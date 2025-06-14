Çò°æ¸÷»Ò¡õ¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥²ー¥¹ ¥É¥¤¥Ä¡¦¥êー¥È¸ø±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¤³¦¤¬Ç§¤á¤ëÆüËÜ¿Í¥êー¥È²Î¼ê¡¢Çò°æ¸÷»Ò¡£¤½¤ÎÈæÎà¤Ê¤²ÎÀ¼¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î±ü¤ËÀø¤à´¶¾ð¤Þ¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥êー¥È¤Î¿¿¿ñ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ì¾¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥²ー¥¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î²Î¤¤¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»¤¬¡¢Çò°æ¸÷»Ò¤ÎÉ½¸½¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤Èµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¡¢¾¾ËÜ¤ÈÅìµþ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë´ñÀ×¤Î¶¦±é¡£
======ÇßÄÅ»þÈæ¸Å»á¥³¥á¥ó¥È======
Ì´¤Î²Î¶Ê¥Ç¥å¥ª
¡¡¤³¤ì¤Ï´ñÀØ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡ª
¡¡Çò°æ¸÷»Ò¡Ê¥½¥×¥é¥Î¡¢¥á¥¾¥½¥×¥é¥Î¡Ë¤È¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥²ー¥¹¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬º£²Æ¤Î£¸·î18Æü¤Ë¥È¥Ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Çò°æ¤ò£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤â¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Ï¥ë¥È¥àー¥È¡¦¥Ø¥ë¤È¤Î²Î¶Ê¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥²ー¥¹¤â£²£°£°£²Ç¯¤Î½éÍèÆü°ÊÍè¡¢ÍèÆü¤´¤È¤Ë¸ø±é¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥Îー¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥×¥ì¥¬¥ë¥Ç¥£¥¨¥ó¤È¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆóÁÈ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î²Î¶Ê¥Ç¥å¥ª¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¶ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¼ê¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬»×¤¤¤â³Ý¤±¤Ì°ÕÁÛ¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·À¸¤ß½Ð¤¹Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢Çò°æ¤È¥Ø¥ë¤¬À¤³¦¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯ÃÎÅª¤Ë¹¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥¬¥ë¥Ç¥£¥¨¥ó¤È¥²ー¥¹¤ÏÀ¤³¦¤òÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ«¿ì¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤à¡£Î¾¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁê¾è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÇò°æ¤È¥²ー¥¹¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î²Î¶Ê¥Ç¥å¥ª¤¬Î©¤Á¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥åー¥Ù¥ë¥È¡¢¥·¥åー¥Þ¥ó¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·î18Æü¤ËÎ¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡¢¡¢¡¢¡£¡¡¡¡¡¡
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡áÅìµþ¸ø±é¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë17»þ³«±é
¾ì½ê¡§TOPPAN¥Ûー¥ë¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¿åÆ»£±ÃúÌÜ3-3
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ê¥ó¥¢ー¥È
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡¡¡¡¡¡SÀÊ7,£°00±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡AÀÊ4,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡§TOPPAN¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡:03-5840-2222
https://www.toppanhall.com/ticket/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡§03-3440-7571
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ê¥ó¥¢ー¥Ècs@airartcommunity.com 070-2795-3177¡Ê·î～¶â¡¡9:00-17:00¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½Ð±é¡§ Çò°æ¸÷»Ò(¥á¥¾¥½¥×¥é¥Î)¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥²ー¥¹(¥Ô¥¢¥Î)
Mitsuko Shirai Mezzo Soprano, Michael Gees piano
*¶ÊÌÜÅù¾ÜºÙ¡§ÅºÉÕ¥Á¥é¥·»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¾¾ËÜ¸ø±é/Seiji Ozawa Matsumoto Festival¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë19:00
¾ì½ê¡§¾¾ËÜ»Ô²»³ÚÊ¸²½¥Ûー¥ë¡Ê¥¶¡¦¥Ïー¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§\6,000 U-25\3,000
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§https://www.ozawa-festival.com/tickets
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥»¥¤¥¸¡¦¥ª¥¶¥ï ¾¾ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
Tel.0263-39-0001(Ê¿Æü9:00~17:00 )¡¡
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://www.ozawa-festival.com/programs/2025/chamber-03.html
¡¡¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Profile
Çò°æ¸÷»Ò,¥á¥¾¡¦¥½¥×¥é¥Î
Ä¹Ìî¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È²»³ÚÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¡£1973Ç¯¥Õー¥´¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ²Î¶Ê¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢1974Ç¯¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥åー¥Þ ¥ó¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÍ¥¾¡¸å¡¢¹ñºÝÅª¥êー¥È²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ³Ú¡¢½¡¶µ¶Ê¡¢´É¸¹³Ú¶Ê¤Î¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢±éÁÕ²È¤È¤Î¶¦±é¤âÂ¿¤¤¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ï¥ë¥È¥àー¥È¡¦¥Ø¥ë¤È¤Ï1972Ç¯¤«¤é¥Ç¥å¥ª¤òÁÈ¤ó ¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö²Î¤ÈÈ¼ÁÕ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥êー¥È¥Ç¥å¥ª¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ 2006Ç¯£µ·î¡¢ÆÍÁ³¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ìー¾É¸õ·²¤ËØí¤êÆþ±¡¡£¤½¤Î¸å¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯£²·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ê¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥é¡¦¥Õ¥© ¥ë¡¦¥¸¥å¥ë¥Í¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥·¥åー¥Ù¥ë¥È¤Î¥êー¥È¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«Í³¤Ê²»³Ú¤ÇÄ°½°¤òÌ¥ Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ø¥ë¤È¶¦¤Ë¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨²»³ÚÂç³Ø¤Ë¡Ö¥êー¥È¥Ç¥å¥ª²Ê¡×¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥«ー¥ë¥¹¥ëー ¥¨²»³ÚÂç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤ëËµ¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó²¤ÊÆ³ÆÃÏ¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤â³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1982Ç¯¥·¥åー¥Þ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¥Ä¥ô¥£¥«¥¦»Ô ¤è¤ê¥·¥åー¥Þ¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢1996Ç¯½Ð¸÷²»³ÚÂç¾Þ¡¢1997Ç¯Âè£±²óABC¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡¢2005Ç¯ÅÙÂè56²ó·Ý½ÑÁª¾©Ê¸ Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢2008Ç¯»ç¼úË«¾Ï¡¢2010Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¸ùÏ«½½»ú¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü ¾®´Ë¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢Âç³Ø¤«¤éÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Dr.h.c.¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£ 2009Ç¯¤è¤ê¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¾·æÛ¶µ¼ø¡£
¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥²ー¥¹¡¢¥Ô¥¢¥Î
¡ÖÈóËÞ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÈà¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤³¤½¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£²»³Ú²È¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢1953Ç¯¤Ë¡Ö²»³Ú¤Î¶Á¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×À¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²ー¥¹¤Ï¡¢3ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1961Ç¯¡¢8ºÐ¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ª¤è¤Ó¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥Æ¥¦¥àµëÈñ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÂè1°Ì³ÍÆÀ¡£¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¼«Í³¤Ê²»³Ú¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¶¯¤¯¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤â²È¤âÎ¥¤ì¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÁ¥¾åÀ¸³è¤â´Þ¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¥Ï¥Îー¥ô¥¡ー¤Î²»³ÚÂç³Ø¤ØÉü³Ø¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤äºî¶Ê¤ò³Ø¤Ó¡¢Èà¤Î¡Ø¼«Í³¤Ê²»³Ú¡Ù¤È¡Ø²»³Ú¤Î¶Á¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÙÀ¤³¦¤Ï¤Ä¤¤¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡£¥¦¥£ー¥ó²»³Ú¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ª¤è¤Ó¥Ç¥È¥â¥ë¥È¡¢¥Ï¥Îー¥Õ¥¡ー¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥º¤äºî¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¡¢º£¤ä¡¢ºî¶Ê²È¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÎà¤¤µ©¤Ê¥êー¥È¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Æ¥Îー¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥×¥ì¥¬¥ë¥Ç¥£¥¨¥ó¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦±é¡¢¥¦¥£¥°¥â¥¢¥Ûー¥ë¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡¢¥¹¥«¥éºÂ¡Ê¥ß¥é¥Î¡Ë¡¢¥«ー¥Í¥®ー¥Ûー¥ë¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¡ÒÅìµþ¤Î²Æ¡Ó²»³Úº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·¥åー¥Ù¥ë¥È¤Î²Î¶Ê½¸¡ÔÅß¤ÎÎ¹¡Õ¤ÇÌ¾È¼ÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¤¢¤ë¥®¥ë¥»¥ó¥¥ë¥Ò¥§¥ó¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½¸¤¦¾ì¤ò¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖConsole Theater¡×¤ò³«Àß¡£²»³Ú¡¢±é·à¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯Îá¤âÀÊÌ¤âÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ý½Ñ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2009Ç¯¤è¤ê¥±¥ë¥ó²»³ÚÂç³Ø¤Ç¼¼Æâ³Ú¡ÊÀ¼³Ú¡Ë¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤Î»ØÆ³¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä: 108-0074ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-24-41¡¡¥Õ¥§¥¢¥Í¥¹¹âÎØ101
TEL¡§03-3440-7571 FAX¡§03-3440-7383¡¡shunshi@mx6.nisiq.net
https://tokyoartists.jimdofree.com
¶¨ÎÏ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ê¥ó¥¢ー¥È:uchikura@airartcommunity.com¡¡¡¡Tel:∔81-70-2795-3177
https://airartcommunity.com