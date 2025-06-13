【一次先行 好評受付中】STU48個人ファンクラブ主催・オリジナル朗読劇『炎夏の花』開催！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』の開催を決定いたしました。

2025年7月21日（月・祝）広島、7月25日（金）東京にて、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』が開催されます。

尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花の４名が出演いたします。

本公演では、広島が被爆してから80年という節目に、“平和”を見つめる物語を朗読劇としてお届けいたします。

現在、各メンバーの個人ファンクラブにて一次チケットを好評受付中です。皆さまのご応募をお待ちしております。

▼ご入会はこちらから

尾崎世里花

https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)

信濃宙花

https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)

高雄さやか

https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)

原田清花

https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)

＜公演概要＞

【タイトル】

STU48 オリジナル朗読劇「炎夏の花」

【公演日程】

♦2025年7月21日（月・祝）

［広島］エディオン紙屋町ホール 広島県広島市中区紙屋町2－1－18 東館9F

＜1部＞開場 13:45／開演 14:15

＜2部＞開場 16:45／開演 17:15

♦2025年7月25日（金）

［東京］STU48東京劇場（Club Mixa） 東京都豊島区東池袋1-14-3

＜1部＞開場 13:30／開演 14:15

＜2部＞開場 16:30／開演 17:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【出演メンバー】

尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花

【演出／脚本】

演出：田邊俊喜 https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki(https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki)

脚本：月森葵 https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi(https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi)

【あらすじ】

物語の主人公は、広島を訪れた女子高生たち。

何気ない修学旅行の中で出会ったひとりの少女との出会いが、彼女たちの心に少しずつ変化をもたらしていく。

前を向いて歩く気持ちを忘れずに、平和と命、そしてこの先の未来を見つめる。

今を生きる私たちに、そっと寄り添う一編。

【席種／料金】

１.特典付きチケット：11,000円

（特典：カメコタイムでの撮影・公演後ツーショット撮影）

２.観覧限定チケット：5,500円

（公演後お見送り付き）

※全席指定／整理番号付き

※別途チケット発券手数料がかかります。

※別途ドリンク代がかかります。（東京公演のみ）

※観覧限定チケットは、後方またはサイド席の配席となりますので、予めご了承ください。

＜特典のツーショット撮影について＞

※チケットお申し込み時、ご入会されているFCを選択いただきます。ツーショットは、そこで選択されたメンバーとの撮影となります。

※複数のFCへご入会されている場合は、必ずツーショットを希望されるメンバーのFCを選択してください。チケットの当選確定後の、ツーショットのメンバー変更等は一切お受けできませんので、予めご了承ください。

【チケット販売情報】

＜一次受付＞ ※抽選

チケット申込期間：2025年6月9日（月）18:00～2025年6月15日（日）23:59まで

当落発表：2025年6月18日（水）18:00ごろ

＜二次受付＞ ※抽選

当落発表：2025年6月30日（月）18:00ごろ

※一次受付にてSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。

※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。

※チケットお申し込み時の注意事項をよくお読みの上、お申し込みください。

【お申込可能枚数】

おひとり様最大1枚まで購入可能 ※1会員様 1枚

複数券種お申し込みされたい場合は、各券種それぞれでお申し込みください。

【チケットお申し込み】

尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花オフィシャルファンクラブよりお申し込みください。

※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。

▼お申し込みはこちら

尾崎世里花

https://osakiserika-fc.jp/tickets/all/pages/1

信濃宙花

https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1)

高雄さやか

https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1(https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1)

原田清花

https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1)

▼イベント詳細はこちら

尾崎世里花

https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK(https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK)

信濃宙花

https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE(https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE)

高雄さやか

https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz(https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz)

原田清花

https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4(https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4)

【STU48 ソロファンクラブ詳細】

メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。

■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト

https://stu48solofanclub.studio.site/(https://stu48solofanclub.studio.site/)

■尾崎世里花 オフィシャルファンクラブ

https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE（ファンクラブ限定ストア）

■信濃宙花 オフィシャルファンクラブ

https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE（ファンクラブ限定ストア）

■高雄さやか オフィシャルファンクラブ

https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE（ファンクラブ限定ストア）

■原田清花 オフィシャルファンクラブ

https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE（ファンクラブ限定ストア）

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)

※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。