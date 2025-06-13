【抽選100名様】無料お試しでAmazonギフトカード5,000円分プレゼント！キャンペーン開催

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株式会社パルミー




株式会社パルミー（所在地：東京都港区、代表取締役：大野英紀、以下パルミー）は、本日2025年6月13日(金)12時00分～2025年6月23日(月)18時59分までの期間、パルミーの無料お試しをご利用いただいた方の中から抽選100名様にAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。



【開催期間】


2025年6月13日(金)12時00分～2025年6月23日(月)18時59分



【応募条件】


期間中にパルミーの無料お試しを開始し、3日間ご利用継続された方。


※無料お試しから72時間以内に解約した場合、ご応募は無効となります。



【応募方法】


無料お試し開始時にお送りするメール記載の応募フォームよりご応募ください。



【内容】


抽選100名様にAmazonギフトカードをプレゼントいたします。



▼詳しくはこちら


https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes


パルミーとは


イラストやマンガの描き方を自宅で学べるオンライン教室です。イラストレーター、漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多彩な「プロ」が講師を務めています。月額定額制で受講できる「月謝制」は、累計利用者数30,000名を突破しました。



▼公式サイト


https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes



▼公式X


https://x.com/palmie_oekaki



▼公式Youtube


https://youtube.com/@palmie