octpath-official.com/feature/two_throne

- OWVプロフィール

【OWV (読み:オウブ)】

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4人で結成されたボーイズグループ。グループ名は Our only Way to get Victoryの頭文字から取っており「誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む」という4人の強い意志が込められている。

<OWVニュース>

2025年4月9日(水)リリース3rd Album『Supernova』

世界的プロデューサーRyosuke”Dr.R”Sakaiが表題曲とリード曲を担当!

<SNS>

●OWV公式サイト:https://owv.jp/

●OWV公式X:https://x.com/owv_official

●OWV公式Instagram:https://www.instagram.com/owv_official/

●OWV公式 TikTok: https://www.tiktok.com/@owv_official_jp

●OWV公式YouTube:https://www.youtube.com/@OWV_officia

- OCTPATH プロフィール

【OCTPATH (読み:オクトパス)】

「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成されたボーイズグループ。

OCTPATHならではの道(PATH)をファンの皆様と共に歩み、固定概念にとらわれない変幻自在な活動をし、常に上の音域・領域(OCTAVE)への道(PATH)を追求していく。

<OCTPATHニュース>

●2025年5月28日(水)リリース!7th single『また夏に帰ろう』

RYOJI(from ケツメイシ)が楽曲提供!

●『OCTPATH Showcase2025~a la carte~』

<公演スケジュール>

【大阪】

日時:6月26日(木) 18:00開場/19:00開演

場所:Zepp Namba (大阪府大阪市浪速区敷津東 2-1-39)

【東京】

日時: 7月10日(木) 18:00開場/19:00開演

場所:Zepp Haneda(東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H)

<SNS>

●OCTPATH公式サイト:https://octpath-official.com

●OCTPATH公式X:https://twitter.com/OCTPATHofficial

●OCTPATH公式Instagram:https://www.instagram.com/octpath_official/

●OCTPATH公式 TikTok: https://www.tiktok.com/@octpath

●OCTPATH公式YouTube:https://www.youtube.com/c/OCTPATH_official

●OCTPATH公式LINE:https://page.line.me/046cyzse