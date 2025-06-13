【抽選100名様】無料お試しでAmazonギフトカード5,000円分プレゼント！キャンペーン開催
株式会社パルミー
株式会社パルミー（所在地：東京都港区、代表取締役：大野英紀、以下パルミー）は、本日2025年6月13日(金)12時00分～2025年6月23日(月)18時59分までの期間、パルミーの無料お試しをご利用いただいた方の中から抽選100名様にAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
【開催期間】
2025年6月13日(金)12時00分～2025年6月23日(月)18時59分
【応募条件】
期間中にパルミーの無料お試しを開始し、3日間ご利用継続された方。
※無料お試しから72時間以内に解約した場合、ご応募は無効となります。
【応募方法】
無料お試し開始時にお送りするメール記載の応募フォームよりご応募ください。
【内容】
抽選100名様にAmazonギフトカードをプレゼントいたします。
▼詳しくはこちら
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
パルミーとは
イラストやマンガの描き方を自宅で学べるオンライン教室です。イラストレーター、漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多彩な「プロ」が講師を務めています。月額定額制で受講できる「月謝制」は、累計利用者数30,000名を突破しました。
▼公式サイト
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
▼公式X
https://x.com/palmie_oekaki
▼公式Youtube
https://youtube.com/@palmie