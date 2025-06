今年で11回目を迎えたパンク・ラウドロック・ハードコア音楽の祭典２日間の模様を合計４時間で独占放送決定！『SATANIC CARNIVAL 2025』

株式会社フジテレビジョン

8月9日(土)<DAY1>19時~21時<DAY2>21時~23時

番組公式URL: https://otn.fujitv.co.jp/SC25/(https://otn.fujitv.co.jp/SC25/)

本日6月14日(土)と明日15日(日)の2日間、幕張メッセ 国際展示場9-11で開催されるパンク・ラウドロック・ハードコア音楽の祭典『SATANIC CARNIVAL 2025』の模様を、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムにて合計4時間で独占放送することが決定した。8月9日(土)<DAY1>19時~21時、<DAY2>21時~23時にお届けし、この模様はフジテレビNEXTsmart(インターネットチャンネル)でもサイマルストリーミング配信され、PC・スマホ・タブレットでの視聴も可能となる。

同イベントは、横山健が率いる名門レーベル「PIZZA OF DEATH RECORDS」が2014年に立ち上げ、アーティスト、ファン双方が“自分達の居場所”として守り、作り上げてきたパンク・ラウドロック・ハードコア音楽シーンの支柱的存在となるフェスで、音楽を中心とする多様なカルチャーの発信の場としても成長を続けている。2020年の休止を経て、11回目を迎えた今年は、SATAN、EVILの2ステージにシーンを代表する全43組のアーティストが集結する。

■「SATANIC CARNIVAL 2025」開催概要

開催日程:6月14日(土)、15日(日)

開催場所:幕張メッセ 国際展示場9-11

イベント公式URL:https://carnival.satanic.jp/2025/

■出演アーティスト ※放送アーティスト未定 ※各日各ステージ五十音順

<DAY1:6月14日(土)開催>

[SATAN STAGE]ENTH / ザ・クロマニヨンズ / Ken Yokoyama / coldrain / 10-FEET / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / The BONEZ / MAN WITH A MISSION

[EVIL STAGE]OVER ARM THROW / サバシスター / SHADOWS / SHANK / 四星球 / STOMPIN’ BIRD / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / HERO COMPLEX / Maki / トップシークレットマン(オープニングアクト)

<DAY2:6月15日(日)開催>

[SATAN STAGE]NOISEMAKER / FACT / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / RIZE / ROTTENGRAFFTY

[EVIL STAGE]Age Factory / キュウソネコカミ / Crystal Lake / Suspended 4th / See You Smile / G-FREAK FACTORY / w.o.d. / Dizzy Sunfist / バックドロップシンデレラ / HIKAGE / View From The Soyuz / THE FOREVER YOUNG

■番組概要

番組名:『SATANIC CARNIVAL 2025』

放送チャンネル:フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

放送日時:8月9日(土)<DAY1>19時~21時<DAY2>21時~23時

放送内容:ライブ&フェス開催の模様をダイジェスト版で放送

番組公式URL: https://otn.fujitv.co.jp/SC25/

『SATANIC CARNIVAL 2024』開催の模様