【LURF GALLERY】5名のアーティストによるグループ展「着想と実行」を2025年6月27日(金)よりルーフギャラリー2Fにて開催

この度、LURF GALLERY(ルーフギャラリー)2Fでは、グループ展「着想と実行」を開催いたします。

本展は、東京藝術大学(大学院)にゆかりを持ちながら、それぞれ異なる世代・視点・技法で制作に取り組む5名の作家によるグループ展です。

その中で、「着想」から制作を始める作家と、「実行」から制作を始める作家という2つのアプローチに着目し、その違いが作品にどのように反映されているかをひとつの軸としています。

こうしたアプローチの違いは、単なる制作手法の差異にとどまらず、作家の思考や感性、そして表現のあり方にまで深く関わっています。

本展では、そうした多様な表現のなかに鑑賞者の皆様が自由に身を置き、作品と向き合うことで、それぞれの作品から何かを感じ取り、何かを見出していただけることを心より願っております。展示会期は2025年6月27日(金)から7月27日(日)まで。

■ 展示詳細

グループ展 「着想と実行」

会期|2025年6月27日(金)~7月27日(日)

会場|LURF GALLERY 2F

時間|11:00 - 19:00

住所|150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1

アーティスト|上田尚宏、増田将大、三成花奈、城間雄一、金子葵

協力|ALPHA ET OMEGA

LURF GALLERY 公式サイト(https://lurfgallery.com/)

■アーティストプロフィール

上田尚宏 | Takahiro Ueda

2010年 東京藝術大学大学院 先端芸術表現専攻 修了

2011年 文化庁新進芸術家海外研修制度、吉野石膏美術振興財団、DAAD(ドイツ学術交流会)からの助成を受け渡独

2019年に帰国、現在は東京を拠点に活動

【主な個展】

2024年 「There is no meaning, (or only meanings there)」Bohemian's Guild CAGE/東京・神保町

2016年 「geo / res」CAPSULE Gallery/東京・池尻

【主なグループ展】

2021年 「The Still Point - まわる世界の静止点」kudan house/東京・九段北

2020年 SCAI 30th Anniversary Exhibition「アースライト―SFによる抽象の試み」駒込倉庫/東京・駒込

2014年 「Temporal Measures」White Rainbow/ロンドン

【受賞歴】

2011年 第14回岡本太郎現代芸術賞 入選 川崎市岡本太郎美術館/神奈川・川崎

Instagram|@tkhrd__(https://www.instagram.com/tkhrd__/)

HP|takahiroueda.com(https://takahiroueda.com/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeJ3U_m5KjHX2Ff-tiGQurYVukLyW_Yh0CAggrDagHZ7kr0XMOYbdWJkud1IA_aem_Fme2njJMUu-lnYt4N3c_3A)

増田将大 | Masahiro Masuda

1991年 静岡県出身

2014年 東京藝術大学 美術学部 絵画科油画専攻 卒業

2017年 東京藝術大学大学院 美術研究科 油画・技法材料研究室 修了

2020年 東京藝術大学大学院 美術研究科 博士後期課程 修了(博士号取得)

【主な個展】

2024年 「Shape of time」MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY/東京・日本橋

2022年 「Scattered and Connected」MARUEIDO JAPAN/東京・赤坂

2019年 「Scattered time」銀座蔦屋書店/東京・銀座

2018年 「Moment’s」GALLERY MoMo Ryogoku/東京・両国

【主なグループ展】

2025年 「時のかたち」YUGEN GALLERY/東京・南青山

2023年 「Hands across the sea」bonte gallery the palace 131/韓国・ソウル

2023年 「VOCA展2020 現代美術の展望-新しい平面作家たち-」上野の森美術館/東京・上野

2022年 「ANTENNA KODAI」HIRO OKAMOTO/東京・神宮前

2020年 「神宮の杜芸術祝祭」明治神宮ミュージアム/東京・原宿

【主なパブリックコレクション】

2023年 UESHIMA COLLECTION

2014年 公益財団法人 現代芸術振興財団 前澤友作コレクション

Instagram|@masudamasahiro(https://www.instagram.com/masudamasahiro/?hl=ja)

HP|www.masahiro-masuda.com(https://www.masahiro-masuda.com/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAafPB21QMfzgGEp5RRQZFHmnG_y0-QR6VfAuWJDbNJ38Yt8W8_s3r2dHxnrHzg_aem_whe84vu8kKQDezk-FfbPQw)

三成花奈 | Kana Mitsunari

山口県生まれ

東京藝術大学大学院 美術研究科修士課程 油画技法・材料研究室 在籍

【主な個展】

2024年 「Still Life」TAKU SOMETANI GALLERY/東京・神宮前

2023年 「semi-fiction」下北沢アーツ/東京・下北沢

【主なグループ展】

2025年 「grid4」biscuit gallery/東京・新宿

2023年 「Short Short」東京藝術大学/東京・上野

Instagram|@mitsunari_kana(https://www.instagram.com/mitsunari_kana/)

X|@mitsunari_kana(https://x.com/mitsunari_kana)

城間雄一 | Yuichi Shiroma

2023年 武蔵野美術大学 油絵学科 油絵専攻 卒業

2025年 東京藝術大学大学院 美術研究科絵画専攻 油画第一研究室 修了

【主な展示】

2025年 「第73回東京藝術大学 卒業・修了作品展」東京藝術大学/東京・上野

2024年 KUMA experiment2024-25 vol.1 『Polyphony』クマ財団ギャラリー/東京・六本木

2024年 「第2回BUG Art Award ファイナリスト展」BUG/東京・丸の内

2024年 「地とレンズ」Empathy Gallery/東京・神宮前

2024年 「ダメな天使」銀座蔦屋書店/東京・銀座

【受賞歴】

2024年 クマ財団 採択

2024年 第2回 BUG ART AWARD ファイナリスト 選出

2022年 WATOWA ART AWARD 2022 準グランプリ 薄久保香賞 ヒロ杉山賞

2020年 FACE2020 入選

2019年 シェル美術賞展2019 入選

2019年 第15回 世界絵画大賞展 遠藤彰子賞

2017年 第27回 全日本アートサロン絵画大賞展 文部科学大臣賞

Instagram|@shi_take1234(https://www.instagram.com/shi_take1234/)

金子葵 | Aoi Kaneko

2003年 静岡県生まれ

2021年 東京藝術大学 美術学部 絵画科油画専攻 入学

現在、東京藝術大学大学院 美術研究科 技法材料研究室に在籍

【主な個展】

2024年 「トリップ・BEST」Gallery Blue3143, ALPHA ET OMEGA/東京・南青山

2023年 「魔法クラブ」Bohemian's Guild/東京・神保町

2023年 「Circus」穏田ギャラリー, ALPHA ET OMEGA/東京・神宮前

【主なグループ展】

2024年 「ART FAIR TOKYO」東京国際フォーラム/東京・丸の内

2022年 「point de depart」文房堂ギャラリー/東京・神保町

2022年 「BLISSFUL ABODE」haco/東京・谷中

Instagram|@gogo_gyunyuu(https://www.instagram.com/gogo_gyunyuu/)

■ 展示作品の販売について

2025年6月27日(金)11:00よりLURF GALLERYの会場にて作品購入の申込を受付いたします。

作品に関するお問い合わせは、下記ウェブサイトよりお願いいたします。

※プレセールスの状況により会期前に一部作品の販売が終了することがございます。

ウェブサイト|https://lurfgallery.com/(https://lurfgallery.com/)

LURF GALLERY(ルーフギャラリー)

LURF GALLERY 2FLURF GALLERY 1F

ルーフギャラリーは、自由な発想と革新的な表現を追求する場として2022年、代官山に開廊。

私たちが注目するのは、年齢やキャリアにとらわれず、独自の視点と感性をもって、モダンとコンテンポラリーのあいだを行き来しながら、自らのスタイルを探求し続けるアーティストたちです。時代をとらえる感性と、過去への敬意が共存する作品と真摯に向き合い、その魅力を丁寧に伝えてまいります。

営業時間:11:00-19:00 *不定休

住所:150-0033 東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F・2F

アクセス:代官山駅から徒歩5分 【GoogleMap(https://www.google.com/maps/place/LURF+GALLERY/@35.647916,139.6911899,15z/data=!3m2!4b1!5s0x60188b4588446a25:0x827e7fde03fdd8df!4m6!3m5!1s0x60188be885b54b63:0x9f7ee96a33eccf8a!8m2!3d35.647899!4d139.7014682!16s%2Fg%2F11s2s8z5xd?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDQyNy4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7dc8ac11-e512-4bf3-8aa2-f512e2ace64a)】

■ Website

https://lurfgallery.com/

■ Instagram

https://www.instagram.com/lurfgallery/

■ X

https://x.com/lurfgallery