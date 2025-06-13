【6/18～開催】拡大するインバウンド市場の課題やニーズを解決する最新サービス・製品が東京に集結！「インバウンド集客フェア」

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2025年6月18日（水）～20日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて日本最大級のマーケティングの総合展「第17回 マーケティングWeek -夏 2025 -」内にて訪日外国人観光客をターゲットとしたマーケティング製品やサービスが出展する「インバウンド集客フェア 」を開催いたします。

マーケティングWeek -夏 2025 - 内 インバウンド集客フェア

会期：2025年6月18日（水）～20日（金）

10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan株式会社

・インバウンド集客フェア について

2024年は過去最多の3,600万人を突破した訪日観光客。

消費額は8.1兆円となり、人数、消費額ともに過去最高を記録し、訪日外国人観光客の１人あたりの支出も22.7万円と2019年の15.9万円から大幅に増加しています。また、日本政府は2030年にはインバウンド6,000万人、消費額15兆円、という数値目標を掲げており、今後さらなる訪日観光客の増加を見込んだ政策の活性化が予想されます。

高い顧客単価も特徴の１つであるインバウンド市場へのビジネス参入が増加している中、本フェアでは、インバウンド市場のマーケティング課題を解決する製品・サービスが一堂に集結いたします。

ぜひ本フェアにお越しいただき、最新のインバウンド集客マーケティング製品・サービスについてご取材いただけますと幸いです。

＜開催概要＞第17回 マーケティングWeek -夏 2025- 内

インバウンド集客フェア

併催展示会:

販促EXPO／営業支援EXPO／Web・SNS活用EXPO／広告メディアEXPO

CX・顧客育成EXPO ／データインサイトEXPO／クリエイティブTech EXPO

ECグロースEXPO／マーケター採用・育成支援EXPO

会期：2025年6月18日（水）～20日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan株式会社

◆展示会詳細/来場登録はこちらクリック(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250612&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)（無料・所要時間3分）

◆取材をご希望の方はこちらクリック(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_250612_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

参考：

訪日外客数（2024年12月および年間推計値）｜報道発表｜JNTO（日本政府観光局）(https://www.jnto.go.jp/news/press/20250115_monthly.html)

「第24回観光立国推進閣僚会議」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kankorikkoku/dai24/haifusiryou.html)

観光庁｜訪日外国人の消費動向 2019 年 年次報告書(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/content/001345781.pdf)

観光庁｜訪日外国人の消費動向 2024 年 年次報告書(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf)

・出展サービス・製品を一部ご紹介

（株） JTBJTBの訪日インバウンド向けプロモーション

インバウンドに関わる法人のお客様が抱えるさまざまな課題に対し、マーケティング支援、コンテンツ開発、多言語対応や受入環境整備などの多様なソリューションを効果的に組み合わせ、最適な形でご提供。

（株） アートリー地域共創・伝統文化イノベーション

地域の文化・伝統を現代の視点で再解釈し、新たな価値を生み出します。これまでに、「日本三大稲荷 豊川稲荷 YORU MO-DE（ヨルモウデ）」では夜の観光体験を演出し、仏閣や着物へのプロジェクションマッピングなどデジタル技術を活用した新たなナイトツーリズムを創出。映像制作、プロジェクションマッピング、メタバース活用、ブランド戦略、Webマーケティングなど、多様なアプローチで地域資源を未来へとつなぎます。

パシフィックコンサルタンツ （株）訪日外国人旅行客のポテンシャルを見える化！ 「全国インバウンド統計」

訪日外国人の人流データサービス。24時間365日・全国数千万人の訪日外国人の移動を把握でき、入込客数や滞在時間はもちろん周遊ルートまでも、居住国別や交通手段別に分析することが可能です。

第17回 マーケティングWeek -夏 2025- について

Webマーケティング、SNS活用、広告メディア、顧客分析、販促グッズなど350社*のマーケティング課題の解決に欠かせない製品・サービスが一堂に出展する日本最大級のマーケティング展示会。

*同時開催展含む出展社数見込み数

・ご取材・ご来場について

◆取材をご希望の方は、以下よりお申し込みください。（無料）

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_250612_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_250612_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)



＜ご来場までの流れ＞

・お申込み完了後、ご登録いただいたメールアドレス宛にプレスバッジが届きます。

事前にバッジをA4サイズでカラー印刷のうえ、当日会場にお持ちいただくと、

受付で並ばずにスムーズにご入場いただけます。（印刷環境がない場合は、会場でも印刷が可能で す。)

・当日、バッジを発行後 撮影希望の方は事務局カウンターまでお越しください。

撮影に必要な「報道腕章」と「クレジット（ご注意事項）」をお渡しします。

その際、お名刺を1枚頂戴いたします。

◆取材ではなく通常の来場をご希望の方は、こちらよりお申し込みください。（無料・所要時間3分）

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250612&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250612&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

＜問い合わせ先＞RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局

TEL：048-233-9478 MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com

オフィス所在地： 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階