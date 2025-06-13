【一次先行 好評受付中】STU48個人ファンクラブ主催・オリジナル朗読劇『炎夏の花』開催！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』の開催を決定いたしました。
2025年7月21日（月・祝）広島、7月25日（金）東京にて、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』が開催されます。
尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花の４名が出演いたします。
本公演では、広島が被爆してから80年という節目に、“平和”を見つめる物語を朗読劇としてお届けいたします。
現在、各メンバーの個人ファンクラブにて一次チケットを好評受付中です。皆さまのご応募をお待ちしております。
▼ご入会はこちらから
尾崎世里花
https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)
信濃宙花
https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)
高雄さやか
https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)
原田清花
https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)
＜公演概要＞
【タイトル】
STU48 オリジナル朗読劇「炎夏の花」
【公演日程】
♦2025年7月21日（月・祝）
［広島］エディオン紙屋町ホール 広島県広島市中区紙屋町2－1－18 東館9F
＜1部＞開場 13:45／開演 14:15
＜2部＞開場 16:45／開演 17:15
♦2025年7月25日（金）
［東京］STU48東京劇場（Club Mixa） 東京都豊島区東池袋1-14-3
＜1部＞開場 13:30／開演 14:15
＜2部＞開場 16:30／開演 17:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
【出演メンバー】
尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花
【演出／脚本】
演出：田邊俊喜 https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki(https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki)
脚本：月森葵 https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi(https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi)
【あらすじ】
物語の主人公は、広島を訪れた女子高生たち。
何気ない修学旅行の中で出会ったひとりの少女との出会いが、彼女たちの心に少しずつ変化をもたらしていく。
前を向いて歩く気持ちを忘れずに、平和と命、そしてこの先の未来を見つめる。
今を生きる私たちに、そっと寄り添う一編。
【席種／料金】
１.特典付きチケット：11,000円
（特典：カメコタイムでの撮影・公演後ツーショット撮影）
２.観覧限定チケット：5,500円
（公演後お見送り付き）
※全席指定／整理番号付き
※別途チケット発券手数料がかかります。
※別途ドリンク代がかかります。（東京公演のみ）
※観覧限定チケットは、後方またはサイド席の配席となりますので、予めご了承ください。
＜特典のツーショット撮影について＞
※チケットお申し込み時、ご入会されているFCを選択いただきます。ツーショットは、そこで選択されたメンバーとの撮影となります。
※複数のFCへご入会されている場合は、必ずツーショットを希望されるメンバーのFCを選択してください。チケットの当選確定後の、ツーショットのメンバー変更等は一切お受けできませんので、予めご了承ください。
【チケット販売情報】
＜一次受付＞ ※抽選
チケット申込期間：2025年6月9日（月）18:00～2025年6月15日（日）23:59まで
当落発表：2025年6月18日（水）18:00ごろ
＜二次受付＞ ※抽選
当落発表：2025年6月30日（月）18:00ごろ
※一次受付にてSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。
※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。
※チケットお申し込み時の注意事項をよくお読みの上、お申し込みください。
【お申込可能枚数】
おひとり様最大1枚まで購入可能 ※1会員様 1枚
複数券種お申し込みされたい場合は、各券種それぞれでお申し込みください。
【チケットお申し込み】
尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花オフィシャルファンクラブよりお申し込みください。
※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。
▼お申し込みはこちら
尾崎世里花
https://osakiserika-fc.jp/tickets/all/pages/1
信濃宙花
https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1)
高雄さやか
https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1(https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1)
原田清花
https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1)
▼イベント詳細はこちら
尾崎世里花
https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK(https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK)
信濃宙花
https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE(https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE)
高雄さやか
https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz(https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz)
原田清花
https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4(https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4)
【STU48 ソロファンクラブ詳細】
メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。
■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://stu48solofanclub.studio.site/(https://stu48solofanclub.studio.site/)
■尾崎世里花 オフィシャルファンクラブ
https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■信濃宙花 オフィシャルファンクラブ
https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■高雄さやか オフィシャルファンクラブ
https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■原田清花 オフィシャルファンクラブ
https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)
※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。