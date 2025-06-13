【一次先行 好評受付中】STU48個人ファンクラブ主催・オリジナル朗読劇『炎夏の花』開催！

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株式会社ANYLAND


株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』の開催を決定いたしました。






2025年7月21日（月・祝）広島、7月25日（金）東京にて、STU48個人ファンクラブ主催のオリジナル朗読劇『炎夏の花』が開催されます。


尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花の４名が出演いたします。


本公演では、広島が被爆してから80年という節目に、“平和”を見つめる物語を朗読劇としてお届けいたします。



現在、各メンバーの個人ファンクラブにて一次チケットを好評受付中です。皆さまのご応募をお待ちしております。



▼ご入会はこちらから


尾崎世里花


https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)



信濃宙花


https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)



高雄さやか


https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)



原田清花


https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)




＜公演概要＞

【タイトル】


STU48 オリジナル朗読劇「炎夏の花」




【公演日程】


♦2025年7月21日（月・祝）


［広島］エディオン紙屋町ホール　広島県広島市中区紙屋町2－1－18 東館9F


＜1部＞開場　13:45／開演　14:15


＜2部＞開場　16:45／開演　17:15



♦2025年7月25日（金）


［東京］STU48東京劇場（Club Mixa）　東京都豊島区東池袋1-14-3


＜1部＞開場　13:30／開演　14:15


＜2部＞開場　16:30／開演　17:00



※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。




【出演メンバー】


尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花




【演出／脚本】


演出：田邊俊喜　https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki(https://spacenoid.jp/member/tanabetoshiki)


脚本：月森葵　https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi(https://spacenoid.jp/member/tsukimoriaoi)




【あらすじ】


物語の主人公は、広島を訪れた女子高生たち。


何気ない修学旅行の中で出会ったひとりの少女との出会いが、彼女たちの心に少しずつ変化をもたらしていく。


前を向いて歩く気持ちを忘れずに、平和と命、そしてこの先の未来を見つめる。


今を生きる私たちに、そっと寄り添う一編。




【席種／料金】


１.特典付きチケット：11,000円


（特典：カメコタイムでの撮影・公演後ツーショット撮影）



２.観覧限定チケット：5,500円


（公演後お見送り付き）



※全席指定／整理番号付き


※別途チケット発券手数料がかかります。


※別途ドリンク代がかかります。（東京公演のみ）


※観覧限定チケットは、後方またはサイド席の配席となりますので、予めご了承ください。



＜特典のツーショット撮影について＞


※チケットお申し込み時、ご入会されているFCを選択いただきます。ツーショットは、そこで選択されたメンバーとの撮影となります。


※複数のFCへご入会されている場合は、必ずツーショットを希望されるメンバーのFCを選択してください。チケットの当選確定後の、ツーショットのメンバー変更等は一切お受けできませんので、予めご了承ください。




【チケット販売情報】


＜一次受付＞　※抽選


チケット申込期間：2025年6月9日（月）18:00～2025年6月15日（日）23:59まで


当落発表：2025年6月18日（水）18:00ごろ



＜二次受付＞　※抽選


当落発表：2025年6月30日（月）18:00ごろ


※一次受付にてSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。



※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。


※チケットお申し込み時の注意事項をよくお読みの上、お申し込みください。




【お申込可能枚数】


おひとり様最大1枚まで購入可能 ※1会員様 1枚


複数券種お申し込みされたい場合は、各券種それぞれでお申し込みください。




【チケットお申し込み】　


尾崎世里花・信濃宙花・高雄さやか・原田清花オフィシャルファンクラブよりお申し込みください。


※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。




▼お申し込みはこちら


尾崎世里花


https://osakiserika-fc.jp/tickets/all/pages/1



信濃宙花


https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://shinanosoraha.official-fc.site/tickets/all/pages/1)



高雄さやか


https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1(https://www.takaosayaka-fc.jp/tickets/all/pages/1)



原田清花


https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://haradasayaka.official-fc.site/tickets/all/pages/1)




▼イベント詳細はこちら


尾崎世里花


https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK(https://osakiserika-fc.jp/news/detail/638tEfiN5nh3tL9DXRuYQK)



信濃宙花


https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE(https://shinanosoraha.official-fc.site/news/detail/3LWdxNYW0SvSoUG23AEAqE)



高雄さやか


https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz(https://www.takaosayaka-fc.jp/news/detail/3YzJUvGR55q4PR2J0h7mMz)



原田清花


https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4(https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/3D4tTxqXCNS51JubsFfxf4)





【STU48 ソロファンクラブ詳細】

メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。



■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト


https://stu48solofanclub.studio.site/(https://stu48solofanclub.studio.site/)




■尾崎世里花 オフィシャルファンクラブ


https://osakiserika-fc.jp/(https://osakiserika-fc.jp/)



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・TICKET


・STORE（ファンクラブ限定ストア）




■信濃宙花 オフィシャルファンクラブ


https://shinanosoraha.official-fc.site/(https://shinanosoraha.official-fc.site/)



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・TICKET


・STORE（ファンクラブ限定ストア）




■高雄さやか オフィシャルファンクラブ


https://www.takaosayaka-fc.jp/(https://www.takaosayaka-fc.jp/)



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・TICKET


・STORE（ファンクラブ限定ストア）




■原田清花 オフィシャルファンクラブ


https://haradasayaka.official-fc.site/(https://haradasayaka.official-fc.site/)



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・TICKET


・STORE（ファンクラブ限定ストア）





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)





※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。